Tudo sobre o Magic Kingdom 2025: guia completo para sua jornada no parque mais encantado de Orlando Descubra também como economizar até 50% no valor dos ingressos Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pri Mesiano no Magic Kingdom (Disney - Orlando)) Pri Mesiano

O Magic Kingdom é, sem dúvida, o parque mais icônico da Disney. O castelo da Cinderela, os fogos ao entardecer, as princesas passeando pelas vielas do parque e toda aquela atmosfera que faz a gente voltar a ser criança.

E é claro que esse passeio não pode ficar de fora da sua rota em Orlando. Por isso, eu vou te contar nesta página tudo o que você precisa saber para que o seu dia seja perfeito no parque mais mágico da Flórida.

Sobre o Magic Kingdom

O Magic Kingdom foi inaugurado em 1971 e marcou o início do grande complexo Disney em Orlando. Idealizado por Walt Disney, o parque foi concebido como um reino mágico onde os contos de fadas ganham vida.

Infelizmente, Walt faleceu antes de ver o projeto finalizado, mas seu legado permanece vivo em cada detalhe encantador do parque, que até hoje atrai milhões de visitantes do mundo inteiro.

‌



Considerado o parque temático mais famoso do mundo, o Magic Kingdom é onde a magia da Disney se manifesta de forma mais intensa. É lá que está o icônico Castelo da Cinderela, símbolo das histórias e personagens que atravessam gerações.

No coração do Magic Kingdom, a magia do Castelo da Cinderela encanta a cada olhar. Impossível não se sentir em um conto de fadas! Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Com muitas atrações e uma atmosfera mágica, o parque é geralmente a porta de entrada para quem visita a Disney pela primeira vez.

‌



Com seis áreas temáticas bem distintas — Main Street, Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland e Tomorrowland — o ideal é visitar o parque com um bom planejamento.

Ele é encantador para todas as idades, mas tem um brilho especial para as crianças, que se emocionam ao encontrar princesas e personagens clássicos. E o momento mais esperado? O show noturno “Happily Ever After”, com fogos e projeções no castelo, que transformam a experiência em pura emoção.

‌



Principais atrações – radicais e para crianças

Além dos shows de entretenimento como “Happily Ever After” e Once Upon a Time, o Magic Kindom reúne várias atrações que valem muito. Eu, que amo adrenalina, pirei com uma das atrações mais novas do parque: a montanha-russa TRON Lightcycle / Run, que chega a uma velocidade de 95 km/hora, É simplesmente a melhor atração da Disney, na minha opinião.

TRON Lightcycle / Run: Inspirada no universo futurista de TRON, essa montanha-russa te coloca literalmente em cima de uma moto luminosa para acelerar por trilhos cheios de luzes, curvas e pura emoção. É uma montanha-russa moderna, eletrizante e que mostra como a Disney sabe inovar até quando o assunto é pura adrenalina.

Inspirada no universo futurista de TRON, essa montanha-russa te coloca literalmente em cima de uma moto luminosa para acelerar por trilhos cheios de luzes, curvas e pura emoção. É uma montanha-russa moderna, eletrizante e que mostra como a Disney sabe inovar até quando o assunto é pura adrenalina. Tiana’s Bayou Adventure: Montanha-russa aquática com quedas emocionantes em uma viagem emocionante percorrendo as águas cintilantes do bayou, com giros, curvas e uma queda com mais de 15 metros. Há uma grande chance de você se molhar, então, vale usar sua capa de chuva.

Montanha-russa aquática com quedas emocionantes em uma viagem emocionante percorrendo as águas cintilantes do bayou, com giros, curvas e uma queda com mais de 15 metros. Há uma grande chance de você se molhar, então, vale usar sua capa de chuva. Pirates of the Caribbean: É um passeio de barco que passa por cenários incríveis com piratas animatrônicos — o clássico que inspirou os filmes.

É um passeio de barco que passa por cenários incríveis com piratas animatrônicos — o clássico que inspirou os filmes. Space Mountain: É uma montanha-russa no escuro com tema espacial, cheia de curvas e alta velocidade.

