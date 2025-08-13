O que é miastenia gravis, condição rara da ex-tenista Monica Seles Ex-atleta contou que levou tempo para aceitar o diagnóstico e adaptar a rotina; condição ataca nervos e músculos Viva a Vida|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

Monica Seles dominou o circuito no início dos anos 1990 Reprodução/X/MailSport

A ex-tenista Monica Seles revelou que convive há três anos com miastenia gravis, uma doença autoimune neuromuscular que causa fraqueza e fadiga muscular. A informação foi dada em entrevista à Associated Press no dia 12 de agosto, às vésperas do US Open.

Seles, que conquistou nove títulos de Grand Slam, decidiu falar sobre o diagnóstico para aumentar a conscientização sobre a condição, que atinge cerca de 20 em cada 100 mil pessoas no mundo, segundo a Cleveland Clinic.

A miastenia gravis ocorre quando o sistema imunológico ataca a comunicação entre nervos e músculos, dificultando o controle de movimentos voluntários. Os músculos dos olhos, rosto, pescoço, braços e pernas podem ser afetados. Os sintomas mais comuns incluem visão dupla, pálpebras caídas, dificuldade para engolir e falar. Em casos mais graves, a fraqueza pode comprometer a respiração.

A doença não tem cura, mas pode ser controlada. O tratamento inclui medicamentos que reduzem a resposta autoimune e aumentam a força muscular, como corticosteroides e inibidores da colinesterase. Em alguns casos, a cirurgia para retirada da glândula timo é indicada, especialmente quando há tumores no órgão. Terapias como plasmaférese e imunoglobulina intravenosa também são utilizadas em crises mais severas.

Segundo o National Institute of Neurological Disorders and Stroke, a miastenia gravis afeta pessoas de todas as idades, mas é mais frequente em mulheres com menos de 40 anos e homens acima de 60. Muitos casos leves passam despercebidos, o que pode atrasar o diagnóstico.

Seles contou que levou tempo para aceitar o diagnóstico e adaptar sua rotina. Ela relatou que começou a suspeitar de algo errado ao ver “duas bolas” durante uma partida recreativa. Hoje, enfrenta limitações para realizar tarefas simples, como pentear o cabelo, mas mantém atividades com apoio médico.

