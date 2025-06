Obesidade: constrangimento para se vestir também no mercado de trabalho Uniformes inclusivos valorizam a diversidade e impactam na autoestima de colaboradores plus size Obesidade sem Tabu|Mariana VerdelhoOpens in new window 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

Uma das coisas que todo gordo sente é a dificuldade para comprar roupas. Com a obesidade, a capacidade de escolher o que se quer vestir praticamente desaparece — você entra em uma loja e compra o que está disponível no seu tamanho. Eu costumo dizer que não é você que escolhe a roupa, é ela que te escolhe.

Muitas lojas, eu diria que, a maioria delas não está preparada para atender pessoas obesas. Nos últimos anos, eu só podia comprar roupa eu uma loja específica. O que é muito constrangedor.

Mas e quando você precisa usar o uniforme de uma empresa? Será que elas estão preparadas para vestir todos os corpos? Te garanto que não. Sabemos que muitas empresas deixam de contratar pessoas obesas justamente por falta de uma grade de uniformes que contemple todos os tamanhos.

Quando lancei o Blog Obesidade sem Tabu, divulguei em todas as minhas redes sociais. Em uma delas, recebi uma mensagem de Mônica Mota, fundadora da Chic Mom, que me contou sobre um caso em que havia desenvolvido uniformes de trabalho para o público plus size.

‌



Fundadora da Chic Mom Arquivo Pessoal

A Chic Mom nasceu para atender gestantes no ambiente corporativo. A iniciativa começou ao perceber que, apesar de muitas empresas contratarem mulheres, poucas se preocupavam com a fase da gravidez, deixando de oferecer uniformes adequados para garantir conforto, segurança e dignidade.

Um dia, um cliente procurou a Chic Mom para desenvolver um uniforme para um funcionário obeso, pois o fornecedor deles se recusou a produzi-lo, simplesmente por ser uma pessoa gorda. “Imagine todos os colaboradores recebendo uniformes, menos um, apenas porque o fornecedor não produzia para o tipo de corpo dele”, conta Mônica. “Sempre entendemos que uniforme não é apenas uma vestimenta: é uma ferramenta de inclusão, conforto e bem-estar. Nosso compromisso era claro: garantir que o colaborador se sentisse valorizado e confortável para desempenhar seu trabalho com confiança.”

‌



O desafio, segundo Mônica, é que não basta apenas aumentar o tamanho da peça. É preciso ajustar cortes, reforçar áreas de maior atrito e usar tecidos com elastano, garantindo mobilidade e conforto ao longo do expediente.

Conciliar a padronização da identidade visual da empresa com a diversidade de corpos também é um tema sensível. Para a Chic Mom, é possível manter a paleta de cores e o estilo da marca, mas adaptando os cortes para diferentes corpos. “Padronizar identidade visual não significa padronizar corpos. A verdadeira beleza está em valorizar a diversidade com respeito”, pontua Mônica.

‌



A imagem do uniforme criado por Mônica foi recriada por IA, pois o funcionário não se sentiu confortável para tirar fotos para divulgação.

Apesar dos avanços, ainda há preconceito. “Infelizmente, muitas empresas oferecem uniformes improvisados ou não disponibilizam opções adequadas, o que reforça a exclusão”, lamenta a fundadora. Para ela, uniformes inclusivos representam mais do que conforto: são ferramentas de comunicação que demonstram que a empresa valoriza cada colaborador.

Quando o uniforme veste bem, respeita o corpo e transmite profissionalismo, ele impacta diretamente na autoestima de quem o veste. Os tecidos mais indicados para o público plus size são aqueles com boa respirabilidade, toque macio e controle térmico, além de elastano para facilitar a mobilidade.

O mercado da moda corporativa plus size ainda não está totalmente preparado para atender essa demanda com a qualidade e a variedade necessárias. “Falta diversidade de opções que combinem funcionalidade, conforto e estilo. É um nicho promissor que precisa de mais marcas comprometidas com a inclusão’, conclui Mônica.

