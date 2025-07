Dia do Batom: descubra o que sua escolha de cor diz sobre você Especialistas explicam como a escolha do batom pode refletir personalidade, emoções e intenções — e revelam quais cores funcionam melhor em cada momento Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 29/07/2025 - 13h46 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA No Dia do Batom, especialistas discutem a relação entre a escolha da cor e a personalidade.

Cores frias transmitem autoridade e seriedade, enquanto cores quentes refletem aconchego e receptividade.

A escolha do batom pode influenciar o estado emocional e é um ato de autocuidado.

É importante considerar o tom de pele e o estilo pessoal ao escolher a cor do batom. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Batons podem comunicar emoções e até intenções Image by lookstudio on Freepik

No Dia do Batom, mergulhamos no universo das cores, texturas e significados por trás de um dos itens mais poderosos da maquiagem. Mais do que um detalhe de beleza, o batom pode comunicar emoções e até intenções.

O Makes & Afins conversou com uma especialista em imagem, um maquiador profissional e uma psicóloga para entender como essa escolha aparentemente simples pode revelar muito sobre quem somos — e como nos sentimos.

A imagem que o batom comunica

Para entendermos melhor o que a escolha de batom vai comunicar sobre a pessoa, conversamos com a consultora de imagem e estilo e comunicadora de moda Andreza Ramos.

Segundo a especialista, o batom pode ser tanto um acabamento discreto quanto o protagonista de um look. Ele ajuda a “fechar” a intenção visual e reforçar traços como força, criatividade ou autenticidade.

‌



O batom perfeito depende do tom de pele, de cartela de cores e da mensagem a ser transmitida Image by Freepik

A escolha da cor, no entanto, não é apenas estética — ela conversa com a psicologia das cores e com o contexto cultural.

Andreza explica que cores frias (como vinhos e roxos) transmitem mais autoridade, seriedade e até uma imagem “poderosa” e distante.

‌



Já cores quentes (como vermelhos e alaranjados), passam mais aconchego, receptividade e abertura.

Ramos explica que a intensidade da cor escolhida e o efeito que ela causa em contraste com nossa pele e cartela de cores também influencia na mensagem transmitida.

‌



“Em peles claras, batons escuros criam alto contraste e remetem a uma imagem firme, até com um toque de ‘vilã elegante’. Mas em peles retintas, esses tons escuros trazem sofisticação e elegância“, conta.

Agora, quando optamos por um baixo contraste, como batons claros em peles claras, por exemplo, temos uma imagem mais doce e acessível. Já quando usamos opções mais claras em peles escuras, reforçam delicadeza e proximidade — quando bem harmonizados.

Batom vermelho transmite intensidade e ousadia Image by Freepik

Mas e o batom vermelho?

“[O vermelho] é uma cor com peso cultural fortíssimo. Já foi proibido, virou tabu, símbolo de luta… por isso, ele transmite intensidade, ousadia. É a escolha de uma mulher que não quer se esconder”, diz Andreza.

A consultora reforça que as cores não são unidimensionais e que é importante levar em consideração o subtom e a intensidade ao fazer uma escolha.

Dica de ouro da consultora: Se você quer começar a usar tons mais escuros, busque versões que se alinhem ao seu tom de pele e ao que já existe no seu guarda-roupa.

“Olhe para o seu guarda-roupa e busque entender se você tem tons mais terrosos, alaranjados, amarelados. Se sim, provavelmente um tom escuro com subtom quente vá fazer mais sentido. Ou então se você olhar para as peças e perceber mais prateados, roxo pode ser que um tom escuro com subtom frio vai ser mais favorável”, ensina.

O batom certo pode transformar uma maquiagem Image by azerbaijan_stockers on Freepik

Agora, para quem quer se aventurar com novas cores de batom, Andreza orienta: “Se for testar algo novo, mantenha a textura que você já conhece, como um matte, por exemplo. A mudança fica mais confortável”.

Batom na prática: qual usar em cada ocasião

O maquiador Gabriel Quaresma compartilhou quais são os batons que ele mais gosta de usar de acordo com a ocasião.

