Pavê de leite moça com cobertura de ganache Aprenda a fazer Pavê de leite condensado com ganache, uma receita cremosa e irresistível! . Receita de Vovó|Do R7 30/04/2025 - 09h20

Pavê de leite moça com cobertura de ganache Receita de Vovó - R7 Receitas

Porções: 8

Tempo de Preparo: 70 min

Ingredientes

1 lata de leite moça 2 colheres (sopa) de amido de milho 500ml de leite integral 2 gemas peneiradas 1 colher (chá) de essência de baunilha 1 pacote de biscoito maisena 1/2 xícara de leite (para umedecer os biscoitos) Cobertura de Ganache 200g de chocolate meio amargo 1 caixinha de creme de leite Substituições Se não tiver leite moça, use leite condensado caseiro feito com leite e açúcar. Caso não tenha biscoito maisena, substitua por biscoito champanhe. Se preferir um sabor mais intenso, troque o chocolate meio amargo por chocolate ao leite ou meio amargo com um pouco de cacau.

