Mãe de Marília Mendonça posta fotos com o neto em meio à briga pela guarda com Murilo Huff

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, enfrenta críticas nas redes sociais por postar mais fotos e vídeos com o neto, o pequeno Léo, após o pai da criança, Murilo Huff, entrar com pedido pela guarda unilateral. Os últimos registros ao lado do neto foram publicados em rede social em dezembro de 2024. Murilo quer proteger o patrimônio do filho e expôs comprovantes de gastos de R$ 15 mil mensais. Entenda!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!