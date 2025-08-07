Muito além do Dry Martini: conheça os vinhos de James Bond Por trás da sua preferência famosa, há um universo de sofisticação e conhecimento que se revela em suas escolhas de vinhos e champanhes Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 07/08/2025 - 14h46 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA James Bond, o icônico agente 007, é um apreciador de vinhos e champanhes além de seus famosos Dry Martinis.

Suas preferências refletem um conhecimento sofisticado, como sua admiração pelo Taittinger Blanc de Blancs Brut 1943 e a clássica Dom Pérignon.

A parceria mais duradoura é com a marca Bollinger, que se tornou oficial a partir de 1973 nos filmes.

Com Daniel Craig, Bond também passa a apreciar vinhos tintos de alta qualidade, como o Château Angélus, mostrando a evolução de seu paladar.

Todos atores que interpretaram o agente 007 Reprodução Instagram @007

Creio que você o conheça, mas James Bond, mais conhecido pelo seu codinome 007, é um dos personagens fictícios mais icônicos e duradouros da história da cultura pop. Ele é um agente secreto do MI6, o serviço de inteligência britânico, criado pelo escritor Ian Fleming em 1953, no romance Casino Royale.

Ian Fleming (1908-1964) foi um escritor, jornalista e oficial da inteligência naval britânica. A sua vida foi tão fascinante quanto a de seu personagem, que tinha “licença para matar”.

James Bond de Sean Connery bebe uma Taittinger

Nascido em uma família rica e influente em Londres, ele teve uma formação privilegiada e, mais tarde, atuou no serviço de inteligência naval britânica durante a Segunda Guerra Mundial.

Essa experiência foi fundamental para a criação de James Bond. Fleming se inspirou em suas próprias vivências, em suas missões e em pessoas que conheceu para dar vida ao espião mais famoso do mundo.

‌



Pois quando pensamos em Bond com uma bebida nas mãos, a imagem de um Dry Martini, batido, não mexido, é a primeira que vem à mente. Mas, por trás da sua preferência famosa, há um universo de sofisticação e conhecimento que se revela em suas escolhas de vinhos e champanhes.

O agente 007 é, na verdade, um apreciador e conhecedor de bebidas finas e elegantes, e sua relação com o vinho é tão intrigante quanto suas missões secretas. Pipoca na mão para esta história🎥🎞️🍿!

‌



Um dos grandes “amores” de Bond é champanhe, principalmente as marcas Taittinger e Bollinger.

Nos livros de Fleming, em especial em Cassino Royale, Bond afirma que o Taittinger Blanc de Blancs Brut 1943 é “provavelmente o melhor champanhe do mundo”. A preferência dele pela bebida revela um paladar apurado e um conhecimento sobre safras excepcionais.

Nos cinemas, a história de amor do agente com o champanhe mudou. A primeira a ganhar destaque foi a clássica Dom Pérignon, em filmes como Dr. No (1962). A famosa frase de Bond, “Eu prefiro uma Dom Pérignon 53, mas, como você me serve o 55, eu aceito”, é uma prova do seu conhecimento e requinte.

‌



Entretanto, a parceria mais duradoura na telona é com a Bollinger. A partir de Com 007 Viva e Deixe Morrer (1973), a marca se tornou a bebida oficial do agente, aparecendo em diversos filmes e se solidificando como o champanhe de 007. A Bollinger chegou a lançar edições especiais em homenagem à franquia, reforçando essa relação de longa data.

A era de Daniel Craig trouxe uma nova camada de complexidade para o personagem de Bond, e isso se refletiu em suas escolhas de vinhos. O agente, agora mais introspectivo e sofisticado, passa a apreciar vinhos tintos de alta qualidade, em especial o Château Angélus, grande lenda de Bordeaux. A seguir algumas “presenças” de Angélus em longas do ator:

Casino Royale (2006): Em uma cena no trem para Montenegro que se tornou clássica, Bond compartilha com Vesper Lynd uma garrafa de Château Angélus 1982 . A escolha de um vinho Grand Cru Classé de Saint-Émilion demonstra o gosto impecável do agente e sua capacidade de apreciar grandes anos deste vinho.

(2006): Em uma cena no trem para Montenegro que se tornou clássica, Bond compartilha com Vesper Lynd uma garrafa de . A escolha de um vinho Grand Cru Classé de Saint-Émilion demonstra o gosto impecável do agente e sua capacidade de apreciar grandes anos deste vinho. 007 Contra Spectre (2015): A parceria com a marca continua. Desta vez, Bond e Madeleine Swann brindam com um Château Angélus 2005 , um vinho de uma safra igualmente aclamada, em um vagão de outro trem.

(2015): A parceria com a marca continua. Desta vez, Bond e Madeleine Swann brindam com um , um vinho de uma safra igualmente aclamada, em um vagão de outro trem. 007 - Sem Tempo Para Morrer (2021): O Angélus aparece novamente na casa de Q, solidificando a ligação da bebida com o universo de Bond no ciclo de Daniel Craig.

A presença do Château Angélus nos filmes da franquia não foi acidental. A família de Michael G. Wilson, produtor do filme, era amiga dos proprietários do Château, e essa relação facilitou a entrada do vinho na história. Isso garantiu inclusive uma edição limitada da safra 2007, que foi lançada em 2019 em homenagem a Bond.

Apesar da sua fama com o Dry Martini, James Bond é um verdadeiro apreciador de vinhos e champanhes. Suas escolhas, de uma Taittinger rara a uma Bollinger clássica, e de uma Dom Pérignon vintage a um Château Angélus Grand Cru, mostram que o gosto de 007 é tão complexo e apurado quanto as tramas de suas missões.

Bond também tem licença para dar uns goles e matar umas ampolas🍷🤩!

