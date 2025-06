Tudo sobre o Universal Studios 2025: guia completo para planejar seu passeio O que você precisa saber para aproveitar: as atrações imperdíveis e as dicas para economizar tempo e grana Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

A entrada para a diversão sem fim na Universal Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Está preparado para mergulhar no universo do cinema e da aventura? Se você ama as telinhas, então o parque Universal Studios Florida foi feito para você. Ele te transporta para cenários de filmes e séries icônicas, com atrações de tirar o fôlego e experiências inesquecíveis.

Enquanto os parques da Disney são famosos por encantarem o público infantil, os da Universal se destacam por oferecer atrações com mais adrenalina, mais intensas e temáticas voltadas ao público jovem e adulto. Mas, claro, muita opção para a criançada também. Para te ajudar a planejar sua visita, preparei um guia completo com tudo o que você precisa saber.

A Universal conta com dois parques principais: o Universal Studios Florida e o Islands of Adventure, que ficam lado a lado e são conectados pelo Universal CityWalk, o complexo de entretenimento da marca. Além de, claro, o mais novo parque Epic, aberto ao público em maio desse ano.

A origem da Universal Studios

A Universal Studios Florida abriu suas portas em 7 de junho de 1990, com a proposta inovadora de permitir que os visitantes tivessem a experiência da magia do cinema de perto.

‌



Diferente dos parques tradicionais, a ideia inicial era que o público não apenas assistisse a shows e atrações, mas também pudesse ver os bastidores de produções cinematográficas e televisivas.

Entrando no mundo mágico de Toy Story Land, onde tudo é maior! Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Inspirado em seu antecessor na Califórnia, o parque de Orlando foi projetado para ser um estúdio de produção ativo, onde filmes e séries eram realmente filmados enquanto os turistas exploravam as atrações.

‌



Ao longo dos anos, o Universal Studios Florida evoluiu de um estúdio com tours para um parque temático completo, focado em atrações imersivas e de alta tecnologia.

Grandes adições como Men in Black Alien Attack, Revenge of the Mummy e a aclamada área The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley transformaram o parque em um destino de classe mundial.

‌



Com o crescimento do complexo Universal Orlando Resort, incluindo o parque Islands of Adventure e o CityWalk, a Universal Studios Florida se consolidou como um ícone do entretenimento, combinando a paixão por contar histórias do cinema com a emoção das melhores atrações.

Principais atrações: radicais e para crianças

O Universal Studios oferece uma variedade de atrações para todos os gostos e idades.

Para os amantes de adrenalina:

A entrada da imponente Hollywood Rip Ride Rockit. Prontos para a decolagem? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Hollywood Rip Ride Rockit: Esta imponente montanha-russa oferece um toque musical. Ao apertar o cinto, você escolherá a música que deseja ouvir mais alto que os seus próprios gritos. Com a adrenalina e a batida da música, você subirá em direção ao céu em um ângulo de 90 graus e enfrentará a primeira descida feroz. Chegando a 105 km/h, este passeio emocionante é uma explosão do início ao fim. Essa atração inclusive deve ser desativada em breve.

A imponente entrada de Revenge of the Mummy no Universal Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Revenge of the Mummy: Agarrando-se no trilho de segurança, você vai se segurar firmemente enquanto se move para frente e para trás nos trilhos, fugindo da malvada Múmia Imhotep. Quando parece que conseguiu escapar, você mergulhará em um abismo escuro sem fim à vista. Você verá a luz do dia novamente? Ou permanecerá preso dentro deste túmulo para sempre?

Agarrando-se no trilho de segurança, você vai se segurar firmemente enquanto se move para frente e para trás nos trilhos, fugindo da malvada Múmia Imhotep. Quando parece que conseguiu escapar, você mergulhará em um abismo escuro sem fim à vista. Você verá a luz do dia novamente? Ou permanecerá preso dentro deste túmulo para sempre? Harry Potter and the Escape from Gringotts: Uma atração imersiva que te leva para dentro do Banco Gringotes, combinando simulador 3D e trechos de montanha-russa.

