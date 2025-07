Cama que dobra na parede e armário escondido: as ideias de Paulo Biacchi para seu apartamento de 25m2 O apartamento studio reformado por Paulo Biacchi prova que dá para misturar planejados e garimpos sem perder o aconchego e a autenticidade de um verdadeiro lar Vivendo em Studio|Paulo HenriqueOpens in new window 05/07/2025 - 21h43 (Atualizado em 05/07/2025 - 21h52 ) twitter

Cama dobrável muda toda a configuração do apartamento

Desde que me mudei para um apartamento studio novo, tenho procurado formas de deixar esse espaço com a minha cara, sem tantas intervenções radicais. Para transformar meu cantinho e trazer novidades para vocês aqui no Vivendo em Studio, voltei meu olhar para as minhas principais referências quando o assunto é decoração — e descobri com elas que a solução para deixar nossa casa com cara de lar talvez não esteja nas grandes lojas de departamento, mas logo ali, mais perto do que a gente imagina. Quem sabe até em uma caçamba com móveis descartados?!

Esta matéria abre uma pequena série com dois episódios, em que visito duas grandes referências para mim, em busca de respostas e dicas para decorar meu apartamento studio alugado.

Se você gosta de decoração, provavelmente conhece o trabalho do Paulo Biacchi. Um dos expoentes do tema na internet, talvez você se lembre dele por suas participações em programas de decoração na TV e pelas linhas de produtos para casa que levam sua assinatura.

Paulo Biacchi no apartamento quase pronto

Conversei com ele em um momento muito oportuno: Paulo está reformando um apartamento studio de 25 m² — a mesma metragem da minha casa. E ele abriu as portas desse apê para o Vivendo em Studio na fase final da reforma. O apartamento pronto pode ser visto no tour que ele gravou em seu canal no Youtube. Brinco que, nesse projeto, ele mistura as funções de designer e conciliador, já que a reforma envolveu familiares, o que exige um verdadeiro equilíbrio de interesses.

‌



A primeira lição: difícil fugir dos planejados

A gente espera encontrar, em um apartamento reformado pelo Paulo Biacchi, diversas soluções DIY (faça você mesmo) e móveis garimpados. Mas eu sei que um apartamento studio restringe muito a nossa liberdade — cada espacinho importa, e nem sempre damos a sorte de encontrar um móvel por aí que caiba como uma luva naquele vão de 30 cm ao lado da cama.

O lugar original da cozinha virou um grande móvel funcional, com escrivaninha, gavetas e armários bem profundos que se escondem nos ripados

O studio de 25 m² do Paulo tem praticamente todo o espaço preenchido por planejados que fazem muito sentido para a casa, como uma cama dobrável, uma chapelaria, armários e um home office que se escondem na marcenaria. Ainda assim, ele deu um jeito de trazer referências de garimpo e DIY para o projeto.

‌



PAULO BIACCHI: Eu gosto de misturar. A gente fala de planejado, mas às vezes o móvel super planejado não tem esse pensamento mais “brasileiro”, mais improvisado.

VIVENDO EM STUDIO: Num studio, não tem muito pra onde correr, né?

‌



PAULO BIACCHI: É. A cliente — que, na verdade, é minha namorada — queria funcionalidades. A marcenaria ajuda muito nisso.

Nem mesmo os planejados escaparam dos ajustes do Paulo Biacchi. Os móveis e objetos garimpados também estarão no apartamento.

Conciliando os planejados com garimpos, você pode deixar sua casa funcional sem abrir mão da liberdade de mudar quando quiser

Os garimpos no apartamento do Paulo ficaram principalmente para a fase da decoração. No lugar de um kit comum de cadeiras de loja de departamento, ele usou cadeiras garimpadas da década de 60. A mesinha extensível da cozinha também é dos anos 60 — um achado nas andanças do Paulo:

“Eu gosto muito dessa mistura do contemporâneo, do moderno, com essa parte mais vintage. Até porque as pessoas mudam com o tempo. É muito mais difícil mudar um apartamento inteiro que está todo planejado do que trocar uma cadeira ou uma mesa” (Paulo Biacchi)

Os garimpos também vão trazer história para a sua casa

PAULO BIACCHI: Eu sou meio crítico a essa decoração de lojinha em que você coloca uma banana, um quadrinho da banana, outro quadrinho... e aí eu fico pensando: mas que banana é essa na tua vida, né? Que frase é essa que você colocou na parede? Faz sentido isso? Eu gosto mais dessa coisa das histórias, sabe? Esses peixes aqui, por exemplo, têm a história do artesão.

A nossa visita completa você assiste aqui embaixo. O Paulo ainda deu várias dicas de decoração: como harmonizar as cores e texturas, além de apresentar sugestões de comprinhas legais que deixaram o banheiro cheio de personalidade.

