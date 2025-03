Verão 2026: comece sua dieta agora mesmo para alcançar seu objetivo É possível alcançar suas metas sem abrir mão do prazer de comer, mas é preciso estar focado Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

Comece mais cedo a busca por suas metas para o verão 2026 Jonathan Borba/Unsplash (Licença gratuita)

Chove em São Paulo. Depois de longas semanas com estiagem e sol forte, os pingos vieram para lavar tudo aquilo que o Carnaval sujou. Parece até clichê, mas penso assim. Será que precisamos de uma ‘chuva’ para lavar tudo aquilo que não queremos mais? O mais difícil é detectar o que está ruim, e em seguida colocar um plano inteligente em prática. O ruim é que estamos acostumados a conviver com a insatisfação.

O start para mudar não é nada fácil. A gente tem a tendência a sempre achar uma desculpa pra tudo. No caso de uma vida saudável, é igual. Deixamos sempre pra depois. O mais comum: “ah, vou deixar pra começar na segunda”. Não vai. É que se estiver realmente disposto, a pessoa pode começar a mudança no momento que desejar.

Eu cometi um erro. Queria a qualquer custo chegar ao meu corpo ideal para o verão 2025. Isso tendo em vista que comecei a mudar meus hábitos em julho de 2024. Fato! Não consegui. Mas, será que estou a tempo de chegar ao objetivo para o verão 2026? Pra conseguir estas respostas, me encontrei com uma nutricionista que tem chamado a atenção nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

A nutricionista Natália Tureta é focada em ajudar mulheres a conquistarem um estilo de vida saudável sem dietas restritivas Arquivo Pessoal

Natália Tureta é uma nutricionista focada em ajudar mulheres a conquistarem um estilo de vida saudável sem dietas restritivas. Ela tenta entender a individualidade de cada pessoa, mostrando que é possível atingir objetivos sem abrir mão do prazer de comer e sem culpa. Abaixo, confira nosso bate-papo:

‌



O que é preciso para começar uma dieta?

Iniciar uma dieta vai muito além de contar calorias ou seguir regras rígidas. O primeiro passo é ter um objetivo claro, mas sem pressa ou cobranças excessivas. A chave está no equilíbrio: incluir variedade de alimentos naturais, respeitar a fome e a saciedade, e evitar restrições que levem ao efeito sanfona. Um plano alimentar bem estruturado deve se adaptar à rotina, trazendo praticidade e resultados sustentáveis.

‌



Para o verão 2026, é preciso começar agora?

Resposta: Se a meta é chegar ao próximo verão com mais saúde e bem-estar, quanto antes as mudanças começarem, mais naturais e consistentes elas serão. Pequenos ajustes na alimentação e nos hábitos diários fazem toda a diferença no longo prazo, evitando dietas restritivas de última hora. Construir um estilo de vida equilibrado agora significa aproveitar o futuro sem culpa e com mais disposição.

‌



Engordar ou emagrecer com saúde, esse é o objetivo?

Resposta: Mais do que um número na balança, a prioridade deve ser sempre a saúde. Tanto o emagrecimento quanto o ganho de peso podem ser feitos de forma equilibrada, respeitando as necessidades individuais. O foco está na nutrição adequada, no bem-estar e na construção de hábitos que possam ser mantidos a longo prazo, sem abrir mão do prazer de comer.

Dieta é sinônimo de comida cara?

Alimentação saudável não precisa ser sinônimo de custos elevados. Muitos alimentos acessíveis e nutritivos, como arroz, feijão, ovos, frutas e vegetais da estação, podem compor uma dieta equilibrada. O segredo está no planejamento, na escolha de ingredientes naturais e na simplicidade das combinações, sem depender de produtos industrializados ou modismos caros.