É uma montanha-russa no escuro com tema espacial, cheia de curvas e alta velocidade. Seven Dwarfs Mine Train: É uma montanha-russa suave que passa pela mina dos Sete Anões, ideal para toda a família.

É uma montanha-russa suave que passa pela mina dos Sete Anões, ideal para toda a família. Mickey’s PhilharMagic: Cinema 3D divertido com Donald e os clássicos musicais da Disney.

Tem também as atrações para crianças pequenas. Claro que elas não poderiam ficar de fora da brincadeira.

Mad Tea Party : O brinquedo conta com as famosas xícaras giratórias inspiradas em Alice no País das Maravilhas — diversão leve e colorida.

: O brinquedo conta com as famosas xícaras giratórias inspiradas em — diversão leve e colorida. Dumbo the Flying Elephant : Nessa atração, as crianças voam com o Dumbo em círculos no céu; atração clássica e perfeita para os pequenos.

: Nessa atração, as crianças voam com o Dumbo em círculos no céu; atração clássica e perfeita para os pequenos. Under the Sea - Journey of The Little Mermaid : É um passeio calmo em conchas pelo mundo da Ariel com músicas e cenários do filme. É uma obra prima.

: É um passeio calmo em conchas pelo mundo da Ariel com músicas e cenários do filme. É uma obra prima. Peter Pan’s Flight : Neste, as crianças têm a experiência de voar sobre a cidade de Londres e a Terra do Nunca com Peter Pan — um dos brinquedos mais mágicos do parque.

: Neste, as crianças têm a experiência de voar sobre a cidade de Londres e a Terra do Nunca com Peter Pan — um dos brinquedos mais mágicos do parque. Princess Fairytale Hall : É um encontro encantado com as princesas da Disney. Ideal para quem não quer sair sem um registro. Aproveite para tirar fotos e dar abraços inesquecíveis.

: É um encontro encantado com as princesas da Disney. Ideal para quem não quer sair sem um registro. Aproveite para tirar fotos e dar abraços inesquecíveis. “it’s a small world” : É um passeio de barco por diferentes culturas do mundo com bonequinhos cantando a icônica música “It’s a small world”.

: É um passeio de barco por diferentes culturas do mundo com bonequinhos cantando a icônica música “It’s a small world”. Casey Jr. Splash ‘n’ Soak Station: Prontos para se molhar? Não é o Sea World, mas este aqui tem uma área com jatos d’água para refrescar as crianças nos dias mais quentes — leve roupa extra! As crianças vão adorar.

Desbravando o Magic Kingdom por área

🏰 Main Street U.S.A.

Com charme de cidadezinha do início do século 20, a Main Street, U.S.A. recebe os visitantes com lojas, doces, desfiles e uma vista encantadora do Castelo da Cinderela ao fundo. Foto: Disneyland Resort / Divulgação

Localizada logo na entrada do parque, essa é a rua principal que leva até o Castelo da Cinderela. Tem lojinhas encantadoras, restaurantes, lanchonetes e o serviço de atendimento ao visitante. Mas já aviso: a dica para pegar menos fila é não parar por aqui logo que entrar no parque. Eu sei, é difícil não parar por ali para tirar as icônicas fotos do castelo, mas deixe para mais tarde porque terá menos gente e, além disso, a dica é: corra para um dos brinquedos mais concorridos do parque, o Tiana’s Bayou Adventure. Eu usei essa estratégia e não peguei nem um minuto de fila.

🏝️ Adventureland

Clima tropical e espírito aventureiro tomam conta de Adventureland. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

É a área com clima de aventura tropical, com atrações que lembram selvas, piratas e desertos. Aqui você encontra o Jungle Cruise e o clássico Pirates of the Caribbean, além do sorvete Dole Whip, sucesso no quiosque Aloha Isle.

The Magic Carpets of Aladdin : tapetes “voadores” giratórios que sobem e descem — ideal para os pequenos.

: tapetes “voadores” giratórios que sobem e descem — ideal para os pequenos. Jungle Cruise : passeio em bote com um guia divertido, que conduz você por uma “selva” cheia de animais animatrônicos.

