‘Cidade Alerta SP’ tem média acima de 9 pontos com caso do ex-Raça Negra Edson Café Na faixa completa, programa apresentado por Reinaldo Gottino ficou à frente da atração da concorrente com mais que o dobro da audiência Audiências|Do R7 06/06/2025 - 12h46 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Cidade Alerta SP’ tem média acima de 9 pontos com caso do ex-Raça Negra Edson Café Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (5), o Cidade Alerta, apresentado por Reinaldo Gottino, garantiu o segundo lugar absoluto com mais que o dobro da audiência do SBT na faixa completa e na local, exibida para a capital paulista.

Um dos destaques do programa foi a cobertura da morte do ex-integrante do Raça Negra, Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, que morreu aos 69 anos depois de ser encontrado desacordado, no último sábado (31), em uma calçada na zona leste de São Paulo. Levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação da Polícia Civil.

Com notícias sobre o caso, o Cidade Alerta SP, exibido das 18h e 19h55, registrou 9,2 pontos de média, pico de 10,1 e share de 14,9%, enquanto o SBT, transmitindo Tá Na Hora, anotou 3,6 pontos e ficou em terceiro lugar por uma diferença de quase 6 pontos.

Na faixa completa, das 16h25 às 19h55, o Cidade Alerta consolidou 7,9 pontos de média, pico de 10,1 e participação de 14,1%. Com estes números, ficou à frente do SBT, que ocupou a terceira colocação neste intervalo mantendo os 3,6 pontos. Neste confronto, abriu vantagem de 4,3 pontos.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp