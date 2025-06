Usuários de caneta emagrecedora relatam aumento do órgão sexual; o que os médicos dizem Especialistas em saúde masculina afirmam que o fenômeno pode estar ligado mais especificamente à redução de gordura na região pubiana Viva a Vida|Do R7 11/06/2025 - 19h26 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h39 ) twitter

Segundo urologistas, ao emagrecer, o órgão tende a se projetar mais, o que pode ser interpretado como crescimento Reprodução/X

Homens que utilizam canetas emagrecedoras vêm relatando um possível aumento no tamanho do pênis após o início do tratamento. Os relatos ganharam força em fóruns online como o Reddit, onde diversos usuários afirmaram ter notado um crescimento significativo, em alguns casos superior a três centímetros.

Apesar da atenção gerada, não há comprovação científica de que o princípio ativo da caneta, a semaglutida, provoque diretamente esse tipo de mudança física. Especialistas em saúde masculina afirmam que o fenômeno pode estar ligado à redução de gordura na região pubiana, o que tornaria o órgão mais visível, além de possíveis melhorias na circulação sanguínea.

O urologista Richard Viney, do Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, explicou ao jornal The New York Post que o avanço da idade e o aumento de gordura abdominal contribuem para que o pênis pareça menor. Segundo ele, ao emagrecer, o órgão tende a se projetar mais, o que pode ser interpretado como crescimento. O médico aponta que o uso do medicamento tem potencializado essa percepção ao promover perda de peso expressiva nos usuários.

Em um dos relatos, um usuário disse que havia medido seu pênis antes de ganhar peso e que, mesmo mais magro naquela época, agora notava um tamanho maior após sete meses utilizando a tirzepatida, substância similar à semaglutida. Outro destacou que, além de notar a mudança, sua esposa também percebeu diferença.

Pesquisas anteriores sugerem uma tendência de aumento no tamanho médio do pênis em escala global. Dados do site diabetes.co.uk mostram crescimento de 13,1 para 14,3 centímetros no Reino Unido entre 2022 e 2024. Na Venezuela, o salto foi de 13,6 para 16,9 centímetros no mesmo período. Um estudo publicado no World Journal of Men’s Health indicou um aumento médio de 24% no tamanho peniano global ao longo de quase 30 anos.

Michael Eisenberg, urologista da Universidade Stanford e autor do estudo, considera que fatores ambientais também podem estar influenciando. Segundo ele, a exposição a produtos químicos em pesticidas e itens de higiene pessoal pode interferir no sistema endócrino e afetar os hormônios sexuais.

Até o momento, a relação direta entre a caneta emagrecedora e o aumento peniano segue sendo uma hipótese sem validação científica.