Onde você pode encontrar Krusty e se aventurar no The Simpsons Ride. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

The Simpsons Ride: Junte-se aos The Simpsons em uma viagem à Krustyland. Participe de um passeio de montanha-russa simulado em ambiente interno, onde você vai ao parque com Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie em uma aventura emocionante. Fique de olho nas participações especiais de alguns dos personagens favoritos dos fãs de Springfield enquanto você se aventura pela cidade.

Junte-se aos The Simpsons em uma viagem à Krustyland. Participe de um passeio de montanha-russa simulado em ambiente interno, onde você vai ao parque com Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie em uma aventura emocionante. Fique de olho nas participações especiais de alguns dos personagens favoritos dos fãs de Springfield enquanto você se aventura pela cidade. Men in Black Alien Attack: New York foi invadida por centenas de alienígenas e cabe a você, Estagiário, acabar com eles para sempre. Use sua pistola com mira laser para acabar com esses nojentinhos e acumular pontos. Faça isso antes que eles acertem você, o que fará com que seu carro gire fora de controle. Com o destino da Terra em suas mãos, você se tornará um verdadeiro agente dos Homens de Preto.

New York foi invadida por centenas de alienígenas e cabe a você, Estagiário, acabar com eles para sempre. Use sua pistola com mira laser para acabar com esses nojentinhos e acumular pontos. Faça isso antes que eles acertem você, o que fará com que seu carro gire fora de controle. Com o destino da Terra em suas mãos, você se tornará um verdadeiro agente dos Homens de Preto. Jurassic World VelociCoaster: você embarca em seu veículo para uma corrida de alta velocidade pela área dos velociraptors do parque. Sinta a adrenalina da caça enquanto corre ao lado desses predadores ágeis, girando e voando acima da terra e da água. Jurassic World VelociCoaster no Universal Islands of Adventure.

você embarca em seu veículo para uma corrida de alta velocidade pela área dos velociraptors do parque. Sinta a adrenalina da caça enquanto corre ao lado desses predadores ágeis, girando e voando acima da terra e da água. Jurassic World VelociCoaster no Universal Islands of Adventure. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure: Agora é o momento de se juntar ao Hagrid™ e mergulhar na vida selvagem da Floresta Proibida, para bem longe dos limites do castelo de Hogwarts, em uma montanha-russa emocionante, que colocará você diante das mais raras criaturas do Mundo Mágico. Experimente a montanha-russa mais temática e imersiva da Universal - apenas no Universal Islands of Adventure. Vocês não tem noção de quão legal é essa atração. No dia que fui, tinha uma fila de mais de uma hora, mas valeu demais a espera. Pra mim, com certeza a melhor atração de todas com muitas surpresas pelo camino. Simplesmente, incrível.

Agora é o momento de se juntar ao Hagrid™ e mergulhar na vida selvagem da Floresta Proibida, para bem longe dos limites do castelo de Hogwarts, em uma montanha-russa emocionante, que colocará você diante das mais raras criaturas do Mundo Mágico. Experimente a montanha-russa mais temática e imersiva da Universal - apenas no Universal Islands of Adventure. Vocês não tem noção de quão legal é essa atração. No dia que fui, tinha uma fila de mais de uma hora, mas valeu demais a espera. Pra mim, com certeza a melhor atração de todas com muitas surpresas pelo camino. Simplesmente, incrível. Doctor Doom’s Fearfall: O Doctor Doom está testando sua invenção mais recente, uma máquina que suga o medo para fora das pessoas. O plano dele? Usar o medo que ele coleta como uma arma contra o Quarteto Fantástico. Seus capangas irão prender você em um assento, arremessá-lo para o céu e então – sem nem um segundo para recuperar o fôlego – arremessá-lo de volta para baixo com uma força astronômica – mais forte do que a própria gravidade.

O Doctor Doom está testando sua invenção mais recente, uma máquina que suga o medo para fora das pessoas. O plano dele? Usar o medo que ele coleta como uma arma contra o Quarteto Fantástico. Seus capangas irão prender você em um assento, arremessá-lo para o céu e então – sem nem um segundo para recuperar o fôlego – arremessá-lo de volta para baixo com uma força astronômica – mais forte do que a própria gravidade. The Incredible Hulk Coaster: Você sobe até 107 km/h enquanto o poder do Hulk te impulsiona de cabeça para baixo em um giro de gravidade zero, correndo cada vez mais rápido. Aguente firme enquanto esta fúria de alta velocidade na linha vermelha abre caminho pelo céu.

