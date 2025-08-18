‘A Escrava Isaura’ garante segundo lugar em SP e no RJ Reprise da trama da Record TV, escrita por Tiago Santiago, consolidou a vice-liderança na audiência nas duas capitais Famosos e TV|Do R7 17/12/2019 - 13h37 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h52 ) twitter

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

Em São Paulo, o capítulo de A Escrava Isaura exibido nesta segunda-feira (16) consolidou o segundo lugar isolado. Na faixa das 15h15 às 16h01, a novela marcou média de 6 pontos, pico de 8 e share de 14%. A terceira colocada registrou média de 5 pontos.

No Rio de Janeiro, a atração também foi vice-líder, com média de 6 pontos, pico de 9 e share de 15%.

A autoria da trama é de Tiago Santiago e a direção geral, de Herval Rossano.