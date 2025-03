Veja uma receita de suco detox para acabar de vez com a ressaca Nutricionista Denise Real dá dicas para ajudar quem exagerou na bebida Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Suco detox de beterraba e água de coco Rafael Ferraz/RECORD

A idade chega e nosso corpo sente. Sente dor, sente cansaço, sente que não é mais o nosso momento intenso de curtição e diversão. Mas é preciso conhecer o nosso corpo. Eu mesmo já me libertei da cerveja, não consigo mais ingerir essa bebida por conta da nova fase fitness que estou.

Durante estes dias de folia, tenho observado com mais intensidade o comportamento social. Não estou julgando, muito pelo contrário. Cada um vive do jeito que quer. Muitos bebiam como se não houvesse amanhã. Mas, o amanhã chegou, e a ressaca também.

Em contato com a nutricionista Denise Real, conversamos sobre esse assunto. Afinal, é possível ter uma receita milagrosa pra ressaca?

“Esqueça a ideia que bebida alcoólica hidrata. Isso é mito. Pra ter energia, primeiro de tudo começa com uma noite bem dormida. É preciso descanso para o corpo se recuperar. Inclusive muscular e mental. O que chama atenção é que, os bloquinhos aconteceram durante o dia e com sol forte. Ou seja, desidratamos”, afirma Denise.

Ainda na conversa sobre “milagres da hidratação”, Denise afirma que não se pode ingerir bebida alcoólica com estômago vazio. Isso prejudica o corpo e faz com que o efeito do álcool piore no nosso corpo. Mas, se você não ouviu esse conselho antes, vai aí uma dica:

“Tem que se hidratar com água, água com gás, isotônico, sucos naturais e até uma garapa. O melhor detox é a água. Um suco ou refeição não substitui a hidratação pela água. Gosto muito de beterraba porque ela melhora a disposição”, completou.

Receita suco detox de beterraba e água de coco

- 2 rodelas de beterraba

- 200ml de água de coco

- 1 limão espremido

- 1 folha de couve

- 100g de melancia (1fatia)

Quem é Denise Real

Denise atua na região do centro-oeste paulista com foco na saúde da mulher. Há 17 anos no mercado, quer contribuir para um estilo de vida saudável das pessoas. Quer construir bons hábitos para toda a vida.