O profissional ainda reforça que o batom certo pode transformar uma maquiagem. Mais do que beleza, ele enxerga a escolha como uma ferramenta de expressão adaptável ao contexto.

Veja as sugestões dele para diferentes momentos:

Eventos profissionais

Cores : nudes sofisticados.

: nudes sofisticados. Efeito : segurança, credibilidade e elegância sem exagero.

: segurança, credibilidade e elegância sem exagero. Dica : prepare os lábios com balm antes, contorne com lápis e finalize com brilho leve.

: prepare os lábios com balm antes, contorne com lápis e finalize com brilho leve. Favoritos: Sephora Collection Cream Lip Stain nas cores 120 (Soft Mocha) e 13 (Marvelous Mauve)

Encontro romântico

Cores : tons suaves e cremosos como rosa claro, nude e terracota.

: tons suaves e cremosos como rosa claro, nude e terracota. Efeito : lábios hidratados, volumosos e com aspecto natural.

: lábios hidratados, volumosos e com aspecto natural. Dica : evite batons de longa duração que possam borrar e mantenha o foco nos olhos e na bochechas. “Deixe a boca bonita, mas prática — pronta pro que vier.”

: evite batons de longa duração que possam borrar e mantenha o foco nos olhos e na bochechas. “Deixe a boca bonita, mas prática — pronta pro que vier.” Favoritos: Fenty Beauty Bomb Stix nas cores ‘Fussy’ e ‘Fenty Glow’

Festa noturna

Cores : vermelhos intensos, berries ou nudes marcantes.

: vermelhos intensos, berries ou nudes marcantes. Efeito : atitude e presença.

: atitude e presença. Dica : aplique pó translúcido para selar e gloss no centro para efeito glam.

: aplique pó translúcido para selar e gloss no centro para efeito glam. Favoritos: Russian Red, D for Danger, Taupe e Soar (todos da MAC)

Evento diurno

Cores : rosados, pêssegos ou nudes cremosos.

: rosados, pêssegos ou nudes cremosos. Efeito : leveza e naturalidade com sofisticação.

: leveza e naturalidade com sofisticação. Dica : misture batom cremoso com contorno labial para criar volume sutil e efeito “plump”.

: misture batom cremoso com contorno labial para criar volume sutil e efeito “plump”. Favoritos: Dior Addict nas cores 120, 362 e 616

Para noivas

Cores : tons rosados neutros.

: tons rosados neutros. Efeito : romantismo, elegância e atemporalidade.

: romantismo, elegância e atemporalidade. Dica : contorne os lábios e finalize com um toque de gloss no centro para brilho delicado.

: contorne os lábios e finalize com um toque de gloss no centro para brilho delicado. Favoritos: Pillow Talk ‘Fair’, ‘Classic’ e ‘Medium’ (Charlotte Tilbury)

Emoções, autoestima e batom

Para refletir sobre o lado emocional dessa escolha, conversamos com Larissa Pomeranz, psicóloga. Ela acredita que há sim relação entre cor e estado emocional.

“Quando estamos animados, tendemos a usar tons vibrantes. Em dias mais baixos, escolhemos algo neutro. Eu, por exemplo, às vezes escolho uma cor vibrante justamente pra tentar mudar meu humor”, conta.

Ou seja, o batom pode tanto refletir o que sentimos quanto nos ajudar a influenciar o que queremos sentir.

Sobre personalidade, ela reforça: “A cor que cada pessoa escolhe carrega uma motivação pessoal. Isso revela traços da personalidade, sim”.

Larissa também destaca que pequenos rituais de beleza — como passar batom — são uma forma de autocuidado e fortalecimento da autoestima.

“É um momento em que você destina energia pra si mesma. Isso é um ato de valorização, de lembrar que você merece atenção”, finaliza.

Vimos que a cor que você aplica nos lábios carrega camadas de intenção, cultura, emoção e estilo. Neste Dia do Batom, mais do que seguir tendências, que tal olhar pro espelho e se perguntar: O que eu quero comunicar hoje? (e para quem).

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.