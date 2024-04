Beyoncé anuncia oficialmente lançamento de marca autoral de produtos para cabelo

Alto contraste

A+

A-

Cantora já divulgou spoilers e data de lançamento Cantora já divulgou spoilers e data de lançamento (Reprodução/Instagram @beyonce)

Após instigar fãs com um post nas redes sociais em maio do ano passado sobre uma nova empreitada no mundo da beleza, Beyoncé anunciou oficialmente o lançamento de sua nova marca: Cécred. Ao que tudo indica, será uma linha de cuidados para cabelos crespos e cacheados que será disponibilizada ainda este mês, no dia 20.

Com a legenda "Cabelo é sagrado. A jornada começa em 20 de fevereiro", a cantora compartilhou o teaser de anúncio. Assista abaixo:

A artista já disponibilizou alguns spoilers no site oficial da marca. As imagens reveladas indicam que os produtos vão trazer uma intersecção entre ritual e ciência — mistura comum no trato com os cabelos cacheados.

Além disso, um dos spoilers mostra que os produtos podem ter mel em sua composição, em homenagem à fanbase que se autointitula "Beyhive" (colmeia, em português), em referência ao apelido 'Queen B' da diva que, pela sonoridade, pode ser interpretado como abelha-rainha.

Lá na publicação do ano passado, Beyoncé relembrou que seu primeiro emprego era varrer cabelo no salão da mãe, Tina Knowles, e que viu em primeira mão como as maneiras como nutrimos e celebramos o cabelo podem curar tantas mulheres.

A abelha-rainha finalizou contando que, tendo aprendido tanto com a própria jornada capilar, sempre sonhou em dar continuidade ao legado da mãe.