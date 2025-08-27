Casa pequena e alugada não precisa ser sem graça: decorador dá dicas para transformar seu lar Da escolha das cores ao reaproveitamento do que você já tem, é possível decorar sem medo da vistoria de saída Vivendo em Studio|Paulo HenriqueOpens in new window 27/08/2025 - 12h53 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h15 ) twitter

O sofá faz a divisão do quarto para a sala no ambiente integrado

Você já parou para pensar no que significa realmente dizer: “essa é minha casa”? Até eu me mudar para um studio alugado, eu achava que viver em um lugar que não fosse meu no papel significava viver de passagem. Eu pensava que uma casa alugada deveria ter o mínimo de personalidade possível, porque sempre existiria aquela sensação de que o espaço não era meu, e que a preocupação com a vistoria de saída afastaria qualquer vontade de deixar o lar com a minha cara.

Descobri que um lar não se define por contrato, mas pelo que você coloca nele. Cada cor, cada objeto que carrega memória, cada cantinho pensado do seu jeito. De repente, o lugar que, mesmo sem selo de propriedade, te faz encher a boca e dizer: “essa é minha casa!”

É importante viver a casa, deixando que as histórias da vida preencham o espaço aos poucos, mas uma base de decoração bem pensada é essencial para dar sentido e organizar cada canto. Eu tinha referências no Pinterest, mas não sabia por onde começar: onde colocar os móveis, como escolher as cores e, principalmente, como trazer minha identidade para o ambiente.

Foi aí que entrou o Marcos, um grande amigo e designer de interiores da TOCA, seu escritório que oferece consultoria de decoração. Mesmo à distância, ele me ajudou a organizar ideias e a encontrar um ponto de partida. Como ele mesmo disse, “a consultoria é um norte, para você depois ir personalizando sozinho”.

‌



Para o Vivendo em Studio, aqui no R7, o Marcos conta algumas dicas que fizeram a diferença no projeto do meu apartamento alugado de 25m² e que podem te inspirar por aí:

1. Comece pelas cores certas

O Marcos se inspirou nas cores do ano e em sugestões minhas para criar uma paleta de cores para o apartamento

Cores transformam qualquer espaço, mas é importante que elas sejam pontuais e estratégicas. Segundo Marcos, o ideal é escolher tons abertos, fáceis de corrigir no futuro, caso seja preciso devolver o imóvel.

‌



2. Use móveis soltos para organizar e delimitar espaços

Num apê alugado, não dá para fazer grandes reformas, mas a disposição dos móveis ajuda a delimitar os ambientes. Sofá, cadeiras e até prateleiras funcionam como divisores sem precisar levantar paredes.

3. Traga identidade para dentro de casa

A decoração precisa ter a sua cara. Pedi para o Marcos incluir referências regionais, já que minha família é da Paraíba. Trouxemos objetos como pandeiro, esculturas e xilogravuras que carregam memória afetiva e, ao mesmo tempo, decoram. No vídeo acima eu mostro um pouquinho das compras que fiz no nordeste.

‌



4. Aposte em pequenos detalhes

O contraste das duas cores ficou muito interessante

Uma faixa pintada de verde na entrada criou a sensação de pórtico. Um toque de amarelo na cozinha deu mais vida ao espaço. “As intervenções foram mínimas, mas estratégicas”, explicou Marcos. Isso prova que não é preciso pintar todas as paredes para mudar o ambiente.

5. Pense também na praticidade

Além de bonito, o espaço precisa funcionar no dia a dia. Na entrada do meu studio, por exemplo, incluímos um banco para apoiar mochila ou sacolas. São soluções simples, mas que tornam a rotina mais leve, sempre sem a necessidade de grandes intervenções.

Um lar é feito das escolhas, memórias e detalhes que refletem quem somos. Por isso, investir em um projeto, mesmo em um espaço alugado, faz toda a diferença: planejar, organizar e decorar com atenção transforma qualquer ambiente em um lugar acolhedor e funcional, onde cada canto conta a sua história e reforça a sensação de que, de fato, “essa é minha casa!”.

