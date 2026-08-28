Dragon Ball: França anuncia a construção de parque temático da famosa franquia japonesa

Fãs franceses de Dragon Ball demonstraram tanto entusiasmo quanto preocupação depois que o governo da França anunciou um projeto de parque temático de seis bilhões de euros (aproximadamente R$ 36,4 bilhões) — financiado pela Arábia Saudita e situado perto de Paris — inspirado na famosa franquia japonesa de mangá e anime.

Ao observar sua vasta coleção de bonecos e mangás de Dragon Ball, o fã Rudy Bardout disse ter ficado empolgado com o anúncio. Ele havia até planejado viajar para a Arábia Saudita quando uma versão inicial do projeto do parque temático foi anunciada no país.

“Agora, trata-se de um parque em Paris, então não é nada longe; não terei de gastar tanto com transporte e tudo mais, por isso estou muito empolgado”, disse Bardout, acrescentando que a franquia representava “mais do que a própria vida” para ele.

Apesar de sua empolgação geral, o rapaz expressou certo desconforto com o fato de a construção do parque temático ser financiada pela Arábia Saudita.

“É uma pena pensar que o projeto está sendo financiado por um país que não respeita os direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, é Dragon Ball. Então, fico meio dividido, não sei bem”, confessou ele, acrescentando, porém, que não boicotaria o parque.

O anúncio do parque, que será construído em uma área a noroeste de Paris, ocorreu durante uma visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman a Paris, na segunda-feira (24).

As imagens são da Reuters.