Hugo Carvalho mostra bastidores das gravações de Ben-Hur no Rio Grande do Sul Ator viajou com colegas de elenco para filmar sequências da superprodução no sul do país

Hugo Carvalho mostra bastidores de Ben-Hur no RS Reprodução/Instagram

Em Ben-Hur, Hugo Carvalho interpreta Mateus, um dos discípulos de Jesus. E em uma publicação recente nas redes sociais, o ator mostrou aos seguidores os bastidores das gravações da superprodução no Rio Grande do Sul.

“Obrigado pelos bons momentos! Estava precisando!”, escreveu o ator.

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“Bom demais estar com vocês”, respondeu Thiago Piacentini. Outros artistas do núcleo como Fernando Possani, o João, e Kauan Ceglio, o Felipe, também comentaram.

Veja:

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A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.