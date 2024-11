12 receitas práticas de liquidificador Aprenda como fazer pão, bolo, sopas, molhos, patês e tortas só usando o liquidificador e ganhe tempo na cozinha Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 28/10/2024 - 01h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h00 ) twitter

Liquidificador, o faz tudo da cozinha

Eu amo liquidificador. Dá para fazer tudo nele: sucos, sopas, molhos, bolos, patês, tortas... Eu tenho dois: um superpotente com um copo médio e um potente com um copo de dois litros (esse grandão tem até aquele filtro para colocar no meio, mas confesso que nunca usei). A verdade é que o liquidificador deixa os preparos mais rápidos e suja só o copo.

Vou deixar aqui algumas receitas que eu amo preparar no liquidificador. Espero que goste!

Bolo de liquidificador

Ingredientes:

‌



- 4 ovos

- 1 xícara de óleo

‌



- 1 xícaras de açúcar

- 1 xícaras de farinha de trigo

‌



- 1 xícara de leite

- 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

1. No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar e o leite até obter uma mistura homogênea.

2. Acrescente a farinha de trigo peneirada aos poucos, batendo até incorporar.

3. Adicione o fermento e misture com uma colher.

4. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-40 minutos.

2. Panqueca de liquidificador

Ingredientes:

- 1 ovo

- 1 xícara de leite

- 1 xícara de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de óleo

- 1 pitada de sal

Modo de preparo:

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa lisa.

2. Aqueça uma frigideira antiaderente, unte com um pouco de óleo e despeje uma concha da massa.

3. Cozinhe até dourar dos dois lados e repita o processo com o restante da massa.

4. Recheie a gosto com carne, frango, queijo ou outros ingredientes de sua preferência.

3. Pudim de leite condensado

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado

- 2 latas de leite (use a lata de leite condensado como medida)

- 3 ovos

- 1 xícara de açúcar (para a calda)

Modo de preparo:

1. No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por 3 minutos.

2. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar uma calda e despeje em uma forma de pudim.

3. Despeje a mistura batida sobre a calda e leve ao forno em banho-maria por cerca de 1 hora, ou até que o pudim fique firme.

4. Deixe esfriar e leve à geladeira por 4 horas antes de desenformar.

4. Vitamina de frutas

Ingredientes:

- 1 banana

- 1 maçã sem casca

- 1 copo de leite gelado

- 1 colher (sopa) de aveia

- Mel ou açúcar a gosto

Modo de preparo:

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar cremoso.

2. Sirva imediatamente.

5. Molho de tomate caseiro

Ingredientes:

- 4 tomates maduros

- 1 cebola pequena

- 2 dentes de alho

- 1 colher (sopa) de azeite

- Sal, pimenta e manjericão a gosto

Modo de preparo:

1. Coloque os tomates, a cebola, o alho e o azeite no liquidificador e bata até obter um molho homogêneo. Se quiser um molho mais pedaçudo, use a função pulsar do liquidificador por algumas vezes apenas.

2. Despeje o molho em uma panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até engrossar.

3. Tempere com sal, pimenta e manjericão a gosto.

6. Torta de liquidificador

Ingredientes:

- 3 ovos

- 1 xícara de leite

- 1/2 xícara de óleo

- 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de fermento em pó

- Sal a gosto

Modo de preparo:

1. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até formar uma mistura homogênea.

2. Aos poucos, adicione a farinha de trigo peneirada e bata até incorporar bem.

3. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente.

4. Despeje metade da massa em uma forma untada, acrescente o recheio de sua preferência (frango desfiado, presunto e queijo, legumes) e cubra com o restante da massa.

5. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-40 minutos ou até dourar.

7. Patê de ricota

Ingredientes:

- 200g de ricota

- 3 colheres (sopa) de creme de leite

- 2 colheres (sopa) de azeite

- Sal e pimenta a gosto

- Ervas frescas (manjericão, orégano, salsinha) a gosto

Modo de preparo:

1. No liquidificador, coloque a ricota, o creme de leite e o azeite.

2. Bata até obter uma pasta homogênea.

3. Tempere com sal, pimenta e ervas frescas a gosto.

4. Sirva com torradas ou pão.

8. Mousse de maracujá

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado

- 1 lata de creme de leite

- 1 xícara de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo:

1. Bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá no liquidificador por cerca de 10 minutos.

2. Despeje em potes individuais ou em uma travessa e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

9. Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes:

- 2 xícaras de polvilho doce (ou uma de polvilho doce e uma de polvilho azedo)

- 1 xícara de leite

- 1/2 xícara de óleo

- 1 ovo

- 1 xícara de queijo parmesão ralado

- Sal a gosto

Modo de preparo:

1. No liquidificador, bata todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.

2. Despeje a massa em forminhas de cupcake ou empada untadas.

3. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

10. Sopa creme de abóbora (ou cenoura)

Ingredientes:

- 500g de abóbora descascada e cortada em cubos

- 1 cebola

- 2 dentes de alho

- 1 litro de caldo de legumes, de carne ou de frango

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

1. Cozinhe a abóbora com o caldo de legumes até ficar macia. Se quiser variar, asse a abóbora no forno ou na airfryer ao invés de cozinhar com água.

2. No liquidificador, bata a abóbora cozida com o caldo, a cebola e o alho até obter um creme homogêneo.

3. Retorne o creme à panela, tempere com sal e pimenta e deixe aquecer por mais alguns minutos.

4. Sirva quente, com croutons ou queijo ralado por cima.

11. Suco verde detox

Ingredientes:

- 1 folha de couve

- 1 maçã

- Suco de 1 limão

- 1 pedaço pequeno de gengibre

- 200 ml de água ou água de coco

- Mel ou adoçante a gosto

Modo de preparo:

1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo.

2. Coe, se preferir, e sirva com gelo.

12. Pão de frios

Ingredientes:

- 3 ovos

- 1 xícara de leite

- 1/2 xícara de óleo

- 2 colheres (sopa) de açúcar

- 1 colher (chá) de sal

- 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de fermento biológico seco

- Recheio: presunto picado, queijo, azeitonas e orégano

Modo de preparo:

1. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e o sal.

2. Adicione a farinha e o fermento e bata até formar uma massa homogênea.

3. Misture o recheio e despeje em uma forma de panetone untada.

4. Deixe descansar por 30 minutos para crescer.

5. Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos.

