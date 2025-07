Novo affair de Duda Guerra repete perfil de Benício Huck; saiba quem é Desde o término, Duda tem mantido uma rotina ativa nas redes, com publicações sobre treinos e viagens Famosos e TV|Do R7 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

Duda Guerra, ex de Benício Huck, assume novo romance com estudante de medicina Reprodução/Redes Sociais

A influencer Duda Guerra apareceu pela primeira vez com um novo namorado nas redes sociais, menos de dois meses após o término com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. O fim do namoro com o filhos dos apresentadores foi confirmado em maio.

O novo parceiro de Duda é Bruno Welter Lucianelli, estudante de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Reservado nas redes, assim como Benício, ele mantém o perfil privado e conta com poucas postagens. Internautas notaram semelhanças físicas entre eles, ambos loiros, e comentaram que Duda parece ter um “tipo específico” de namorado.

A relação anterior terminou em meio a polêmicas, com Duda afirmando que ela e Benício não mantêm contato desde o rompimento. “Cada um está seguindo seu próprio caminho. A gente não se fala mais e está tudo esclarecido sobre essa situação”, disse.

O motivo da separação ganhou repercussão após uma viagem a Gramado (RS). Duda relatou ciúmes ao descobrir que a influenciadora Antonela Braga havia solicitado seguir o “dix” de Benício, uma conta privada usada para compartilhar “conteúdos pessoais”.

“Eles não são amigos, nunca se viram. Fiquei desconfortável com a situação”, explicou em um vídeo sobre a situação.

Desde o término, Duda tem mantido uma rotina ativa nas redes, com publicações sobre treinos, viagens e parcerias com marcas de roupas fitness e suplementos. Recentemente, ela passou por Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

O novo relacionamento ainda não teve reação pública da família Huck, mas seguidores chegaram a comentar os posts de Angélica, pedindo um posicionamento sobre a ex-nora.