: passeio em bote com um guia divertido, que conduz você por uma “selva” cheia de animais animatrônicos. Pirates of the Caribbean: passeio de barco em cenário escuro com piratas animados e trilha sonora envolvente. Uma das atrações mais populares do parque.

🤠 Frontierland

A Frontierland tem clima de Velho Oeste e é ótima para quem curte atrações com mais emoção. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Essa área tem clima de Velho Oeste e é ótima para quem curte atrações com mais emoção.

Tiana’s Bayou Adventure: Montanha-russa aquática com quedas emocionantes em uma viagem emocionante percorrendo as águas cintilantes do bayou, com giros, curvas e uma queda com mais de 15 metros. Há uma grande chance de você se molhar, então, vale usar sua capa de chuva.

Montanha-russa aquática com quedas emocionantes em uma viagem emocionante percorrendo as águas cintilantes do bayou, com giros, curvas e uma queda com mais de 15 metros. Há uma grande chance de você se molhar, então, vale usar sua capa de chuva. Big Thunder Mountain Railroad : montanha-russa em um cenário de mineração. Tem velocidade, mas é leve — boa pra quem quer começar nas atrações radicais.

: montanha-russa em um cenário de mineração. Tem velocidade, mas é leve — boa pra quem quer começar nas atrações radicais. Walt Disney World Railroad: trem que percorre o parque com paradas em Frontierland, Fantasyland e Main Street. Ótimo pra descansar os pés!

🏛️ Liberty Square

Pequena, mas charmosa, essa área tem arquitetura colonial americana.

Haunted Mansion: um passeio em carrinho por uma mansão assombrada cheia de efeitos visuais. Divertida, um pouquinho assustadora — mas super segura.

Muito mais que um ícone encantado: o Castelo da Princesa é símbolo de sonhos, magia e memórias que atravessam gerações. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

🎠 Fantasyland

É o coração da fantasia da Disney, com foco em princesas, personagens clássicos e atrações queridas pelas crianças.

Castelo da Cinderela : ícone do parque, abriga o restaurante Cinderella’s Royal Table, onde você encontra princesas. Faça reserva com antecedência!

: ícone do parque, abriga o restaurante Cinderella’s Royal Table, onde você encontra princesas. Faça reserva com antecedência! Seven Dwarfs Mine Train : montanha-russa suave e divertida que passa pela mina dos Sete Anões. Muito disputada.

: montanha-russa suave e divertida que passa pela mina dos Sete Anões. Muito disputada. Peter Pan’s Flight : passeio sobre Londres e a Terra do Nunca em carrinhos que “voam”. Simplesmente mágico.

: passeio sobre Londres e a Terra do Nunca em carrinhos que “voam”. Simplesmente mágico. It’s a Small World : passeio de barco entre bonequinhos que representam culturas do mundo inteiro, cantando a música tema.

: passeio de barco entre bonequinhos que representam culturas do mundo inteiro, cantando a música tema. Mickey’s PhilharMagic : cinema 3D com músicas e cenas clássicas da Disney, estrelado por Donald e Mickey.

: cinema 3D com músicas e cenas clássicas da Disney, estrelado por Donald e Mickey. Princess Fairytale Hall : espaço onde você encontra princesas para fotos e abraços encantados.

: espaço onde você encontra princesas para fotos e abraços encantados. Mad Tea Party : as clássicas xícaras giratórias de Alice no País das Maravilhas .

: as clássicas xícaras giratórias de . Under the Sea - Journey of The Little Mermaid : passeio por cenários coloridos da Ariel, com músicas e personagens animados.

: passeio por cenários coloridos da Ariel, com músicas e personagens animados. Dumbo the Flying Elephant : elefantes que giram e sobem, sob controle do visitante. Encantador para os pequenos.

: elefantes que giram e sobem, sob controle do visitante. Encantador para os pequenos. The Barnstormer: montanha-russa leve do Pateta, perfeita para iniciar as crianças no mundo das atrações radicais.

🚀 Tomorrowland

Tomorrowland: área que combina tecnologia e interatividade para todas as idades. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Com tema futurista, essa área agrada crianças e adultos, com atrações mais tecnológicas e interativas.

