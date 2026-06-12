Saiba o significado do nome Ben-Hur Superprodução tem previsão de estreia para setembro no Univer Vídeo e depois na RECORD

Guilherme Tavares e Gustavo Rodrigues em cena de Ben-Hur Divulgação/Seriella Productions

Vinícius Redd e Guilherme Tavares dividem o personagem Judá na superprodução Ben-Hur, que tem previsão de estreia para setembro no Univer Vídeo e depois na RECORD. Em publicação recente o Blog do Univer contou um pouco mais sobre a origem do nome.

Veja a seguir:

Ben-Hur. Você já se perguntou o significado desse nome? Ele carrega algo importante que vai além de um simples sobrenome.

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Para começar: Você sabe quem foi Hur na Bíblia?

A origem

Hur é um personagem bíblico de grande destaque, mencionado principalmente no livro de Êxodo como um líder de confiança da tribo de Judá.

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Foi ele quem ajudou Moisés durante a batalha contra os amalequitas. Ao lado de Arão, Hur sustentou os braços de Moisés erguidos até o pôr do sol, contribuindo para a vitória de Israel.

O sobrenome da família está diretamente ligado a esse antepassado. Então, o nome “Ben-Hur” significa:

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Ben = “filho de”

Hur = nome do antepassado da família

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Sendo assim, Ben-Hur = “filho de Hur”. Entender a origem desse nome vai te ajudar a compreender por que ele tem tanto peso na história.

Para Judá, “Ben-Hur” representa muito mais do que uma identificação familiar. O valor desse nome estava naquilo que seus antepassados representavam diante de Deus.

Assim como Hur demonstrou firmeza ao sustentar as mãos de Moisés em um momento decisivo para o povo de Israel, Judá também quer carregar essa mesma firmeza em seu caráter.

Essa é uma das reflexões que a série apresenta ao longo da história — mostrando que alguns legados valem muito mais do que qualquer riqueza.

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.