Pavê de creme com morango Aprenda a fazer Pavê de creme com morango, também conhecido como pavê de morango cremoso. Uma sobremesa fácil e perfeita Receita de Vovó|Do R7 30/04/2025 - 09h20

Porções: 10

Tempo de Preparo: 55 min

Ingredientes

1 pacote de biscoito maisena 2 xícaras de leite 1 lata de leite condensado 1 colher de sopa de amido de milho 2 gemas de ovo 1 caixa de creme de leite 1 colher de chá de essência de baunilha 2 xícaras de morangos picados 1/2 xícara de açúcar 1/2 xícara de água 1 colher de sopa de suco de limão Substituições caso falte algum ingrediente: Se não tiver biscoito maisena, pode usar biscoito champanhe. No lugar do amido de milho, use farinha de trigo dissolvida no leite. Se não tiver essência de baunilha, pode usar raspas de limão para aromatizar. O creme de leite pode ser substituído por iogurte natural sem açúcar para uma versão mais leve.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receita de Vovó - R7 Receitas e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

