Rosquinha Frita com Açúcar e Canela Rosquinha caseira frita, também chamada de rosquinha de padaria ou rosquinha açucarada, perfeita para café da tarde. Aprenda essa receita... Receita de Vovó|Do R7 02/06/2025 - 12h38

Rosquinha Frita com Açúcar e Canela Receita de Vovó - R7 Receitas

Porções: 20

Tempo de Preparo: 55 min

Ingredientes

2 ovos 3 colheres (sopa) de açúcar 1 pitada de sal 2 colheres (sopa) de manteiga derretida 1/2 xícara de leite morno 1 colher (chá) de essência de baunilha 1 colher (sopa) de fermento químico em pó 3 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente) Óleo para fritar 1/2 xícara de açúcar (para polvilhar) 1 colher (sopa) de canela em pó Substituições Manteiga → Pode substituir por margarina ou óleo de coco Leite morno → Pode substituir por água morna Fermento químico → Pode substituir por fermento biológico seco (1 colher de chá), mas a massa precisará descansar Modo de Fazer Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e a pitada de sal até formar um creme claro. Acrescente a manteiga derretida, o leite morno e a essência de baunilha, misturando bem. Adicione o fermento químico e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos, até formar uma massa homogênea e que desgrude das mãos. Se necessário, adicione mais farinha. Sove a massa por alguns minutos e depois modele as rosquinhas no formato tradicional (faça tiras e una as pontas). Aqueça o óleo em fogo médio e frite as rosquinhas fritas com açúcar e canela até que fiquem douradas por igual. Não frite muitas de uma vez para evitar que absorvam óleo. Retire as rosquinhas e coloque sobre papel toalha para escorrer o excesso de gordura. Misture o açúcar com a canela em pó e passe as rosquinhas fritas ainda quentes nessa mistura para que fiquem bem saborosas. Sirva imediatamente e aproveite essa delícia! Receita de Rosquinha Frita com Açúcar e Canela finalizada com sucesso!

