De jatinho a vaca milionária: conheça o império construído por Murilo Huff Cantor sertanejo soma fortuna com shows, agronegócio e investimentos Famosos e TV|Do R7 27/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h50 )

Murilo Huff investe na criação de gado Reprodução/Instagram/murilohuff

Em meio a críticas nas redes sociais e uma disputa judicial pela guarda do filho Léo, Murilo Huff, de 28 anos tem seu patrimônio financeiro exposto ao público.

Acusado por internautas de estar interessado na herança deixada por Marília Mendonça, o cantor, no entanto, ostenta uma trajetória sólida no sertanejo, marcada por altos cachês, investimentos no agronegócio e bens milionários que o afastam da dependência de qualquer legado alheio.

Com uma média de R$ 450 mil por apresentação — podendo chegar a R$ 600 mil — Huff realizou 15 shows apenas no mês de maio. Embora tenha reduzido o ritmo de apresentações em relação aos anos anteriores, o artista priorizou o tempo com o filho e a atual namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, demonstrando estabilidade financeira e pessoal.

O início da virada em sua carreira veio em 2018, quando composições suas foram gravadas por artistas de peso, como Naiara Azevedo e Michel Teló. Mas o ponto de maior projeção foi a música “Transplante”, na voz de Marília Mendonça, o que também marcou o início de um relacionamento com a cantora. Desde então, Huff passou de compositor promissor a nome consolidado no cenário nacional.

Os frutos do sucesso não ficaram apenas no palco. Ainda no início da fama, o cantor comprou um ônibus personalizado para sua equipe. Hoje, voa em um jatinho Cessna CJ2 PLUS avaliado em R$ 30 milhões, todo preto, com seu nome estampado na fuselagem.

Mas o luxo aéreo é só parte da história. Huff também mergulhou no agronegócio e se tornou referência na criação da raça Nelore Pintado. Em março, pagou R$ 2 milhões na vaca Vitória, filha da valiosa Ibiza FIV Surreal, avaliada em R$ 9,45 milhões. Além dela, mantém outros dez animais de elite e mais de 400 receptoras em processo de inseminação.

Seu projeto rural agora ganha um nome próprio: Nelore Huff, voltado ao melhoramento genético da raça. Com isso, o artista diversifica sua renda e se posiciona como empresário, tentando fugir do estereótipo de cantor sertanejo restrito à música.

Em declarações recentes, Huff reforça que trabalha com as melhores genéticas do país e quer expandir seu portfólio. Esse movimento evidencia não apenas sua independência financeira, mas também uma gestão cuidadosa da carreira, o que desmonta suposições de que seus interesses estejam centrados na herança da ex-companheira.

