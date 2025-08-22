‘Rainha das Versões’ conta como emagreceu mais de 40 kg em 5 meses Priscila Meireles ganhou destaque ao fazer a versão traduzida da música ‘Flowers’, de Miley Cyrus Obesidade sem Tabu|Mariana VerdelhoOpens in new window 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Priscila Meireles, a "Rainha das Versões", emagreceu mais de 40 kg em 5 meses.

Ela enfrentou obesidade desde a infância e decidiu optar por um tratamento não cirúrgico após considerar a bariátrica.

O protocolo incluiu reeducação alimentar, jejum intermitente e acompanhamento médico.

Priscila enfatiza que sua decisão de emagrecer foi pela saúde, não pela pressão do mercado, e defende que obesidade é uma doença crônica acompanhada de preconceitos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Priscila Meireles após perder 40 kg ARQUIVO PESSOAL

Recentemente, recebi de uma assessora de imprensa um release dizendo que a Priscila Meireles estava retornando aos palcos após emagrecer mais de 40 kg. Na hora pensei: quero muito entender a relação dela com a obesidade e como conseguiu uma transformação tão grande em tão pouco tempo.

A “Rainha das Versões”, como é conhecida, me contou que já havia enfrentado o sobrepeso na infância. Conseguiu emagrecer na adolescência, mas aos 22 anos voltou a ganhar peso, chegando ao seu máximo: 135 kg.

PRISCILA MEIRELES CRIANÇA ARQUIVO PESSOAL

“Eu cheguei não só a pensar em fazer bariátrica, como já estava com a cirurgia marcada”, lembra. Foi nesse momento que conheceu o Dr. Luan Borges, que lhe propôs um tratamento sem intervenção cirúrgica. “Confesso que fiquei desconfiada, afinal eram muitos anos sofrendo com a obesidade e suas comorbidades. Eu já estava hipertensa, pré-diabética, com disfunção na tireoide e até suspeita de trombose.”

Priscila decidiu confiar e mergulhou no tratamento. Em apenas cinco meses, eliminou mais de 40 kg.

‌



O protocolo foi totalmente personalizado: uso da chamada “canetinha emagrecedora”, fórmulas manipuladas, soro com vitaminas e, claro, reeducação alimentar. Hoje ela não consome mais ultraprocessados, deixou o refrigerante de lado e pratica jejum intermitente. “Às vezes faço até 24 horas de jejum — mas sempre com acompanhamento médico e nutricional”, reforça.

No primeiro semestre de 2025, ela chegou a parar de fazer shows para priorizar a saúde. Agora, retorna com ainda mais disposição.

‌



Com o aumento do consumo de proteínas e a redução dos carboidratos, comemora: não tem mais hipertensão, pré-diabetes nem suspeita de trombose.

“A minha disposição para cantar é outra. Não fico mais ofegante no palco. É outra coisa, agora.”

‌



Mas nem tudo foi fácil. Junto da obesidade, vieram também o preconceito e o julgamento. Priscila conta que sofreu muito hate, principalmente no início da carreira.

Ela lembra que, ao lançar o álbum Em Casa, foi chamada de “mistura de Marília Mendonça e Alcione da deep web”. Comentários cruéis como esse a machucaram, mas também a fortaleceram mentalmente.

Priscila antes de emagrecer 40 kg ARQUIVO PESSOAL

Muitas vezes ouviu que “se emagrecesse, o sucesso já teria chegado”. “Eram sempre comentários disfarçados de elogios: ‘por que você não emagrece? Assim vai ser uma cantora mais elegante’.”

E é aqui que precisamos levantar uma bandeira importante: obesidade não é falta de força de vontade, não é preguiça e muito menos uma questão apenas estética. É uma doença crônica, cheia de desafios físicos e emocionais, e que ainda carrega muito estigma. O que Priscila viveu — o preconceito, a pressão, os rótulos — infelizmente é a realidade de muita gente.

Apesar de toda essa cobrança externa, ela faz questão de deixar claro: a decisão de emagrecer foi pela saúde, não pelo mercado ou pelo dinheiro. “Eu preciso estar bem para aguentar a rotina de shows.”

Depois de tudo, a maior conquista para ela não foi só a balança, mas a expectativa de vida. A saúde.

E deixa um recado para quem está nesse processo: “Se escolha. Não escolha a comida. O prazer a longo prazo é muito maior.”

Para Priscila, não importa se você fez bariátrica, usa medicação, ou está tentando de outra forma: vai ser difícil de qualquer jeito. “O maior desafio é você mesmo. Supere. Quem define o seu destino é você.”

Eu concordo com você, Priscila, cada história de emagrecimento é única. Não existe caminho certo ou errado, existe o caminho possível para cada pessoa. E todos merecem respeito e acolhimento — com ou sem perda de peso.

