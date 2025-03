O que os pais devem requerer dos filhos: amor ou respeito? É preciso desassociar desejos de necessidades para encontrar o caminho ideal na difícil tarefa de educar filhos Patricia Lages|Patricia LagesOpens in new window 07/03/2025 - 12h53 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h53 ) twitter

O que fazer quando os filhos perdem o respeito e a admiração pelos pais?

Thiago e Helena* são pais de Maria Eduarda*, uma garota de 15 anos que mudou tanto nos últimos tempos que nem parece mais aquela menina alegre e amorosa. Agora, Duda vive trancada no quarto, grita quando é incomodada e as poucas interações com os pais acabam em explosões de raiva que os deixam desnorteados.

Sem saberem como agir, Thiago e Helena tomaram caminhos diferentes para lidar com a questão. O pai passou a ignorar a filha, fingindo que não se importa com o que ela fala ou faz: “Se não tiver plateia, o showzinho dela acaba”, justifica. A mãe não concorda: “Temos que recuperar o amor da Duda custe o que custar. Temos que dar colo, dizer que estamos aqui e que não podemos viver sem o amor dela.”

Diante disso, uma cena se tornou comum na dinâmica familiar: enquanto Thiago joga videogame com fones de ouvido, Helena passa horas chorando na porta do quarto da garota: “Filha, você não ama mais a mamãe? A mamãe tá muito triste... abre a porta, por favor!” A recusa da filha faz a mãe se voltar contra o marido que, por sua vez, larga o jogo e vai encontrar com os amigos para se livrar “daquele inferno”, como passou a chamar a própria casa.

Segundo o terapeuta Felipe Trofino, é comum confundir desejo com necessidade. “Pais não precisam do amor de seus filhos, apesar de desejá-lo. O que realmente precisam é do respeito e da admiração deles, principalmente quando crianças e adolescentes. O amor é um dos sentimentos mais sofisticados da experiência humana e, para que aconteça, precisa ser precedido por outros sentimentos. Por isso dizemos que amar é para adultos, ele [o amor] só pode ser conquistado se antes houver respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado não pode ser verdadeiramente amado.”

‌



Significa dizer que, se a criança ou o adolescente perde o respeito e a admiração pelos pais, não conseguirá amá-los, pois antes de ter capacidade para amar é preciso desenvolver outros sentimentos que compõem o amor, como a admiração e o respeito. E qual é a criança ou o adolescente que terá respeito ou admiração por um pai ausente ou por uma mãe que implora por uma migalha de afeto?

Quando a hierarquia familiar é quebrada e os filhos passam a definir regras e a assumirem o controle sobre o comportamento dos pais, os resultados podem ser catastróficos, pois não possuem maturidade para gerir essa sobrecarga emocional. Por mais que a sociedade tenha evoluído em muitos aspectos, há coisas que não mudam e uma delas é que pais não são amigos, mas responsáveis pela criação de seus filhos, o que inclui uma posição de respeito antes de qualquer coisa.

*Nomes fictícios