TRON Lightcycle / Run: Inspirada no universo futurista de TRON, essa montanha-russa te coloca literalmente em cima de uma moto luminosa para acelerar por trilhos cheios de luzes, curvas e pura emoção. É uma montanha-russa moderna, eletrizante e que mostra como a Disney sabe inovar até quando o assunto é pura adrenalina.

Inspirada no universo futurista de TRON, essa montanha-russa te coloca literalmente em cima de uma moto luminosa para acelerar por trilhos cheios de luzes, curvas e pura emoção. É uma montanha-russa moderna, eletrizante e que mostra como a Disney sabe inovar até quando o assunto é pura adrenalina. Tomorrowland Speedway : pista onde crianças (com supervisão) e adultos podem dirigir pequenos carrinhos.

: pista onde crianças (com supervisão) e adultos podem dirigir pequenos carrinhos. Space Mountain : montanha-russa no escuro, cheia de curvas e emoção — uma das mais famosas do parque.

: montanha-russa no escuro, cheia de curvas e emoção — uma das mais famosas do parque. Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: brinquedo interativo onde você “atira” em alvos com luzes, junto com o Buzz. Ótimo para competir entre amigos ou família!

🕘 Horário de funcionamento do Magic Kingdom

Saiba qual o horário de funcionamento e quando o Parque fica menos lotato Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

O horário de funcionamento do Magic Kingdom varia de acordo com o dia, a época do ano e a programação especial do parque. Em geral, o parque abre por volta das 9h e fecha às 22h.

Em períodos de alta temporada ou em datas especiais, ele pode abrir mais cedo ou encerrar as atividades mais tarde, especialmente em eventos como as festas de Halloween ou Natal.

Se você estiver hospedado em um hotel da Disney, vale conferir se há benefícios extras como a Early Theme Park Entry, que permite entrar no parque antes do público geral. Saiba mais clicando aqui.

A melhor forma de checar o horário atualizado para o dia da sua visita é usando o aplicativo oficial da Disney ou consultando o site da Walt Disney World. Planejar o dia com base nos horários é essencial para aproveitar ao máximo tudo que o parque oferece.

🌤 Melhor época para visitar o Magic Kingdom

Aqui no blog eu já dei algumas dicas sobre qual a melhor época do ano para viajar para Orlando. Inclusive, você pode conferir um calendário para saber quando os parques vão estar mais vazios.

Mas, para facilitar, vou deixar aqui umas sugestões. Evite os meses de verão (junho a agosto), quando o calor é intenso e os parques ficam mais cheios por causa das férias escolares.

Com base na minha experiência em Orlando, a primavera e o outono são a melhor época para viajar para Orlando. O clima está agradável e a movimentação nos parques é menor.

💡 Os melhores meses são: março, abril, setembro e novembro, quando o clima é mais ameno e as filas são menores.

Disney sem filas: confira mês a mês como é a lotação nos parques da Disney para planejar sua viagem a Orlando Foto: Pri Mesiano / Designer

💵 Quanto custa

O valor do ingresso para o Magic Kingdom em 2025 varia conforme a data da visita, seguindo o sistema de preços dinâmicos da Disney. Atualmente, o preço para um dia no Magic Kingdom gira em torno dos US$119.00 USD/dia.

Datas de alta demanda, como feriados e períodos de férias escolares, tendem a ter preços mais elevados.

Para economizar, considere visitar durante a baixa temporada, como agosto e setembro, quando os ingressos costumam ter preços mais acessíveis. Além disso, a Disney oferece promoções especiais.

Dica da Pri: Para ter desconto de até 50% no valor dos ingressos da Disney aproveite a promoção, válida para ingresso até 20 de setembro de 2025. Funciona assim: na compra de um ingresso padrão para os Parques Temáticos do Walt Disney World de 4 dias (ou mais), você ganha 2 dias extras nos parques GRÁTIS. (Pri Mesiano)

Observe também na tabela abaixo, que quanto mais dias você for, mais barato fica.

