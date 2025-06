sopa de feijão com legumes com legumes e macarrão Aprenda a fazer Sopa de Feijão Caseira com Macarrão e Legumes, nutritiva e saborosa, usando feijão, legumes frescos e massa para uma...

Receita de Vovó|Do R7 02/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share