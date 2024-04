Prático, fácil e proteico: aprenda a fazer um pão de frango sem farinha

Alto contraste

Sabe aquele momento em que a vontade de comer um salgado colide diretamente na sua dieta? A cabeça mistura uma vontade de comer uma coxinha ou uma empada de frango?

Então vamos conhecer uma receita que aprendi na internet. Já vi muita gente tentando e resolvi fazer.

Ela tem em média 100 kcal por fatia e pode ser uma ótima opção para aquele lanche da tarde. Leva apenas frango temperado, ovos e fermento.

“Essa receita é ideal para as pessoas que possuem intolerância ao glúten, ou seja, à farinha de trigo, e àquelas que fazem uma dieta hiperproteica (precisam consumir proteína acima de 1.2g por kg ao dia)", afirma a nutricionista pernambucana Monique Guerra.

Foi ela quem me ajudou no cálculo de calorias. E uma das opções para esse lanche é comer um ou dois pedaços ao acabar o treino.

“Ideal para pessoas que querem emagrecer, pois o frango da massa nos deixa com uma saciedade maior e também pessoas que querem ganhar massa muscular”, completa.

Especialistas em nutrição orientam o consumo moderado e equilibrado de carboidratos, o que traz entre alguns benefícios para a manutenção de energia corporal.

Então, se você pensa em um lanche salgado e levinho, vem com a gente.

“Pode ser usado em qualquer momento do dia. Podemos comer com esse pão, ovos, queijos, requeijão, mais frango desfiado... ou como um pós-treino com uma banana cortada em rodelas com canela e colocada na airfryer”, complementa Monique.