Você sobe até 107 km/h enquanto o poder do Hulk te impulsiona de cabeça para baixo em um giro de gravidade zero, correndo cada vez mais rápido. Aguente firme enquanto esta fúria de alta velocidade na linha vermelha abre caminho pelo céu. Skull Island: Reign of Kong: Enfrente os perigos de uma ilha misteriosa onde poucos tiveram coragem de se aventurar. Em sua traiçoeira expedição na selva, predadores pré-históricos e criaturas perversas atacam de todos os lados. Quando tudo parecer perdido, o símio mais colossal a andar pela Terra, o King Kong, ficará entre você e a destruição certa. Ele é seu herói ou seu maior adversário?

Para a diversão da criançada (e dos pais!):

Despicable Me Minion Mayhem: Uma atração 3D com os adoráveis Minions, perfeita para toda a família.

Uma atração 3D com os adoráveis Minions, perfeita para toda a família. E.T. Adventure: Um passeio clássico e nostálgico, levando as crianças para um voo mágico com o E.T.

Um passeio clássico e nostálgico, levando as crianças para um voo mágico com o E.T. Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster: Uma montanha-russa suave, ideal para os pequenos que estão começando a sentir a emoção.

Uma montanha-russa suave, ideal para os pequenos que estão começando a sentir a emoção. Curious George Goes to Town: Uma área de playground aquática e seca, ótima para as crianças gastarem energia.

Uma área de aquática e seca, ótima para as crianças gastarem energia. Fievel’s Playland: Outra área de playground inspirada no filme Um Conto Americano, com escorregadores e túneis.

Outras atrações

Prepare-se para ver de perto o dragão ucraniano enquanto passeia pelo banco no Harry Potter and the Escape from Gringotts. Foto: Universal Orlando Resort / Divulgação

Harry Potter

Harry Potter and the Escape from Gringotts: Entre sob um enorme dragão cuspidor de fogo e viaje para as profundezas do subsolo nesta emocionante atração multidimensional. Ao navegar por perigosos cofres subterrâneos, você encontrará Harry, Ron e Hermione. Mas você terá que escapar da ira dos vilões Voldemort, Bellatrix, trolls e outras criaturas que estão entre você e um retorno seguro ao Diagon Alley.

Entre sob um enorme dragão cuspidor de fogo e viaje para as profundezas do subsolo nesta emocionante atração multidimensional. Ao navegar por perigosos cofres subterrâneos, você encontrará Harry, Ron e Hermione. Mas você terá que escapar da ira dos vilões Voldemort, Bellatrix, trolls e outras criaturas que estão entre você e um retorno seguro ao Diagon Alley. Harry Potter and the Forbidden Journey: Entre pelos imponentes portões do castelo e percorra as conhecidas passagens e corredores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Depois, suba até os terrenos do castelo, enquanto se junta a Harry Potter e seus amigos em uma aventura emocionante. Essa tecnologia inovadora e de ponta (e um pouco de mágica) cria uma atração única.

Entre pelos imponentes portões do castelo e percorra as conhecidas passagens e corredores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Depois, suba até os terrenos do castelo, enquanto se junta a Harry Potter e seus amigos em uma aventura emocionante. Essa tecnologia inovadora e de ponta (e um pouco de mágica) cria uma atração única. Hogwarts Express: Viaje entre a King’s Cross Station na área de Londres do Universal Studios Florida e a Estação Hogsmeade no Universal Islands of Adventure. Cada caminho é uma experiência diferente. Da emoção de caminhar pela plataforma 9 ¾ até ver personagens e criaturas presentes nos filmes, este não é um passeio de trem comum. Restrições adicionais se aplicam.

Viaje entre a King’s Cross Station na área de Londres do Universal Studios Florida e a Estação Hogsmeade no Universal Islands of Adventure. Cada caminho é uma experiência diferente. Da emoção de caminhar pela plataforma 9 ¾ até ver personagens e criaturas presentes nos filmes, este não é um passeio de trem comum. Restrições adicionais se aplicam. Flight of the Hippogriff: Pegue a trilha sinuosa em direção à cabana do Hagrid, onde você poderá ouvir o Fang latindo enquanto passa. Enquanto você segue para a atração, Hagrid dá instruções sobre a maneira correta de se aproximar de um hipogrifo, uma criatura mágica que é parte águia, parte cavalo. Esta é uma montanha-russa para toda a família que gira e mergulha em torno da plantação de abóboras antes de passar pela cabana de Hagrid.

