Jared Leto é alvo de denúncias de má conduta sexual por nove mulheres

O ator e músico Jared Leto foi acusado de má conduta sexual por nove mulheres. À revista norte-americana Air Mail, algumas delas relataram os casos e afirmam que eram menores de idade quando começaram a interagir com o artista.

Ator e músico é acusado de má conduta sexual por nove mulheres Reprodução/Instagram @jaredleto

Segundo a publicação, os relatos indicam um padrão de comportamento considerado inapropriado, com episódios que incluem desde ligações de teor sexual até situações em que o ator teria se exposto nu na presença de jovens. “É um segredo aberto há muito tempo”, disse uma das entrevistadas à publicação.

Conforme os depoimentos, esse de situação era recorrente do ator. Os supostos episódios de má conduta sexual teriam acontecido ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010.

A modelo Laura La Rue foi uma das que falou sobre o assunto. Segundo ela, conheceu o ator aos 16 anos, em um evento beneficente. Após uma troca de e-mails, foi convidada a visitar o estúdio do ator em Los Angeles, onde ele teria flertado com insistência.

A equipe do ator nega qualquer conduta imprópria e afirmou ao Air Mail que a jovem teria se candidatado a uma vaga de assistente pessoal. Ela desmente a informação.

Supostos episódios de má conduta sexual teriam acontecido ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010 Reprodução/Instagram @jaredleto

Outra mulher relatou que, quando também tinha 16 anos, foi abordada por Leto em um café em Los Angeles. Dias depois, o ator passou a telefonar durante a madrugada, com tom de voz considerado perturbador, e fazer perguntas explícitas de cunho sexual. A mãe dela afirma ter escutado uma das ligações.

A reportagem também menciona festas promovidas por Leto no início dos anos 2000, frequentadas majoritariamente por jovens mulheres. Uma das fontes relatou que havia um clima de incentivo ao nudismo durante os eventos.

Procurada pela revista, a assessoria de Jared Leto negou todas as acusações. Até o momento, o ator não se pronunciou publicamente.