Tabela de Valores dos Parques da Disney Divulgação - Walt Disney World

🎟️ Como comprar ingresso mais barato

Recomendo que você pesquise bastante e compre em agências brasileiras por vários motivos. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você deixa de pagar o IOF de 3,5%, mais os impostos que são cobrados à parte nos EUA. Outra vantagem, é que a maioria das agências do Brasil parcelam em até 10 vezes sem juros ou dão um super desconto no pix. Nos sites oficiais dos parques não é possível parcelar.

Outra grande vantagem é que muitas agências oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado a reservas de parques e até assessoria para montar seu roteiro ideal. Fora isso, se surgir qualquer imprevisto, é muito mais fácil resolver tudo com uma equipe brasileira do que com centrais de atendimento estrangeiras. Ou seja: mais praticidade, economia e segurança para sua viagem!

Eu comprei os meus ingressos com a Magic Travel e posso dizer que a experiência foi superpositiva. Além do atendimento em português (o que já facilita muito!), eles foram extremamente atenciosos, me ajudaram a entender direitinho o funcionamento das reservas de parques e ainda tiraram várias dúvidas sobre os planos de alimentação e os melhores dias para cada visita. O processo de compra foi rápido, seguro e tranquilo. Caso queira falar diretamente com o atendimento deles, clique aqui.

🗺️ Mapa do Magic Kingdom

Mapa mostra caminho para as atrações do Disney World Foto: Reprodução My Disney Experience

O mapa do Magic Kingdom é seu melhor amigo para aproveitar cada cantinho do parque com mais estratégia e menos correria.

Disponível tanto em formato físico (na entrada do parque) quanto digital pelo aplicativo My Disney Experience, disponível para Android ou iOs, ou no site clicando aqui.

O mapa mostra com clareza a localização das atrações, restaurantes, banheiros, pontos de encontro com personagens e muito mais.

A versão digital ainda permite acompanhar os tempos de espera em tempo real, o que ajuda muito a decidir o próximo passo da sua visita.

Uma dica valiosa é dar uma olhada no mapa antes do dia da visita. Assim, você entende melhor a divisão por áreas e pode organizar seu roteiro de forma mais eficiente.

O parque é grande e o tempo voa, então se localizar bem é essencial para evitar caminhadas desnecessárias e aproveitar cada momento com mais tranquilidade (e menos cansaço!).

📆 Agendamento de atrações

Agendar as atrações no Magic Kingdom pode fazer a diferença entre um dia cheio de filas e um dia realmente mágico.

O antigo FastPass foi substituído pelo atual Genie+ (que é pago e bastante caro). Ele permite marcar horários para furar fila em diversas atrações — como Peter Pan’s Flight, Big Thunder Mountain Railroad e Jungle Cruise.

Magic Travel cria roteiro personalizado, adaptado ao seu perfil e à lotação do dia Foto: Magic Travel / Divulgação

Mas, se você quer praticidade total e não quer se preocupar com aplicativo, horários ou estratégias de fila, uma ótima opção é o serviço de Guiamento Remoto da Magic Travel.

Com ele, você recebe um roteiro personalizado com todos os agendamentos já feitos, adaptado ao seu perfil de viajante e à lotação do parque naquele dia.

É um verdadeiro “GPS da diversão”, que indica em qual brinquedo ir, a que horas, onde comer, quando descansar e até onde tirar boas fotos. Tudo isso sem precisar esquentar a cabeça com logística — é só seguir o plano e curtir.

Ideal para quem quer otimizar o tempo e viver o melhor da Disney com leveza e organização. Clique aqui e confira 7 dicas para evitar filas nos parques da Disney.

🍔 Alimentação

Magic Kingdom conta com restaurantes com opções para todos os gostos Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

O parque tem opções para todos os gostos: fast food, restaurantes temáticos e refeições com personagens. As reservas para os lugares mais populares são disputadíssimas e algumas costumam esgotar com 60 dias de antecedência.

Então, planejamento é tudo nesta hora. Se você deseja fazer uma refeição em um restaurante super temático do parque, faça a sua reserva assim que possível.

