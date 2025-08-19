Entenda o que é carcinoma, doença revelada por Fernanda Rodrigues Responsável por cerca de 80% dos diagnósticos, carcinoma é o tipo mais comum de câncer de pele não melanoma Viva a Vida|Do R7 19/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Fernanda Rodrigues revelou ter recebido um novo diagnóstico de carcinoma basocelular, o câncer de pele mais comum.

O carcinoma representa cerca de 80% dos diagnósticos de câncer de pele não melanoma e está associado à exposição à radiação ultravioleta.

A atriz alerta sobre a importância de acompanhar sinais de alterações na pele e consultar médicos regularmente.

Os principais tratamentos incluem cirurgia, quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo, dependendo do caso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fernanda Rodrigues explicou que já havia tratado uma mancha na testa no fim de 2024, mas o problema reapareceu Reprodução/Instagram/ferodriguesoficial

A atriz Fernanda Rodrigues revelou no último domingo (18) que recebeu novamente o diagnóstico de carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele. Ela contou que passará por uma nova cirurgia para retirada da lesão, um ano após ter realizado o primeiro procedimento.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda explicou que já havia tratado uma mancha na testa no fim de 2024, mas o problema reapareceu. “Tive uma manchinha na testa há um ano, minha mãe teve câncer de pele, meu cunhado também. É uma coisa comum. Você descobre, tira e vida que segue. Tem que cuidar, tem tratamento, mas não é agressivo. Sou muito atenta, fui na minha dermato, tirei e vida seguiu, mas não sabia que dizer ‘me livrei de um carcinoma’ ia gerar tanta confusão”, disse.

A atriz afirmou que seguirá em acompanhamento e fez um alerta ao público. “Eu conheço pessoas que já operaram cinco, seis vezes. Preciso me cuidar e cada vez mais me proteger. Esses resquícios da vida do sol eu vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Se você sentir que tem uma coisinha diferente, uma manchinha, uma pintinha, uma ferida, uma coisa que não é comum ou que está aparecendo mais vezes ou some e volta. Se você puder e tiver oportunidade, fale com o seu médico, vá numa clínica, fale com a sua dermatologista ou vai no hospital. Enfim, ficar atento aos sinais diferentes do nosso corpo e agir rapidamente”, afirmou.

O que é o carcinoma basocelular

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele não melanoma, responsável por cerca de 80% dos diagnósticos. A condição surge das células basais da epiderme e costuma se manifestar como uma lesão de bordos róseos, translúcidos ou perolados, que não cicatriza e pode sangrar.

Especialistas explicam que o principal fator de risco está na exposição acumulada à radiação ultravioleta. Pessoas de pele clara são mais vulneráveis e os casos aparecem geralmente após os 40 anos. As áreas mais afetadas são as que ficam diretamente expostas ao sol, como rosto, pescoço, couro cabeludo e orelhas.

O tratamento mais indicado é a cirurgia, mas em alguns casos também podem ser usados quimioterapia, imunoterapia ou terapias-alvo, que atuam diretamente nos mecanismos celulares responsáveis pelo tumor.

Diagnóstico precoce

A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta que sinais como lesões avermelhadas, feridas que não cicatrizam, manchas que sangram facilmente ou casquinhas persistentes devem ser investigados. O autoexame da pele e consultas anuais ao dermatologista são medidas essenciais para identificar alterações suspeitas.

Fernanda Rodrigues afirmou que seguirá o tratamento com acompanhamento médico.

Perguntas e respostas

O que Fernanda Rodrigues revelou sobre sua saúde? A atriz Fernanda Rodrigues anunciou que recebeu novamente o diagnóstico de carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele. Ela mencionou que passará por uma nova cirurgia para remoção da lesão, um ano após o primeiro procedimento. Qual foi a experiência anterior de Fernanda com o carcinoma? Fernanda já havia tratado uma mancha na testa no final de 2024. Ela compartilhou que sua mãe e cunhado também tiveram câncer de pele e destacou que é uma condição comum. Ela enfatizou a importância de cuidar da saúde e de realizar o tratamento necessário. Qual alerta Fernanda fez ao público? A atriz fez um alerta sobre a importância de estar atento a sinais diferentes no corpo, como manchas ou feridas que não cicatrizam. Ela recomendou que as pessoas consultem um médico ou dermatologista caso notem algo incomum. O que é o carcinoma basocelular? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele não melanoma, representando cerca de 80% dos diagnósticos. Ele surge das células basais da epiderme e se manifesta como uma lesão com bordos róseos, translúcidos ou perolados, que não cicatriza e pode sangrar. Quais são os fatores de risco para o carcinoma basocelular? O principal fator de risco é a exposição acumulada à radiação ultravioleta. Pessoas com pele clara são mais vulneráveis, e os casos geralmente surgem após os 40 anos, afetando áreas expostas ao sol, como rosto, pescoço, couro cabeludo e orelhas. Como é feito o tratamento para o carcinoma basocelular? O tratamento mais indicado é a cirurgia, mas em alguns casos, podem ser utilizados quimioterapia, imunoterapia ou terapias-alvo, que atuam nos mecanismos celulares responsáveis pelo tumor. Quais sinais devem ser investigados segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia? A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que lesões avermelhadas, feridas que não cicatrizam, manchas que sangram facilmente ou casquinhas persistentes sejam investigadas. O autoexame da pele e consultas anuais ao dermatologista são essenciais para identificar alterações suspeitas. Qual é a postura de Fernanda em relação ao tratamento? Fernanda Rodrigues afirmou que seguirá o tratamento com acompanhamento médico.

