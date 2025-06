Longevidade no ritmo certo: saiba os segredos de quem envelhece bem Ser saudável não é uma moda passageira ou um desafio de 30 dias. É uma escolha contínua, feita diariamente, em pequenas atitudes Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

O Caminho Para Uma Longevidade Sustentável Pexels/VladaKarpovich

Segundo o IBGE, a expectativa média de vida do brasileiro é de aproximadamente 77 anos. Mas será que estamos apenas vivendo mais ou também vivendo melhor?

Ser saudável não é uma moda passageira ou um desafio de 30 dias. É uma escolha contínua, feita diariamente, em pequenas atitudes. Mais do que alcançar um corpo ideal, saúde de verdade é viver com qualidade, energia e equilíbrio por mais tempo. É isso que podemos chamar de longevidade real e sustentável; trata-se de viver bem por muitos anos.

E o “viver bem” significa ter independência física, clareza mental e vitalidade para aproveitar cada fase da vida.

“Não adianta viver muitos anos se esses anos forem marcados por dores, limitações ou dependência”, afirma a médica geriatra Dr.ᵃ Renata Silveira. “Longevidade sustentável é aquela em que a pessoa chega aos 70, 80 ou até 90 anos com autonomia, lucidez e disposição para viver com prazer.”

‌



Mas a grande questão é como conseguir isso sem fórmulas mágicas, medicamentos ou interferências cirúrgicas? Vamos definir em uma única palavra: constância.

Rodrigo Perez, treinador e preparador físico de atletas de elite, como o campeão mundial de surfe Gabriel Medina, além de especialista em saúde integral e longevidade, explica que viver mais e melhor não exige mudanças radicais, mas sim pequenas transformações possíveis, aplicáveis à rotina de qualquer pessoa.

‌



“Beber mais água, dormir melhor, praticar atividade física regular, respirar fundo. São pequenas ações que, isoladamente, parecem insignificantes, mas se repetidas todos os dias, criam um efeito cumulativo poderoso. A saúde é construída por hábitos diários e não por grandes decisões ocasionais”, explica Perez.

Corpo e mente não funcionam separadamente. Um interfere diretamente no outro. O estresse crônico, por exemplo, pode causar inflamações no corpo. Já a prática regular de atividade física melhora o humor e reduz a ansiedade. O segredo da longevidade está em cultivar esse equilíbrio entre movimento, emoções, pensamentos e alimentação.

‌



Uma alimentação baseada em comida de verdade, com vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas de qualidade, é a base da energia, imunidade e prevenção de doenças crônicas. Comer bem não precisa ser complicado; precisa ser constante.

A importância da respiração consciente: o que é e como aplicar?

O preparador físico Rodrigo Perez, explica no livro A Arte da Longevidade, que a respiração consciente é uma técnica simples para acalmar o sistema nervoso, reduzir o estresse e aumentar o foco.

No vídeo abaixo, ele ensina uma técnica simples e eficaz de respiração para praticarmos diariamente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

10 rotinas matinais e noturnas para garantir sua longevidade

1. Acordar sem pressa

2. Beber água ao levantar

3. Tomar sol por alguns minutos diariamente

4. Alongar o corpo

5. Fazer um café da manhã nutritivo

6. Desconectar-se das telas ao menos 1h antes de dormir

7. Diminuir as luzes ao menos 1h antes de dormir

8. Escrever 3 coisas pelas quais é grato

9. Respirar fundo e desacelerar

10. Dormir em horário regular

Ser saudável de verdade não exige perfeição, e sim presença. Pequenas ações feitas com intenção e constância são o verdadeiro caminho para uma vida longa, feliz e cheia de energia. Comece com um passo por dia. O mais importante é começar!