Você consegue fazer isso no aplicativo da My Disney Experience. Recomendo que você deixe o seu cartão de crédito já cadastrado na plataforma porque cada segundo conta nesta batalha por vagas.

Vou deixar aqui alguns restaurantes que são mais mais concorridos da Disney:

Be Our Guest (castelo da Fera)

(castelo da Fera) Cinderella’s Royal Table (dentro do castelo)

(dentro do castelo) Casey’s Corner (cachorro-quente)

(cachorro-quente) Columbia Harbour House (peixes e frutos do mar)

💡 Dica: Se você está economizando, acho importante levar petiscos, snacks e barras de cereais na mochila. Ter algo para fazer um lanchinho no passeio te ajuda a ficar alimentado e ainda economizar alguns bons dólares.

🥤 Copo refil

Peça com jeitinhp: "Could tou give me a glass of water, please?" e pronto. Sede resolvida sem custo. Crédito: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Nos parques da Disney não há disponibilidade de copo refil ilimitado, mas ao comprar uma bebida não alcoólica, você pode pedir para encher novamente nos restaurantes, seja através do atendente ou nas máquinas disponíveis.

Para se hidratar, uma garrafinha de água nos parques da Disney custa cerca de US$ 6 (sim, quase R$ 35 na cotação atual!). Muito caro, né? Mas nos parques é possível beber água de graça, sem custo. E eu te explico em outro artigo. Confira a dica clicando aqui.

🔐 Locker

Há lockers de diversos tamanhos no Magic Kingdom e em outros parques do Walt Disney World. Eles são convenientemente localizados perto da entrada principal do Magic Kingdom, na Main Street, e podem ser alugados por um preço fixo durante o dia.

Todos os armários estão sujeitos à disponibilidade por ordem de chegada. Os valores variam entre US$ 10 e US$ 15, de acordo com o tamanho. Confira no site da Disney os preços clicando aqui.

No entanto, a maioria das atrações em que você não pode levar mochila, disponiliza lockers na entrada do brinquedo. Mas, se a mochlia for grande, você terá que pagar U$3 por atração.

🚠 Como chegar ao Magic Kingdom?

Chegar ao Magic Kingdom já é parte da magia da Disney, e o complexo oferece opções de transporte que são, por si só, atrações. Para uma experiência completa e memorável, considere ir de monorail e voltar de ferryboat. Ambos partem do Transportation and Ticket Center (TTC).

Começar o dia embarcando no futurista monorail é um espetáculo à parte. Com suas janelas panorâmicas, o trem elevado proporciona uma visão aérea dos resorts e da paisagem de Walt Disney World, culminando em uma entrada triunfal com o Castelo da Cinderela surgindo ao fundo.

Em frente ao castelo, com o coração de princesa e os sonhos nas alturas ✨. Na Disney, a magia é real Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

É um trajeto rápido e eficiente, ideal para quem mal pode esperar para mergulhar na fantasia do parque. Isso sem falar que ganhar esse tempo no início do dia, pode fazer uma boa diferença no tamanho das filas das atrações. Sem contar a sensação de planar acima da paisagem, com a música tema da Disney ao fundo, eleva a expectativa para o dia de diversão.

Para o retorno, após um dia repleto de emoções e fogos de artifício, o ferryboat oferece um fecho mais tranquilo e contemplativo. A balsa desliza suavemente sobre o Seven Seas Lagoon, proporcionando uma perspectiva diferente do Magic Kingdom à medida que você se afasta.

É o momento perfeito para relaxar, refletir sobre as memórias criadas e desfrutar da brisa, com a icônica silhueta do castelo se tornando um pontinho iluminado no horizonte.

Esta combinação (ir de monorail e voltar de ferryboat) é perfeita. Como saí logo após o show, o monorail estava lotado. Sério, a fila parecia não ter fim. Já o ferryboat, estava beeeem mais tranquilo. Tanto que já cheguei e embarquei em seguida. Então, com essa dica, você otimiza tempo e enriquece a sua experiência Disney com duas jornadas igualmente encantadoras.