Pegue a trilha sinuosa em direção à cabana do Hagrid, onde você poderá ouvir o Fang latindo enquanto passa. Enquanto você segue para a atração, Hagrid dá instruções sobre a maneira correta de se aproximar de um hipogrifo, uma criatura mágica que é parte águia, parte cavalo. Esta é uma montanha-russa para toda a família que gira e mergulha em torno da plantação de abóboras antes de passar pela cabana de Hagrid. Hogwarts Express - Estação Hogsmeade: Viaje no Hogwarts Express da Hogsmeade Station no Universal Islands of Adventure até a King’s Cross Station na área de Londres do Universal Studios Florida. No caminho, encontre personagens e criaturas familiares dos livros e filmes de Harry Potter™. Quando você chegar, vire a esquina para encontrar a entrada secreta para o Diagon Alley.

Viaje no Hogwarts Express da Hogsmeade Station no Universal Islands of Adventure até a King’s Cross Station na área de Londres do Universal Studios Florida. No caminho, encontre personagens e criaturas familiares dos livros e filmes de Harry Potter™. Quando você chegar, vire a esquina para encontrar a entrada secreta para o Diagon Alley. Hogwarts Express - Estação King’s Cross: Para pegar o Hogwarts Express da King’s Cross Station da área de Londres do Universal Studios Florida para a Hogsmeade Station no Universal Islands of Adventure. Siga em frente por uma sólida parede de tijolos na plataforma 9 ¾ e viaje pela zona rural britânica. Você nunca saberá quem, ou o quê, verá voando, mergulhando ou espreitando fora da sua janela.

Explorando a área dos Minions, onde a diversão nunca para. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Os Minions

Despicable Me Minion Mayhem: Junte-se a Gru, suas filhas e aos travessos Minions em um passeio imprevisível. Você é recrutado para o esquema mais recente de Gru, onde você se tornará um Minion de verdade. Mas quando as coisas não saem como planejado, você é lançado em uma viagem inesquecível pelo laboratório do supervilão. Diversão bem-humorada para toda a família.

Junte-se a Gru, suas filhas e aos travessos Minions em um passeio imprevisível. Você é recrutado para o esquema mais recente de Gru, onde você se tornará um Minion de verdade. Mas quando as coisas não saem como planejado, você é lançado em uma viagem inesquecível pelo laboratório do supervilão. Diversão bem-humorada para toda a família. Illumination’s Villain-Con Minion Blast: Chegue mais perto da Illumination’s Minions e encontre Belle Bottom, Jean Clawed e o restante dos Vicious 6 na Villain-Con enquanto cria seu caminho para o estrelato de supervilão. Use seu E-Liminator X blaster e teste sua habilidade nessa atração divertida e interativa. É uma diversão sem fim no Universal Orlando.

Um final de tarde vibrante na nova Illumination's Minion Land, no Universal Studios Florida. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Os clássicos

Transformers: Megatron e seus vilões Decepticons querem dominar a Terra. Embarque em seu veículo N*E*S*T* e junte-se a Optimus Prime e Bumblebee em um passeio de emoção ultraimersivo que confunde a linha entre a ficção e a realidade. Lute para manter o Cubo longe das mãos de Megatron em uma batalha explosiva entre os Autobots e os Decepticons. Contamos com você. Vamos.

Megatron e seus vilões Decepticons querem dominar a Terra. Embarque em seu veículo N*E*S*T* e junte-se a Optimus Prime e Bumblebee em um passeio de emoção ultraimersivo que confunde a linha entre a ficção e a realidade. Lute para manter o Cubo longe das mãos de Megatron em uma batalha explosiva entre os Autobots e os Decepticons. Contamos com você. Vamos. Trolls Trollercoaster: Suba no Caterbus, um carrinho em formato de lagarta, e divirta-se nessa montanha-russa para toda a família. Você vai se juntar à Poppy, Tiny e aos gêmeos Satin e Chenille enquanto tenta escapar de aranhas horripilantes.

