Cursos online gratuitos crescem no Brasil; conheça as vantagens e saiba como se matricular Existem várias opções de cursos online gratuitos no Brasil, que podem ser de grande interesse para quem busca qualificação profissional ou apenas quer aprender algo novo

Conheça as vantagens de fazer um curso online gratuito (Imagem criada por IA via Leonardo.IA)

O relógio na parede marca exatamente 5h05 da manhã. O cheiro do queijo quente com café contrasta com o aroma da marmita de feijão, com arroz e bife a cavalo. Essa cena se repete quase todos os dias na casa da Ana, 36 anos, mãe de uma menina de seis e casada com um técnico em enfermagem.

Há alguns meses a rotina dessa dona de casa, que alterei o nome a pedido dela, mudou. Incentivada pelo marido, resolveu fazer um curso de empreendedorismo para a tão sonhada fábrica de bolos.

Até aí você deve estar pensando: tá, e o que tem de diferente nisso? A resposta talvez soe curiosa. Ana não ingressou pelo Enem, nem se inscreveu em algum financiamento. Mesmo assim, está fazendo o curso sem custo e sem sair de casa. Como? Vou te explicar.

Instituições renomadas ou não tão conhecidas passaram a disponibilizar diversas modalidades de cursos online gratuitos, que são uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar e melhorar suas chances de ingressar no mercado de trabalho sem grandes investimentos e com ótimas oportunidades.

Nessa modalidade de formação acadêmica existe flexibilidade, economia e acesso à educação. E, como não despende deslocamento, vem se tornando cada vez mais popular. Isso vale também para você que já tem uma graduação e quer melhorar seu currículo em cursos de especialização.

Curso On-Line Praticidade e economia. Escolher cursos on-line é uma solução para melhorar o currículo sem grandes sacrifícios.

Os cursos online gratuitos surgem como uma grande possibilidade de adquirir novas habilidades, aumentar a competitividade e expandir conhecimentos. Se você está pensando em voltar a estudar ou começar uma nova etapa na sua vida segue as dicas do Tio Dionisio.

Uma das maiores vantagens dos cursos online, para mim, é a flexibilidade. Você tem a opção de planejar os horários que se encaixam na sua rotina, e dependendo do dia pode mudá-lo de acordo com a necessidade. Algo que para quem trabalha, hoje em dia, é uma “mão na roda”.

Outra vantagem seria eliminar gastos com transporte, alimentação fora de casa e material didático (presentes nos cursos tradicionais presenciais), isso sem falar na ausência da mensalidade, né? E o tempo salvo para o transporte pode se tornar o tempo dedicado ao estudo!

Mas esses cursos emitem diploma? Sim, e sendo uma instituição reconhecida pelo MEC, esse receio fica ainda menor. A grande dificuldade que eu percebo aqui é que o aprendizado em EAD exige determinação, compromisso e dedicação. Se essa barreira for superada, com certeza, você terá conquistado outra habilidade bastante reconhecida pelo mercado de trabalho: a organização e gestão de tempo!

Esse hoje é o maior desafio da Ana, segundo ela mesma. Estudar, cuidar da casa e filha e não estar fisicamente esgotada para continuar aprendendo. Uma história que consegui me identificar, passo por uma situação parecida. Decidi me testar para uma nova fase de aprendizado. Um curso de aperfeiçoamento em inglês, também um curso em francês, ambos por aplicativo on-line no celular e ainda esse semestre começo um curso de pós-graduação gratuito.

Cursos On-Line 2 Várias Escolas e Instituições oferecem cursos e especializações de forma gratuita.

Diferentemente da Ana, que estuda enquanto a filha está na escola, ou cuidando do almoço e/ou da organização da casa, eu decidi fazer o meu curso na madrugada, após a jornada de trabalho na TV.

E foi justamente por conhecer a oportunidade que decidi fazer esse post. Claro você não precisa já começar fazendo um curso de pós-graduação. Pode começar com algo mais simples e curto, para se familiarizar com as ferramentas on-line e começar a adestrar seu tempo e força de vontade. Tem cursos que podem aperfeiçoar sua rotina e possuem carga horária pequena como, por exemplo, duas horas.

Vamos tentar?

Plataforma Aprenda Mais (MEC)

Plataforma que disponibiliza dezenas de cursos de curta duração, desenvolvidos por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os cursos são gratuitos e abrangem áreas como saúde, meio ambiente, tecnologia, administração e turismo, entre outras. https://aprendamais.mec.gov.br

Senac EAD

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) também oferece cursos gratuitos através do Programa Senac de Gratuidade. Embora as vagas possam variar ao longo do ano, eles geralmente incluem cursos em áreas como administração, saúde, tecnologia da informação, idiomas, entre outros. Os cursos são voltados tanto para qualificação profissional quanto para desenvolvimento pessoal. https://www.ead.senac.br/gratuito

SEBRAE

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) oferece diversos cursos online gratuitos voltados para quem sonha em entrar no mercado de trabalho, bem como, para empreendedores e pequenos empresários. Os cursos estão disponíveis em diversas áreas como finanças, marketing, empreendedorismo, liderança e gestão de pessoas. Os cursos do SEBRAE são práticos, de duração variável com a área de interesse e voltados para quem deseja melhorar o desempenho de seus negócios.

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

ESCOLA VIRTUAL

A Escola Virtual do Governo Federal traz uma alta diversidade de cursos em diversas áreas. São 627 cursos abertos, 18 deles exclusivos e possui a emissão gratuita do certificado também. São oportunidades em comunicação, logística, saúde, meio ambiente e muito mais. O portal reúne também cursos de todas as escolas vinculadas a órgãos federais como ENAP, FUNPRESP, Advocacia Geral da União.

https://www.escolavirtual.gov.br

FGV Online

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece uma centena de cursos online gratuitos em especialização e desenvolvimento profissional. Os cursos abrangem áreas como administração, gestão de projetos, economia, direito, inovação, saúde e muito mais. Os cursos são ministrados por professores da instituição e pode ser concluído no ritmo do aluno, oferecendo flexibilidade e alta qualidade de conteúdo.

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos

A inscrição pode ser feita pelos portais de cada instituição. Fique atento ao tempo de duração de cada curso, aos prazos de inscrição e requisitos necessários. Uma última dica, na hora de escolher algum curso, pense naquilo que ele vai agregar à sua vida pessoal, familiar ou profissional. Você pode começar, por exemplo, com economia doméstica e depois ir aumentando o leque de conhecimento.

Bora começar?

