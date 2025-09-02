O abismo entre o que se deseja e o que se faz: por que é tão difícil mudar? Muitos querem mudar, poucos conseguem e o “design de comportamento” pode explicar (e solucionar) a questão Patricia Lages|Patricia LagesOpens in new window 02/09/2025 - 06h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não tem tempo para a alimentação saudável e exercícios físicos? O método Micro-hábitos pode ajudar Folha Vitória/Folha Vitória

Quando o assunto é mudança de vida, quem de nós não tem uma lista de desejos? Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos regularmente, economizar dinheiro, ser mais produtivo, dormir melhor, diminuir o estresse, viajar, curtir a família e os amigos. A lista só não é mais longa do que o tempo que se leva para implementar efetivamente alguma mudança. Mas por que é tão difícil mudar?

Para B.J. Fogg, criador do Behavior Design Lab (Laboratório de Design do Comportamento) da Universidade Stanford e autor do livro “Micro hábitos – Pequenas Mudanças que Mudam Tudo” (Ed. Harper Collins), “a mudança é fácil, uma vez que ela começa e cresce por si só”. Fogg investiu vinte anos em pesquisa sobre comportamento humano – testando seu sistema em mais de 40 mil pessoas – e afirma que os micro hábitos são a chave para acabar com a desconexão entre o que se deseja e o que se faz.

Em vez de esperar o início de um novo ano para tentar praticar de uma só vez o “combo” de novos hábitos (para logo depois abandonar tudo), o autor sugere dividir as aspirações em microcomportamentos. A proposta do Design do Comportamento é a compreensão sobre como redesenhar a vida transformando micro hábitos em comportamentos duradouros. Sendo cobaia do próprio experimento, Fogg conta que, em seis meses, emagreceu nove quilos, tornou-se mais produtivo no trabalho e passou a dormir melhor.

‌



O segredo está nos micro hábitos

Quando pensamos em ter uma alimentação melhor e fazer exercícios físicos, imaginamos que o certo é praticar todos os dias, mas logo lembrados de que não há tempo para isso. “Com o método Micro-hábitos, você se concentra em pequenas ações que pode executar em menos de trinta segundos. Você vai consolidar novos hábitos e eles vão crescer de maneira natural”, afirma o autor.

No livro, Fogg não prescreve hábitos específicos, porém, ele abre uma exceção ao sugerir um micro hábito que exemplifica o sistema: depois de se levantar pela manhã, diga a frase: ‘hoje vai ser um ótimo dia’ e comemore com um sorriso. O que o autor chama de “Hábito Maui”, trata-se de um conselho presente no livro bíblico de Isaías 14.24: “Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará.”

‌



A anatomia do sistema de Fogg consiste em implementar um novo micro hábito logo após uma ação rotineira (momento âncora) até se tornar natural. É como se estivéssemos “hackeando” um cérebro que não gosta de mudanças e que, talvez, nem acredite nelas.

O cientista afirma que “o que é micro é transformador”, de acordo com o que diz outra passagem bíblica: “não despreze os pequenos começos” (Zacarias 4.10). Fazer pouco todos os dias em nossa vida imperfeita trará os resultados que a espera de condições favoráveis provavelmente jamais trará. Apenas comece!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.