Saiba como evitar filas nos brinquedos da Disney Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

⚡ Fura-fila (Lightning Lane Multi ou Single Pass)

Por muito tempo, o famoso “FastPass” era a solução mágica para otimizar o tempo nas atrações. No entanto, a Disney evoluiu seus sistemas e, desde agosto de 2021, o FastPass+ foi substituído pelas Lightning Lanes. Esqueça os bilhetes de papel; agora, tudo é digital e gerenciado pelo seu celular!

O Disney Genie é uma ferramenta gratuita disponível no aplicativo My Disney Experience que te ajuda a planejar seu dia no parque. Ele oferece sugestões de roteiro e te informa sobre os tempos de espera das filas. Mas a verdadeira “magia” para cortar filas está nas Lightning Lanes.

Lightning Lane Multi Pass

Este é um serviço pago que substitui o antigo FastPass+. Ele permite que você reserve acesso à fila expressa (Lightning Lane) para diversas atrações populares em cada parque.

Funcionamento: Você pode fazer sua primeira reserva a partir das 7h da manhã do dia da sua visita, independentemente de estar hospedado em um hotel Disney ou não. Após usar a primeira atração, ou depois de 2 horas desde a reserva (o que ocorrer primeiro), você pode fazer uma nova reserva.

Você pode fazer sua primeira reserva a partir das 7h da manhã do dia da sua visita, independentemente de estar hospedado em um hotel Disney ou não. Após usar a primeira atração, ou depois de 2 horas desde a reserva (o que ocorrer primeiro), você pode fazer uma nova reserva. Preço: O valor do Genie+ é dinâmico, variando de acordo com a data e a lotação do parque. Geralmente, ele custa entre US$ 17 e US$ 35 por pessoa, por dia (sem impostos), mas em períodos de pico, já foi visto por até US$ 39 ou mais.

O valor do Genie+ é dinâmico, variando de acordo com a data e a lotação do parque. Geralmente, ele custa entre (sem impostos), mas em períodos de pico, já foi visto por até US$ 39 ou mais. Atrações incluídas no Magic Kingdom (a lista pode variar): Big Thunder Mountain Railroad, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Haunted Mansion, It’s a Small World, Jungle Cruise, Peter Pan’s Flight, Pirates of the Caribbean, Space Mountain, Dumbo the Flying Elephant, The Many Adventures of Winnie the Pooh, entre outras. Inclui também algumas áreas de visualização privilegiada para shows e encontros com personagens.

Lightning Lane Single Pass

O passe dá direito a furar filas expressas para as atrações mais cobiçadas e concorridas de cada parque, que não estão incluídas no Genie+. Para acessá-las, você precisa comprar um acesso avulso para cada atração desejada.

Funcionamento: Você pode comprar até duas seleções de Lightning Lane por dia.

Você pode comprar até duas seleções de Lightning Lane por dia. Preço: O valor também é dinâmico e varia de US$ 10 a US$ 25 por atração, por pessoa , dependendo da popularidade da atração e da data. As atrações mais novas e populares tendem a ser as mais caras.

O valor também é dinâmico e varia de , dependendo da popularidade da atração e da data. As atrações mais novas e populares tendem a ser as mais caras. Atrações incluídas no Magic Kingdom (exemplo, a lista pode variar): Seven Dwarfs Mine Train e TRON Lightcycle / Run.

Lightning Lane Premier Pass

Essa é a forma mais rápida (e mais VIP!) de aproveitar as atrações mais disputadas dos parques da Disney, sem enfrentar longas filas.

Funcionamento: você pode aproveitar a entrada única em cada experiência Lightning Lane disponível no Parque no dia da sua visita, iclusive, as mais disputadas como Seven Dwarfs Mine Train e TRON Lightcycle / Run.

você pode aproveitar a entrada única em cada experiência Lightning Lane disponível no Parque no dia da sua visita, iclusive, as mais disputadas como Seven Dwarfs Mine Train e TRON Lightcycle / Run. Preço: O valor também é dinâmico e varia de US$ 129 a US$ 449 por pessoa .

O valor também é dinâmico e varia de . Atrações incluídas: todas as atrações que possuem lightning lane.

