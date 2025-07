Mulher flagrada em traição no show do Coldplay é casada com outro CEO Kristin Cabot é casada com Andrew Cabot, CEO de uma marca de bebidas, mas se envolveu em affair com o próprio chefe Famosos e TV|Do R7 19/07/2025 - 12h51 (Atualizado em 19/07/2025 - 12h52 ) twitter

Kristin Cabot, flagrada em traição com o próprio chefe, é casada com outro CEO Reprodução/Redes Sociais

O que parecia só mais uma “kiss cam” no show do Coldplay acabou expondo um caso extraconjugal de executivos milionários. CEO da empresa de tecnologia Astronomer, Andy Byron, e a diretora de Recursos Humanos da companhia, Kristin Cabot, foram flagrados em clima íntimo no telão e o vídeo viralizou nas redes sociais.

A cena constrangedora aconteceu no Gillette Stadium, nos EUA. Kristin Cabot e Andy Byron estavam sentados lado a lado quando apareceram na “kiss cam”, telão que mostra casais para se beijarem. Mas, ao perceberem que estavam sendo filmados para um público de mais de 60 mil pessoas, a dupla reagiu de forma estranha: Byron se abaixou atrás da grade, e Kristin cobriu o rosto com as mãos. Do palco, Chris Martin, vocalista do Coldplay, chegou a dizer que “ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”.

RESUMO DA NOTÍCIA Kristin Cabot, casada com o CEO Andrew Cabot, foi flagrada com seu chefe Andy Byron em momento íntimo durante um show do Coldplay.

A cena viralizou nas redes sociais, gerando constrangimento quando o vocalista Chris Martin comentou sobre a situação no telão.

Kristin e Andrew, que também é CEO, compraram uma mansão avaliada em 2,2 milhões de dólares e têm um histórico de divórcios anteriores.

Kristin ocupa o cargo de diretora de Recursos Humanos na empresa de Byron, que é especializada em soluções de software e avaliada em mais de 1 bilhão de libras. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

E segundo o jornal britânico Daily Mail, o “gosto” de Kristin Cabot por homens poderosos não vem só do affair com o próprio chefe. Ela é casada com outro CEO, Andrew Cabot, da marca de bebidas Privateer Rum. Juntos, eles compraram uma mansão de 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) em Rye, New Hampshire, em fevereiro deste ano. Na mesma época, venderam outro imóvel por 1,05 milhão de dólares.

Andrew Cabot, inclusive, foi casado duas vezes antes de consolidar sua relação com Kristin. Ele se separou da primeira esposa em 2013 e da segunda em 2018, sempre citando “diferenças irreconciliáveis”. Kristin também tem um divórcio no currículo: ela foi casada com Ken Thornby, com quem rompeu oficialmente em 2020.

Nos bastidores da Astronomer, segundo fontes citadas pelo Daily Mail, já havia rumores sobre uma possível relação entre Kristin e Andy Byron. Ela inclusive era listada como conselheira da Privateer Rum, a empresa do marido, desde 2020, deletou a própria página do LinkedIn após o escândalo.

Byron está à frente da Astronomer desde julho de 2023. A companhia tem sede em Nova York e é avaliada em mais de 1 bilhão de libras, cerca de R$ 7,4 bilhões. Especializada em soluções de software, a empresa é responsável pela plataforma Astro, usada para otimizar fluxos de engenharia de dados e simplificar infraestruturas corporativas. A gestão de Byron tem sido apontada como estratégica para a expansão da empresa e desenvolvimento de novos produtos.

Kristin ocupa o cargo de diretora de RH há nove meses. Em seu perfil profissional, ela afirma ser especializada em construir culturas organizacionais desde o início, tanto em startups quanto em multinacionais. Também diz ter habilidade para conquistar a confiança de funcionários em todos os níveis hierárquicos.