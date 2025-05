Conheça a Bodegas de Los Herederos del Marqués de Riscal, a melhor vinícola do mundo Local foi eleito pela premiação World’s Best Vineyards 2024 Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 26/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marqués de Riscal Reprodução Site Marquésderiscal.com

Uma das pioneiras de La Rioja🇪🇸, a Bodegas de Los Herederos del Marqués de Riscal é atualmente a melhor vinícola do mundo🏆, eleita pela premiação World’s Best Vineyards 2024 em um ranking anual que elege as 50 melhores propriedades do planeta.

Os critérios para o prêmio levam em conta a experiência de hospitalidade da vinícola, incluindo degustações e gastronomia, mas sem avaliar a qualidade dos vinhos.

A última lista, divulgada no final do ano passado, selecionou 28 vinícolas da Europa, 12 da América do Sul, 3 da América do Norte, 3 da Ásia, 2 da África e 2 da área da Australásia, sub-região que inclui Austrália, Nova Zelândia e certas ilhas das proximidades.

Hotel Marqués de Riscal Reprodução Site Marquesderiscal.com

Trata-se de um lugar lindo. No mesmo complexo em Elciego (Álava), chamado de Ciudad del Vino, há um glamouroso e moderníssimo hotel, inaugurado em 2006, com projeto do renomado arquiteto canadense naturalizado norte-americano Frank O. Gehry, criador do Museu Guggenheim de Bilbao, da Fundação Louis Vuitton em Paris e do Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, além de um restaurante estrelado Michelin.

‌



Foram investidos cerca de 70 milhões de euros na construção deste castelo futurista revestido de titânio e cheio de formas e linhas, que refletiu as cores que simbolizam Riscal: rosa, como o vinho tinto; ouro, como a malha que reveste suas botelhas; e prata, como a tampa de alumínio da garrafa. Visita imperdível👌🏻!

Bodegas de Los Herederos del Marqués de Riscal Reprodução Site Marquésderiscal.com

Riscal tem quase 170 anos de legado na viticultura. Fundada em 1858 por Don Guillermo Hurtado de Amézaga, representou o nascimento de um sonho, que combinou tradição e inovação.

‌



O título de nobreza de marquês foi herdado de seu descendente Baltasar Hurtado de Amézaga, contemplado com a honraria pelo Rei Felipe V em 1708 – apenas 8 pessoas receberam essa distinção.

La Botellería - Adega Histórica Reprodução Site Marquesderiscal.com

Com colheita inicial em 1862 e amado por lendas como Salvador Dalí e Ernest Hemingway, é considerado o 1º vinho engarrafado de Rioja. Algumas destas ampolas ainda dormem intactas em “La Botellería”, a bodega original construída em 1860.

‌



É um espaço único que reúne um tesouro inestimável: a memória viva desta história com uma inacreditável coleção de vinhos velhos e todas as safras até os dias atuais. Testemunhas do tempo, que foram reunidas com o objetivo de que gerações futuras possam desfrutá-las. São mais de 130 mil garrafas, mantidas em perfeitas condições👏🏻😱👏🏻.

Confiram a minha passagem por lá neste reel aqui:

Estes foram os vinhos degustados🤩🍷:

✅Verdejo 2024: branco orgânico precursor na região de Rueda;

✅Arienzo Crianza 2022: feito de Tempranillo cultivado apenas em Rioja Alavesa;

✅Reserva 2020: este ícone famoso é a safra de 150 anos e pela 1ª vez foi lançado sem a malha metálica;

✅XR Reserva 2020: XR quer dizer “Extra Reserva” e é um tributo a todos os mestres enólogos que, desde Jean Pineau até hoje, contribuíram para forjar parte da história do vinho espanhol em Marqués de Riscal. Explico: havia vinhos de produtores dentro da Reserva Histórica da Casa, como o Reserva Médoc e o XR, sem se tornarem nomes comerciais. Seguindo o estilo de Bordeaux, os mestres de adega escreviam a palavra XR com giz nos barris, que encontravam algumas características especiais que não haviam em outros. Esses vinhos nunca foram comercializados, mas sempre serviram de referência para o enólogo de Riscal. Esse costume durou quase um século, entre as colheitas de 1869 e 1964. Um belo vinho!

Garrafa e Malha Metálica Vinho Marqués de Riscal Reserva @contra_rotulo_Dado Lancellotti_Copyright

🌟CURIOSIDADE🌟: você sabe porque alguns vinhos espanhóis cobrem suas garrafas com uma malha dourada metálica? Foi Riscal que criou a engenhosa solução no início do século 20 para proteger a integridade dos seus vinhos e evitar adulterações e falsificações.

Para saber mais acompanhe o perfil @contra_rotulo no Instagram e no Threads.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.