Suba no Caterbus, um carrinho em formato de lagarta, e divirta-se nessa montanha-russa para toda a família. Você vai se juntar à Poppy, Tiny e aos gêmeos Satin e Chenille enquanto tenta escapar de aranhas horripilantes. The Amazing Adventures of Spider-Man: Coloque seus óculos 3D e junte-se ao soltador de teias mais famoso do mundo em uma grande aventura. Os vilões roubaram a Estátua da Liberdade e cabe ao Aranha salvar o dia. Enfrente um elenco de personagens da Marvel enquanto sobrevoa as ruas, escala arranha-céus e luta contra bandidos em toda parte. Espere só pela queda livre de 120 metros.

Coloque seus óculos 3D e junte-se ao soltador de teias mais famoso do mundo em uma grande aventura. Os vilões roubaram a Estátua da Liberdade e cabe ao Aranha salvar o dia. Enfrente um elenco de personagens da Marvel enquanto sobrevoa as ruas, escala arranha-céus e luta contra bandidos em toda parte. Espere só pela queda livre de 120 metros. E.T. Adventure: O planeta natal do E.T. está morrendo e precisa da sua ajuda para salvá-lo. Embarque em sua bicicleta voadora e decole em um emocionante (mas suave) passeio pelo céu. Você se esquivará de vilões e voará pelas estrelas onde sua casa mágica te espera, repleta de maravilhosas criaturas sobrenaturais.

O planeta natal do E.T. está morrendo e precisa da sua ajuda para salvá-lo. Embarque em sua bicicleta voadora e decole em um emocionante (mas suave) passeio pelo céu. Você se esquivará de vilões e voará pelas estrelas onde sua casa mágica te espera, repleta de maravilhosas criaturas sobrenaturais. Fast And Furious - Supercharged: Junte-se à equipe para uma experiência imersiva de Velozes e Furiosos. Entre numa incrível recriação da sede da equipe, repleta de objetos dos filmes e veículos super-potentes que só foram vistos no cinema. Passeie junto com Dom, Letty, Hobbs e Roman em uma perseguição de rua no meio do mundo dos filmes de sucesso de Velozes e Furiosos.

Junte-se à equipe para uma experiência imersiva de Velozes e Furiosos. Entre numa incrível recriação da sede da equipe, repleta de objetos dos filmes e veículos super-potentes que só foram vistos no cinema. Passeie junto com Dom, Letty, Hobbs e Roman em uma perseguição de rua no meio do mundo dos filmes de sucesso de Velozes e Furiosos. MEN IN BLACK Alien Attack: New York foi invadida por centenas de alienígenas e cabe a você, Estagiário, acabar com eles para sempre. Use sua pistola com mira laser para acabar com esses nojentinhos e acumular pontos. Faça isso antes que eles acertem você, o que fará com que seu carro gire fora de controle. Com o destino da Terra em suas mãos, você se tornará um verdadeiro agente MEN IN BLACK.

New York foi invadida por centenas de alienígenas e cabe a você, Estagiário, acabar com eles para sempre. Use sua pistola com mira laser para acabar com esses nojentinhos e acumular pontos. Faça isso antes que eles acertem você, o que fará com que seu carro gire fora de controle. Com o destino da Terra em suas mãos, você se tornará um verdadeiro agente MEN IN BLACK. Skull Island: Reign of Kong: Enfrente os perigos de uma ilha misteriosa onde poucos tiveram coragem de se aventurar. Em sua traiçoeira expedição na selva, predadores pré-históricos e criaturas perversas atacam de todos os lados. Quando tudo parecer perdido, o símio mais colossal a andar pela Terra, o King Kong, ficará entre você e a destruição certa. Ele é seu herói ou seu maior adversário?