🚧 Atrações que serão desativadas

Há previsões de desativação de algumas atrações na Disney World, tanto para reformas temporárias quanto para fechamentos permanentes, muitas vezes para dar lugar a novas experiências.

É crucial verificar os canais oficiais da Disney, pois as datas podem mudar. Com base nas informações mais recentes, segue uma lista de atrações com previsão de fechamento ou manutenção, com foco no Magic Kingdom e em outros parques principais:

No Magic Kingdom (previsões para 2025/2026):

Big Thunder Mountain Railroad: Fechada para manutenção desde 6 de janeiro de 2025, com previsão de reabertura apenas em 2026 .

Fechada para manutenção desde 6 de janeiro de 2025, com previsão de reabertura apenas em . Astro Orbiter: Fechada para manutenção desde 13 de janeiro de 2025, com previsão de reabertura no verão americano de 2025 .

Fechada para manutenção desde 13 de janeiro de 2025, com previsão de reabertura no . Playground interno do Dumbo the Flying Elephant: Fechado desde fevereiro de 2025, com previsão de reabertura na primavera de 2025 .

Fechado desde fevereiro de 2025, com previsão de reabertura na . The Hall of Presidents: Fechado desde 20 de janeiro de 2025, com previsão de reabertura em 2025 (data exata não especificada).

Fechado desde 20 de janeiro de 2025, com previsão de reabertura em (data exata não especificada). Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: Estará fechada para atualização a partir de agosto de 2025, com previsão de reabertura em 2026 .

Estará fechada para atualização a partir de agosto de 2025, com previsão de reabertura em . Frontierland Shootin’ Arcade: Permanentemente fechada.

Permanentemente fechada. Liberty Square Riverboat e Tom Sawyer Island: Há especulações sobre um fechamento permanente em 2025 (provavelmente no segundo semestre de 2025) para dar lugar a uma nova área temática de Vilões. A Disney ainda não anunciou datas oficiais para este projeto.

Em outros parques da Disney World (alguns destaques para 2025/2026):

EPCOT:

Test Track: Fechada para reformulação desde 17 de junho de 2024, com previsão de reabertura no final do verão de 2025 .

Fechada para reformulação desde 17 de junho de 2024, com previsão de reabertura no . Disney’s Hollywood Studios:

Muppet*Vision 3D: Será fechada permanentemente em 8 de junho de 2025 (o último dia para experimentar é 7 de junho de 2025) para dar lugar a uma nova área com temática de Monstros S.A.

Será fechada permanentemente em 8 de junho de 2025 (o último dia para experimentar é 7 de junho de 2025) para dar lugar a uma nova área com temática de Voyage of the Little Mermaid: Encerrada permanentemente. Será substituída pelo show “The Little Mermaid – A Musical Adventure”, previsto para estrear no verão norte-americano de 2025 .

Encerrada permanentemente. Será substituída pelo show “The Little Mermaid – A Musical Adventure”, previsto para estrear no . Lightning McQueen’s Racing Academy: Apontada como permanentemente fechada por algumas fontes.

Apontada como por algumas fontes. Disney’s Animal Kingdom:

It’s Tough to be a Bug: Fechada permanentemente desde 17 de março de 2025. Será substituída pela atração Zootopia: Better Zoogether! , com previsão de inauguração no inverno americano de 2025 .

Fechada permanentemente desde 17 de março de 2025. Será substituída pela atração , com previsão de inauguração no . DinoLand U.S.A. (incluindo atrações como TriceraTop Spin, Fossil Fun Games e Chester & Hester’s Dinosaur Treasures): Espera-se que comece a ser fechada para dar lugar a uma nova área com temática de “Tropical Americas” (Pueblo “Indiana Jones”. A TriceraTop Spin, por exemplo, foi permanentemente fechada em 13 de janeiro de 2025.

👉 Curtiu as dicas? No meu Instagram tem muito mais conteúdo exclusivo, bastidores das viagens, dicas espertas e roteiros prontos pra você viajar melhor e gastar menos! Me segue lá: @primesianoporai e vem explorar o mundo comigo! 🌍✈️💫

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.