Festa no apê: como receber bem os amigos na sua casa pequena Os apartamentos estão cada vez menores, mas o show tem que continuar Vivendo em Studio|Paulo HenriqueOpens in new window 27/06/2025 - 11h42 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h42 )

A bodega do meu avô Hermes

Acho que está no DNA da minha família fazer festas dentro de casa. Meu falecido avô, Sr. Hermes, era dono de uma bodega bastante frequentada no sítio Araçá, no brejo paraibano.

Meus aniversários no apartamento de Artur Alvim

Cresci em um apartamento pequeno de dois quartos, na Cohab I, em Artur Alvim, zona leste de São Paulo. Mesmo na simplicidade, meus pais não deixavam passar em branco meus primeiros aniversários, recebendo meus tios, primos e até vizinhos para as festinhas em casa. O espaço era pequeno, e, em cada festa, praticamente todos os cômodos eram utilizados. Tinha gente sentada em banquinhos empilháveis, no sofá, na cama beliche... Os brinquedos que eu ganhava ficavam espalhados em cima da cama de casal dos meus pais — assim como antigamente, nos casamentos que aconteciam na bodega do meu avô, onde a cama era o espaço para colocar os presentes recebidos pelos noivos.

Feliz no simples. Uma churrasqueira e o sofá da sala que veio para o terraço garantiu a primeira festa no meu studio novo

Desde que me mudei para um apartamento studio novo, que conta com um terraço de 16 m², quis trazer de volta essa tradição de receber a família e os amigos para confraternizações. Mas receber a galera em um espaço tão pequeno requer adaptação, planejamento e um pouco de criatividade. Reuni, neste artigo, algumas dicas para organizar bem uma festa no apê.

QUAL FESTA CABE NO SEU APARTAMENTO PEQUENO?

‌



Escolher o tipo de festa é o passo mais importante.

Pense no tipo de recepção que você vai fazer no seu apartamento. Se for um almoço ou jantar, é fundamental garantir que todos tenham onde se sentar.

‌



Banquinhos empilháveis ajudam a otimizar o espaço quando guardados

Uma boa alternativa é investir em banquinhos empilháveis: eles não ocupam espaço quando não estão em uso e ainda podem ser usados como apoio para copos ou até como mesinhas improvisadas.

Se a festa for mais descontraída e a galera for ficar em pé, o bom e velho pratinho na mão também resolve — mas você precisará ter mais cuidado com o tipo de comida que vai preparar, já que não dá para cortar carne e segurar o prato com a mesma mão, por exemplo. Também vale aqui investir em descartáveis de mais qualidade, com pratinhos mais durinhos, porque ninguém merece aquele prato que desmancha quando mal apoiado por baixo.

‌



Cabideiro de porta ajuda na organização das bolsas dos convidados e não ocupa espaço

TEM CONVIDADO QUE VEM DE MALA E CUIA, MAS A CASA NÃO PRECISA FICAR UM CAOS

Deixe à vista um cantinho para bolsas, casacos e itens pessoais. Um mancebo na entrada ou um gancho de porta podem resolver a bagunça. Quem mora em apartamento pequeno sabe que qualquer objeto fora do lugar deixa tudo um caos.

DÁ PARA USAR OS MÓVEIS DA SUA CASA PARA A FESTA, MAS VOCÊ TAMBÉM PODE GUARDAR OBJETOS QUE TRANSFORMAM O SEU ESPAÇO: O FAMOSO KIT FESTA

A Priscila é criadora do perfil @apto.3c. Ela adora receber pessoas em casa e, quando o assunto é ambientar o seu apartamento para festas, é uma das minhas maiores referências.

Ao Vivendo em Studio, Priscila conta que os almoços de Páscoa, a ceia de Natal e até o Arraiá Junino são eventos garantidos no seu apartamento. Ela tem guardado pequenos móveis e objetos, e os reutiliza nas festas, mudando somente os itens de decoração, como toalhas e pratos temáticos.

Nos vídeos, conseguimos ver a Priscila utilizando objetos multifuncionais, como mesas dobráveis e organizadores de mesa.

Aqui em casa, um colchão inflável é usado como puff pelos convidados e depois pode ser guardado sem ocupar espaço

No meu studio, a cama baú e a parte de trás do guarda-roupa são espaços que uso para esconder esses objetos que utilizo nas festas, como um kit com luzes de balada e até os colchões das visitas.

Esse colchão dobrável vira um puff

MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS PARA O DIA A DIA, MAS TAMBÉM PARA OS MOMENTOS DE FESTA

Alguns parentes que se empolgam precisam ter onde dormir. Sofás-cama são uma boa solução para acomodar os amigos que decidem ficar até o fim da festa. Existem também colchões dobráveis que, quando fechados, podem ser usados como assentos durante o evento (e no dia a dia do seu apartamento).

Banco que vira mesa, na varanda da Anne

A Anne Pereira, de São Paulo, investiu em um banco que vira mesa para a varanda do seu apartamento. “Eu consigo receber mais pessoas do que poderia se tivesse uma mesa comum, sem comprometer o meu espaço. Os almoços de família ou a resenha na varanda cabem no mesmo móvel”, explica.

O banco virou febre nas redes sociais. O perfil da Ideias da Roça acumulou rapidamente mais de 400 mil seguidores e foi uma ótima solução para o terraço do meu apartamento studio. Nos almoços, a mesa comporta, com conforto, os pratos e até 6 pessoas sentadas. Nas festas, quando dobrada, vira um banco para 3 pessoas — ou, por que não, um sofá que pode ser usado para assistir a um bom filme na área externa da casa.

Algumas curiosidades sobre essa mesa que vira banco (ou esse banco que vira mesa):

-Suporta até 400 kg de cada lado.

-Feito com madeira de reflorestamento.

-Pode ficar exposto ao tempo, pois é tratado e selado em autoclave.

- 5 anos de garantia.

Consegui um cupom para os nossos leitores aqui do R7 fazerem a festa em casa: VIVENDOEMSTUDIO

No fim das contas, não é o tamanho da casa que faz a festa ser boa — é o tamanho da vontade de celebrar com quem a gente gosta. E isso, aqui em casa, sempre teve espaço de sobra.