Enfrente os perigos de uma ilha misteriosa onde poucos tiveram coragem de se aventurar. Em sua traiçoeira expedição na selva, predadores pré-históricos e criaturas perversas atacam de todos os lados. Quando tudo parecer perdido, o símio mais colossal a andar pela Terra, o King Kong, ficará entre você e a destruição certa. Ele é seu herói ou seu maior adversário? Storm Force Accelatron: O maléfico Magneto está planejando controlar o mundo. Se a Tempestade puder criar trovões e raios suficientes, ela poderá acabar com ele. Embarque no gerador de energia do Professor Xavier e gire o mais rápido possível. Quanto mais rápido você for, mais trovões e raios criará. O destino do planeta está literalmente em suas mãos.

Horário de funcionamento

Geralmente, os parques abrem entre 8h e 9h e fecham entre 19h e 00h. Mas, os horários de funcionamento do Universal Studios variam bastante ao longo do ano, dependendo da época, dos feriados e da demanda.

Universal Studios Florida - 09:00 às 20:00

Universal Islands of Adventure - 09:00 às 22:00

Universal Epic Universe - 10:00 às 21:00

Universal Volcano Bay - 09:00 às 19:00

Universal CityWalk - 08:00 às 00:00

Em dias de alta temporada, como férias e feriados, os parques tendem a ter horários de funcionamento estendidos.

Dica da Pri: Sempre verifique o calendário oficial no site da Universal Orlando Resort para ter os horários exatos no dia da sua visita.

A icônica guitarra gigante que anuncia a Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith no Hollywood Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Melhor época para visitar

Assim como na Disney, a melhor época para visitar o Universal Studios depende da sua tolerância a multidões e ao calor.

Baixa Temporada (e melhores meses): Janeiro (após o Ano Novo), Fevereiro (exceto feriado de President’s Day), final de Agosto e Setembro (após o retorno às aulas) e a primeira quinzena de Dezembro. Nesses meses, o parque costuma estar mais vazio e as temperaturas são mais amenas.

Janeiro (após o Ano Novo), Fevereiro (exceto feriado de President’s Day), final de Agosto e Setembro (após o retorno às aulas) e a primeira quinzena de Dezembro. Nesses meses, o parque costuma estar mais vazio e as temperaturas são mais amenas. Média Temporada: Maio, começo de Junho e Outubro (fora do Halloween Horror Nights). O clima é bom e as multidões são gerenciáveis.

Maio, começo de Junho e Outubro (fora do Halloween Horror Nights). O clima é bom e as multidões são gerenciáveis. Alta Temporada (e piores meses): Julho e a primeira quinzena de Agosto (férias de verão americanas), feriados como Spring Break (Março/Abril), Natal e Ano Novo. As filas são muito longas e o calor é intenso.

Explorando os impressionantes cenários de Star Wars: Galaxy's Edge no Hollywood Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Quanto custa o ingresso

Importante deixar claro que os ingressos do Universal Studios, assim como em outros parques, são dinâmicos, ou seja, o preço varia de acordo com a data da sua visita e o tipo de ingresso.

Há ainda diferentes categorias que dão direito a acessar apenas um parque, dois ou mais, e acessos ilimitados durante 14 dias consecutivos. Você pode clicar aqui e navegar entre as possibilidades.

Dica da Pri: Comprar os ingressos online e com antecedência quase sempre garante preços melhores do que comprar na bilheteria do parque.

A cada olhar, a história sombria da Hollywood Tower Hotel se revela. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Como comprar ingresso mais barato

Compre online e com antecedência: Sites como o da Universal Orlando Resort, agências de viagem ou revendedores autorizados no Brasil costumam ter promoções.

Sites como o da Universal Orlando Resort, agências de viagem ou revendedores autorizados no Brasil costumam ter promoções. Multi-Day Tickets: Se for visitar mais de um parque ou por mais de um dia, os ingressos multi-dias ou Park-to-Park geralmente oferecem um valor por dia mais baixo.

Se for visitar mais de um parque ou por mais de um dia, os ingressos multi-dias ou Park-to-Park geralmente oferecem um valor por dia mais baixo. Pacotes: Considere pacotes oferecidos por agências que incluem hotel e ingressos, que podem oferecer descontos.

Considere pacotes oferecidos por agências que incluem hotel e ingressos, que podem oferecer descontos. Evite a alta temporada: Os preços dos ingressos são mais altos em períodos de maior movimento.

