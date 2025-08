Você vive sua casa ou só vive limpando ela? 2 dicas para você aproveitar de vez o seu lar Venho buscando maneiras de transformar minha casa nova em um verdadeiro lar. Percebi como é importante criar boas memórias no lugar onde a gente vive. Vivendo em Studio|Paulo HenriqueOpens in new window 05/08/2025 - 16h31 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h59 ) twitter

A sujeira do dia seguinte não me assusta mais

Mais do que uma decoração que reflita quem você é e faça você se sentir em casa, são os momentos vividos ali que criam laços com o espaço, e é isso que faz aquele cantinho permanecer no coração, mesmo que um dia você vá embora dali.

A casa onde eu morava com meus pais era pequena e, em cada festa que eles faziam, praticamente todos os cômodos eram utilizados. Tinha gente sentada em banquinhos empilháveis, no sofá, na cama beliche… a gente sempre dava um jeito e, hoje, lembro daquela casa com muito afeto. Vejo aquele lugar como um verdadeiro lar, principalmente pelas memórias que construí ali.

A galera na beliche nos meus aniversários nas casas pequenas que morei - Arquivo Pessoal

Curioso que minha família nunca deixou de aproveitar esses momentos, preocupada com o dia seguinte. Aproveitavam em sua essência a ideia: Viva a sua casa, Veja depois!

Desde que me mudei para um apartamento studio com um terraço de 16m², aquela minha formiguinha festeira despertou, e eu logo fiquei ansioso pra criar boas memórias com meus amigos e minha família nesse novo espaço. Já falei sobre isso em uma matéria aqui na coluna, e uma das perguntas que mais recebi foi sobre a bagunça e a sujeira pós-festa. É fato que o dia seguinte sempre me reservava uma limpeza daquelas bem trabalhosas. Ainda mais num apartamento sem ralo, onde não dá pra simplesmente jogar água em tudo, eu comecei a procurar soluções para não fazer a experiência positiva da festa virar um transtorno.

Essa matéria vai te ajudar a escolher o produto certo para a limpeza pesada da sua casa, para você não sofrer mais com as misturinhas caseiras e o tempo perdido esfregando uma sujeira que poderia ser removida rapidinho:

A linha Veja Limpeza Pesada Power Fusion tem duas versões, e cada uma indicada para situações diferentes. Aproveitei uma festa na minha laje para te explicar quando e como usar cada produto.

A festa foi um ótimo teste. Teve dança até o chão, comida com bastante molho e bebidas que meus convidados derrubaram no piso.

Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão, que combina bicarbonato de sódio, álcool e Limão; e o Veja Limpeza Pesada Power Fusion Eucalipto, que combina cloro, detergente e Eucalipto.

O piso da casa, principalmente do terraço, estava grudando na sandália. 2 tampinhas de 60ml do Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão, diluídas em 1l de água, foram capazes de limpar, sem necessidade de jogar água em tudo. O produto não precisa de enxágue.

Para as sujeiras mais difíceis, basta esfregar o produto com uma buchinha.

Onde usar e não usar o Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão (da embalagem verdinha):

O antes e depois do piso usando Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão

