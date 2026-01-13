‘É a vez do cinema pernambucano mostrar a que veio’, diz crítico sobre sucesso de ‘O Agente Secreto’ Premiação do filme de Kleber Mendonça Filho consolida força cinematográfica do estado

Com as conquistas do filme brasileiro O Agente Secreto no Globo de Ouro, as expectativas para a maior premiação do cinema estão mais altas do que nunca. O jornalista e crítico de cinema André Guerra foi entrevistado nesta segunda (12) no News das 10 para analisar quais são as chances reais do filme na premiação e a célebre fase atual do cinema brasileiro.

Guerra começa ao lembrar que o filme de Kleber Mendonça Filho percorre uma trajetória cheia de elogios desde a participação no Festival de Cannes, onde conquistou os títulos de melhor diretor e melhor ator. Após essa conquistas, a obra também encontrou sucesso no Critics Choice Awards, como o melhor filme estrangeiro.

“Em Recife, o clima está nas alturas. Todo mundo em clima de Carnaval. As ruas da cidade estão cada vez mais visitadas também”. O crítico vê que a vitória não é somente do Nordeste, mas do Brasil inteiro, ainda assim ele acredita que o histórico do cinema pernambucano foi uma das influências que levaram ao reconhecimento internacional.

Performance de Wagner Moura ganha destaque por sua sutileza e realidade, segundo crítico de cinema Reprodução O Agente Secreto

“O Recife e Pernambuco, de modo geral, sempre foram vanguardas do cinema brasileiro desde 1920, primeiro com o ciclo do Recife, depois nos anos 70 com o ciclo do Super 8. Na década de 1990, com a retomada do cinema nacional, cineastas como Paulo Caldas abriram o caminho para outros como Kleber Mendonça e outros grandes artistas pernambucanos dos últimos anos [...] agora é a vez de Pernambuco brilhar”, detalha o jornalista sobre a história da sétima arte no estado nordestino.

Na opinião de Guerra, toda essa criatividade e inspiração cultural foram essenciais para fazer de O Agente Secreto a grande aposta brasileira: “É um filme grandioso do ponto de vista de cenários, de construção, de mundo, de atores, de personagens e é um filme de longa duração. Ele funciona como uma culminação de uma história extraordinária que o Brasil tem”.

Ao ser questionado sobre por que o cinema nacional tem recebido tanto destaque nos últimos anos, o especialista tem a tese de que as grandes premiações passam por um período de internacionalização geral. Muitos dos votantes das principais cerimônias são de nacionalidades estrangeiras aos Estados Unidos. No Globo de Ouro, cerca de 39 integrantes do comitê eram brasileiros. Essa mudança de postura dos eventos cinematográficos norte-americanos se deve pelo nichamento de público que ocorria ao priorizar concorrentes nacionais a estrangeiros, algo que foi notado com a vitória de Parasita no Oscar de 2020.

Guerra afirma com segurança: “Agora tem que ter pelo menos um candidato estrangeiro concorrendo a Melhor Filme. Em 2025 foi o Ainda Estou Aqui e Emília Pérez. Tudo indica que esse ano vai acontecer a mesma coisa [...] Mas a fase que o cinema nacional está passando é maravilhosa”.

Quem compartilha dessa última opinião é o próprio Wagner Moura, ganhador do Globo de Ouro, que durante o discurso de agradecimento expôs a gratidão e orgulho do Brasil com o prêmio. O crítico não consegue disfarçar a felicidade: “Dá para ver a alegria imensa do Wagner em poder voltar a falar português [...] em todos os discursos ele enaltece a importância de falar português, de resgatar a identidade brasileira dele”.

Segundo a análise do jornalista, o trabalho de Moura como Armando é o melhor da carreira do artista. Guerra descreve a atuação como observadora e contida, que dá espaço para os outros atores do filme se destacarem. Ao mesmo tempo, ela consegue se destacar nos momentos mais tensos do filme, em cenas de aflição e nervosismo em que o medo e ansiedade da personagem transparecem de uma maneira humana e real. “É um dos fatores que fez com que a obra se tornasse esse fenômeno”. Fora os esforços do ator, a direção de Kleber Mendonça Filho também foi outro dos destaques no conjunto final. Durante o discurso do cineasta no Globo de Ouro, ele valorizou a importância do cinema como uma ferramenta de memória.

O entrevistado elabora: “O Kleber foca muito na importância do cinema, ele estimula muito em todas as entrevistas dele que os jovens assistam, assim como ele fez, muitos filmes, que eles consumam muito cinema e cinema brasileiro em particular”.

Mas a pergunta continua, será que os brasileiros logo poderão registrar outra vitória no Oscar? Guerra diz que as chances aumentaram muito e que o cenário atual lembra a campanha de Ainda Estou Aqui em 2025. A vantagem está no fato de Moura ter conquistado troféus em premiações as quais Fernanda Torres não havia participado e o reconhecimento que o artista possui dentro dos EUA. “Ele já foi indicado ao Globo de Ouro antes, por Narcos, 10 anos atrás”.

Agora o foco será a campanha até o Oscar, que ocorre no dia 15 de março. Guerra está otimista. Toda a atenção gerada com as últimas conquistas colocaram O Agente Secreto em uma posição vantajosa. Além disso, o crítico analisa que a produtora que comprou os direitos de distribuição do filme, NEON, deverá direcionar os recursos de divulgação nele. “Acho que eles são bem inteligentes por fazerem isso, porque o filme tem chances muito altas de fazer uma dobradinha e dar para gente o segundo Oscar consecutivo. Estamos na torcida.”

