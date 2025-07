Como será a vida de Edu Guedes após a retirada de parte do pâncreas Apresentador agradeceu à equipe médica e destacou que sua recuperação está sendo positiva Famosos e TV|Do R7 10/07/2025 - 18h13 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h13 ) twitter

Edu Guedes foi diagnosticado com um tumor no pâncreas ao realizar exames complementares Reprodução/Redes Sociais

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, passou por uma cirurgia de seis horas para a retirada de um tumor no pâncreas. Durante o procedimento, também foram removidos a cauda do pâncreas, o baço e alguns gânglios. Em comunicado, Guedes afirmou que a operação foi bem-sucedida e que já se encontra em recuperação no quarto do hospital.

A retirada da cauda do pâncreas é indicada quando o tumor se localiza nessa região do órgão. O pâncreas é dividido em três partes: cabeça, corpo e cauda. No caso de Guedes, a intervenção preservou as porções restantes, o que, segundo especialistas, reduz as chances de impactos mais severos na saúde, como o desenvolvimento de diabetes.

O pâncreas é responsável por duas funções fundamentais. Na parte endócrina, ele produz os hormônios insulina e glucagon, que regulam a quantidade de glicose no sangue. Já na função exócrina, o órgão libera enzimas que auxiliam na digestão dos alimentos.

A extensão da cirurgia influencia diretamente na recuperação do paciente. Quando apenas a cauda é retirada, o corpo e a cabeça do pâncreas continuam a exercer suas funções, o que permite uma rotina com menos restrições. Em geral, pacientes que passam por esse tipo de procedimento conseguem manter uma boa qualidade de vida, sem necessidade de tratamento para diabetes, desde que o restante do órgão esteja saudável.

Apesar disso, o acompanhamento médico deve ser contínuo. A retirada do baço, por exemplo, exige cuidados extras com a imunidade, já que o órgão tem papel importante na defesa do organismo. Também será necessário monitorar o funcionamento do pâncreas e realizar exames periódicos para avaliar a produção hormonal e a digestão.

Edu Guedes agradeceu à equipe médica e destacou que sua recuperação está sendo positiva. Ele ainda não divulgou quando pretende retomar suas atividades profissionais.

