Hugo Carvalho mostra bastidores das gravações de Ben-Hur no Rio Grande do Sul
Ator viajou com colegas de elenco para filmar sequências da superprodução no sul do país
Em Ben-Hur, Hugo Carvalho interpreta Mateus, um dos discípulos de Jesus. E em uma publicação recente nas redes sociais, o ator mostrou aos seguidores os bastidores das gravações da superprodução no Rio Grande do Sul.
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“Obrigado pelos bons momentos! Estava precisando!”, escreveu o ator.
“Bom demais estar com vocês”, respondeu Thiago Piacentini. Outros artistas do núcleo como Fernando Possani, o João, e Kauan Ceglio, o Felipe, também comentaram.
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A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.