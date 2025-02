‘Me ajude a salvar os domingos’: Liniker finaliza passagem por BH com aura de popstar Maior casa de show de BH ficou lotada para assistir ao segundo show da turnê ‘Caju’, de Liniker, neste domingo (27) Descubra BH|Maria Luiza Reis 27/01/2025 - 16h25 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vendas de ingressos esgotaram em minutos para shows em BH Foto/Maria Luiza Reis/R7/26.01.2025

A maior casa de show de Belo Horizonte ficou lotada para assistir ao segundo show da turnê Caju, de Liniker, neste domingo (26). A artista abriu uma segunda data de apresentação após os ingressos para o sábado (25) se esgotarem em minutos.

A turnê celebra o sucesso do segundo disco solo da cantora, lançado em 2024, e que leva o mesmo nome da turnê. Em janeiro deste ano, o trabalho ultrapassou a marca de 200 milhões de plays nas plataformas de streaming de áudio. Com ele, Liniker ganhou Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano e MPB do Ano em uma das maiores premiações nacionais, o Prêmio Multishow.

Se na quinta canção do álbum, Liniker pede para alguém “salvar os domingos”, foi ela a responsável por dar cor ao final (ou início) da semana das cerca de 5.00 pessoas que assistiram ao show. Com um repertório de duas horas, a cantora apresentou as principais canções do último álbum e revisitou músicas antigas já guardadas no coração do público.

Para quem acompanha a cantora há alguns anos, é evidente reconhecer o crescimento de Liniker dentro e fora dos palcos. Se os números de streaming e reconhecimento em premiações traduzem sua ascensão no cenário musical brasileiro, vê-la no palco é presenciar a evolução de uma artista que já está na estrada há 10 anos.

‌



E é possível melhorar o que já estava muito bom? Parece que sim. Neste domingo, o público mineiro viu uma cantora que podemos descrever em muitas palavras, mas duas se sobressaem para quem estava lá: confortável e feliz. Liniker estava confortável com si mesma, confortável no palco, confortável com o público. Ela riu, brincou, dançou e se jogou (literalmente) nos braços dos fãs.

Sua presença no palco foi complementada por uma direção de arte que deu um tom de popstar em sua apresentação: troca de figurino, coreografias, encenações e um jogo de cena nos telões que eram um show à parte. Ser artista e fazer arte, nem sempre, andam lado a lado; mas quando Liniker sobe ao palco, essas duas coisas estão de mãos dadas.

‌



Em março de 2022, quando esteve em BH com a turnê do seu primeiro disco solo, Liniker se apresentou em uma casa de show para cerca de 1.000 pessoas. Quase três anos se passaram e o lugar ficou pequeno para ela. Dessa vez, a cantora esgotou duas datas em uma das maiores casas de show de BH, com capacidade para um público cinco vezes maior.

O que esperar do futuro? Uma cantora que chega aos 30 anos em 2025 e já carrega uma trajetória impressionante, marcada por prêmios, conquistas e uma legião crescente de fãs, Liniker parece estar apenas começando a explorar todo o seu potencial artístico e a turnê Caju é prova disso.

‌



Com uma apresentação marcada pela energia, pela conexão com o público e por uma direção que alia música, performance e estética, a artista reafirma seu lugar como uma das grandes vozes da música brasileira atual. E o público que lotou as duas noites em Belo Horizonte foi a prova do amor ao qual Liniker se refere na canção Pote de Ouro:

“Pode chorar, você não vai me ver de novo

Não caibo mais na tua história, mentiroso

Eu vou viver minha vida cantando pro povo

Que é quem me ama muito mais do que você "

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.