🎟️ Dica bônus

Recomendo que você pesquise bastante e compre em agências brasileiras por vários motivos. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você deixa de pagar o IOF de 3,5%, mais os impostos que são cobrados à parte nos EUA. Outra vantagem, é que a maioria das agências do Brasil parcelam em até 10 vezes sem juros ou dão um super desconto no pix. Nos sites oficiais dos parques não é possível parcelar.

Outra grande vantagem é que muitas agências oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado a reservas de parques e até assessoria para montar seu roteiro ideal. Fora isso, se surgir qualquer imprevisto, é muito mais fácil resolver tudo com uma equipe brasileira do que com centrais de atendimento estrangeiras. Ou seja: mais praticidade, economia e segurança para sua viagem!

Eu comprei os meus ingressos com a Magic Travel e posso dizer que a experiência foi superpositiva. Além do atendimento em português (o que já facilita muito!), eles foram extremamente atenciosos, me ajudaram a entender direitinho o funcionamento das reservas de parques e ainda tiraram várias dúvidas sobre os planos de alimentação e os melhores dias para cada visita. O processo de compra foi rápido, seguro e tranquilo. Caso queira falar diretamente com o atendimento deles, clique aqui.

Mapa da Universal Studios

O mapa do Universal Studios é essencial para você se localizar e planejar seu dia. Você pode obter mapas físicos na entrada do parque ou usar o mapa digital disponível no aplicativo oficial Universal Orlando Resort App.

O aplicativo é altamente recomendado, pois mostra os tempos de fila em tempo real, horários de shows e localização das atrações. Clique aqui para instalar no seu aparelho android ou clique aqui para aparelhos iOS.

Como evitar fila

Além de escolher a melhor época para visitar, há outras estratégias para minimizar o tempo em filas:

Chegue cedo (Rope Drop): Esteja na entrada do parque antes da abertura oficial.

Esteja na entrada do parque antes da abertura oficial. Use o aplicativo: Fique de olho nos tempos de espera em tempo real no aplicativo Universal Orlando Resort App.

Fique de olho nos tempos de espera em tempo real no aplicativo Universal Orlando Resort App. Single Rider Line: Muitas atrações oferecem a fila de “single rider” para quem não se importa em ir separado do seu grupo. Essa fila costuma ser muito mais rápida.

Muitas atrações oferecem a fila de “single rider” para quem não se importa em ir separado do seu grupo. Essa fila costuma ser muito mais rápida. Evite os horários de pico: As filas tendem a ser maiores no meio do dia (11h às 16h).

As filas tendem a ser maiores no meio do dia (11h às 16h). Dias de semana: Se possível, visite os parques em dias úteis, de segunda a quinta-feira.

Em outro artigo, eu dou 7 dicas para evitar filas nos parques de Orlando. Seria interessante dar uma olhada. Confere lá! Basta clicar aqui.

Fura-fila (Universal Express Pass)

O Universal Express Pass é o “fura-fila” oficial da Universal. Ele permite que você use uma fila separada e mais rápida para a maioria das atrações.

Tipos de Express Pass:

Universal Express Pass: Permite um acesso prioritário por atração.

Permite um acesso prioritário por atração.

Universal Express Unlimited Pass: Permite acessos ilimitados por atração.

Permite acessos ilimitados por atração. Preço: O valor varia bastante dependendo da demanda. Pode custar de US$ 80 a mais de US$ 200 por pessoa, por dia , além do ingresso do parque.

O valor varia bastante dependendo da demanda. Pode custar de , além do ingresso do parque. Onde comprar: Pode ser comprado online, nas bilheterias dos parques ou, para hóspedes de alguns hotéis da Universal (como Hard Rock Hotel, Portofino Bay Hotel e Royal Pacific Resort), ele já está incluído na estadia.

Copo Refil (Coca-Cola Freestyle Cup)

O Universal oferece um copo refil (Coca-Cola Freestyle Souvenir Cup) que vale muito a pena para quem gosta de beber muito refrigerante. Você compra o copo uma vez e pode reabastecê-lo em diversas máquinas Coca-Cola Freestyle espalhadas pelo parque ao longo do dia.

Após um intervalo de tempo (geralmente 10 minutos entre um refil e outro), você pode reabastecer ilimitadamente. É uma ótima forma de se hidratar e economizar, especialmente em dias quentes.

