Sidney Sampaio se casa com dermatologista em cerimônia íntima: ‘Nos escolhemos’ Ator está no elenco de Amor em Ruínas como Jonas

Sidney Sampaio se casa com a dermatologista Luana Sales Reprodução/Instagram

Sidney Sampaio está oficialmente casado. O ator, que está no elenco de Amor em Ruínas como Jonas, publicou em suas redes sociais o registro da cerimônia com a dermatologista Luana Sales.

“E quando percebemos, já era amor. Dois se transformaram em um de uma maneira tão natural que, em nossos corações, já não existia outra possibilidade a não ser essa. Estamos casados, oficialmente casados. Todos os dias olhamos um para o outro e nos escolhemos. Deus foi muito bom, Ele cuidou de tudo e está preparando os melhores dias de nossas vidas”, compartilhou o ator.

Nos comentários, colegas artistas parabenizaram o casal. Juliana Silveira, a Reina de Amor em Ruínas, escreveu: “Que lindo! Parabéns ao casal. Felicidades!”

Outras atrizes, como Bianka Fernandes, Brendha Haddad e a preparadora de elenco Andrea Avancini também deixaram cumprimentos aos dois.

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.