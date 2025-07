Como anda o seu autocontrole? Conheça a estratégia por trás do adiamento da recompensa Teste do Marshmallow prova que autocontrole é necessário, mas há um segredo milenar para que ele funcione Patricia Lages|Patricia LagesOpens in new window 11/07/2025 - 14h53 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h52 ) twitter

Teste do Marshmallow avalia que autocontrole é necessário Freepik

Provavelmente você já ouviu falar do Teste do Marshmallow criado no final da década de 1960. O experimento foi desenvolvido na universidade americana de Stanford, liderado pelo psicólogo Walter Mischel, utilizando uma metodologia bastante simples, mas por ter se estendido por várias décadas, constatou traços do comportamento humano que nos deixam lições valiosas.

O teste consistia em deixar crianças sozinhas em uma sala diante de um marshmallow (ou de outros tipos de doces como biscoitos e chocolates) e permitir que elas fizessem uma escolha: comer o doce ou esperar e ganhar dois. O objetivo era avaliar a capacidade das crianças de abrir mão de um prazer imediato por uma recompensa maior no futuro.

Os resultados variaram entre: crianças que comeram o marshmallow imediatamente; outras que o pegaram nas mãos, o observaram de perto, cheiraram, lamberam ou de alguma forma resistiram por um tempo, mas acabaram comendo; e outras que ficaram de costas, cantaram, falaram sozinhas, optando por mudar o foco para outras coisas até que sua recompensa chegasse.

O resultado logo após o teste foi uma estatística básica considerando quantas crianças resistiram e foram recompensadas e quantas cederam à tentação do prazer imediato. Porém, mais do que percentuais, observou-se que as crianças que evitavam o contato com o objeto de desejo eram mais bem-sucedidas.

‌



A equipe à frente do experimento acompanhou as crianças ao longo de algumas décadas,

dividindo-as em dois grupos: as que esperaram pela recompensa e as que não resistiram.

‌



Os resultados do primeiro grupo foram: melhor desempenho escolar, melhores empregos, menor envolvimento com drogas e crimes e menor percentual de casos de obesidade.

O estudo também foi realizado em diversos países, apresentando resultados similares mesmo em condições socioeconômicas e culturais significativamente diferentes.

‌



Autocontrole, finanças e conselhos milenares

Um levantamento feito pelo SPC Brasil apontou que 52% dos brasileiros já fizeram compras por impulso, mesmo não se tratando de um necessário e sem ter dinheiro para comprar à vista. Ou seja, mais da metade da população já optou pela recompensa imediata, mesmo comprometendo o orçamento futuro.

O “eu mereço”, aliado aos apelos publicitários vindos de todos os lados, faz com que ceder às gratificações imediatas seja quase irresistível. O antídoto para a falta de autocontrole é seguir o exemplo das crianças que ignoraram o doce, mudando o foco para outras atividades, sem flertar com as tentações.

Essa foi a estratégia a que as crianças recorreram intuitivamente e, como o experimento de Mischel observou ao longo do tempo, a repetição do comportamento em outras áreas (estudo, trabalho, conduta, alimentação) colaborou para uma vida mais bem-sucedida.

Como em diversas ocasiões, a ciência prática confirma ensinamentos milenares, como a orientação dada pelo Apóstolo Paulo em sua carta aos gregos de Tessalônica: “Afastem-se de toda forma de mal.” – 1 Tessalonicenses 5:22.

Quando acreditamos que somos suficientemente capazes, que não vamos ceder às tentações e que somos fortes o bastante para flertar com o mal sem sucumbirmos a ele, aumentamos nossas chances de queda. Subestimar o que pode nos seduzir é escolher um caminho tão perigoso quanto andar na beirada de um precipício.

A exemplo da passagem de Paulo, textos bíblicos escritos há milhares de anos, além de serem mais atuais do que o jornal de amanhã, podem nos livrar de grandes dores de cabeça.

Saiba mais na superprodução Paulo, o apóstolo, da Record TV.

Cena da série Paulo, o apóstolo, da Record TV Portal N10

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.