O copo temático custa U$ 18 + taxas. No dia da compra, o refil é ilimitado. E você pode usar o mesmo copo refil tanto no Universal Studios como no Islands of Adventure, no Epic Universe e também no parque aquático Volcano Bay. Para recarregar, o custo é de U$ 11,99 + taxas.

Quer saber sobre o copo refil em todos os parques de Orlando e conferir se realmente vale a pena? Clique, aqui.

Alimentação

O Universal Studios tem uma vasta gama de opções de alimentação, desde quick service (serviço rápido) até restaurantes table service (com serviço de mesa).

The Leaky Cauldron (Beco Diagonal): Para uma experiência imersiva no mundo de Harry Potter, com pratos britânicos.

Para uma experiência imersiva no mundo de Harry Potter, com pratos britânicos. Krusty Burger (Springfield): Hambúrgueres e comida rápida temática dos Simpsons.

Hambúrgueres e comida rápida temática dos Simpsons. Mel’s Drive-In: Um clássico americano com hambúrgueres e milkshakes em um ambiente retrô dos anos 50.

Um clássico americano com hambúrgueres e milkshakes em um ambiente retrô dos anos 50. Louie’s Italian Restaurant: Para quem busca opções de massas e pizzas.

Dica da Pri: Para economizar, considere levar pequenos lanches e garrafas de água. Muitos restaurantes oferecem refis de bebidas, e você pode encher sua garrafa de água em bebedouros espalhados pelo parque.

Veja também como conseguir água gelada de graça nos parques, aqui.

Locker (Armários)

Muitas atrações no Universal Studios exigem que você guarde seus pertences em armários (lockers) antes de entrar, especialmente nas mais radicais que não permitem itens soltos. Nesses casos, são disponibilizados lockers gratuitos, desde que sua mochila seja pequena ou média. Se for maior, prepare o bolso para mais esse custo.

Lockers Gratuitos: Em algumas atrações, como Hollywood Rip Ride Rockit e Revenge of the Mummy, os armários são gratuitos para o tempo de duração da fila e da atração.

Em algumas atrações, como Hollywood Rip Ride Rockit e Revenge of the Mummy, os armários são gratuitos para o tempo de duração da fila e da atração. Pagos: Há armários maiores e armários para o dia inteiro, localizados na entrada dos parques e em outras áreas, que são pagos. Os valores variam de US$ 10 a US$ 15 por dia, dependendo do tamanho.

Estacionamento

O estacionamento no Universal Orlando Resort é compartilhado entre os parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure e o complexo de entretenimento Universal CityWalk.

Valor: O estacionamento padrão (General Parking) custa US$ 32 por carro por dia (valor em 2025, sujeito a alterações). Há opções de estacionamento preferencial (Preferred Parking) por um valor mais alto.

O estacionamento padrão (General Parking) custa por carro por dia (valor em 2025, sujeito a alterações). Há opções de estacionamento preferencial (Preferred Parking) por um valor mais alto. Como não se perder: O estacionamento é enorme, mas bem sinalizado. Preste atenção nas seções e nos nomes dos personagens ou objetos que identificam as alas onde você estacionou. Tire uma foto do nome da sua seção e do número do seu corredor para facilitar na volta. O aplicativo Universal Orlando Resort App também tem uma função “Car Finder” para te ajudar.

Para saber os valores dos estacionamentos de todos os principais parques de Orlando, clique aqui.

Atrações que serão desativadas

A Universal Studios, assim como outros parques, frequentemente anuncia novas atrações, o que por vezes implica na desativação de outras. É crucial acompanhar os canais oficiais para as informações mais recentes, pois os planos podem mudar.

A Universal está constantemente investindo em novas experiências, especialmente com o recém-lançado Epic Universe, um novo parque temático que abriu as portas em maio de 2025. Isso pode levar a rearranjos ou a “aposentadoria” de atrações mais antigas nos parques existentes.

Sempre consulte o site oficial da Universal Orlando Resort para as últimas atualizações sobre atrações, horários e quaisquer mudanças no funcionamento do parque.

Com este guia em mãos, você está mais do que pronto para planejar uma visita inesquecível ao Universal Studios Florida! Que a aventura comece!

