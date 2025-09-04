O que causa a diverticulite, doença que fez Raul Gil ser internado Especialistas apontam fatores ligados à motilidade intestinal, alterações na flora bacteriana, dieta e genética Famosos e TV|Do R7 04/09/2025 - 19h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Raul Gil, de 87 anos, está internado com diverticulite aguda e desidratação.

A diverticulite é causada pela inflamação das bolsas formadas na parede do intestino grosso.

Fatores como dieta, genética e estilo de vida estão associados ao desenvolvimento da doença.

O tratamento envolve mudanças na dieta, atividade física e, em casos graves, medicamentos e controle da inflamação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Com diverticulite aguda, Raul Gil é internado em São Paulo Reprodução/X

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, com abdome agudo inflamatório provocado por diverticulite aguda e desidratação. Segundo boletim médico, o quadro é estável e a previsão é de alta nos próximos dias.

A diverticulite ocorre quando há inflamação ou infecção de pequenas bolsas formadas na parede do intestino grosso, chamadas divertículos. A presença dessas bolsas é conhecida como diverticulose.

Embora ainda não exista consenso sobre as causas exatas, especialistas apontam fatores ligados à motilidade intestinal, alterações na flora bacteriana, dieta e genética. Estudos indicam que a predisposição genética responde por 40% a 50% dos casos.

Aspectos relacionados ao estilo de vida também contribuem para o desenvolvimento da doença. Entre eles estão baixo consumo de fibras, alto consumo de gorduras e carne vermelha, deficiência de vitamina D, obesidade, tabagismo, sedentarismo, constipação e uso frequente de anti-inflamatórios.

‌



Estima-se que 60% das pessoas acima de 60 anos tenham diverticulose, e de 10% a 25% dessas podem evoluir para diverticulite. A doença afeta homens e mulheres, mas com diferenças de faixa etária. É mais comum em homens antes dos 50 anos e em mulheres entre os 50 e 70 anos. Após os 70 anos, a incidência é maior entre mulheres.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A maioria das pessoas com diverticulose não apresenta sintomas. Quando a doença se manifesta, pode ocorrer de forma não-complicada, com dor abdominal recorrente e ausência de sinais inflamatórios agudos, ou na forma de diverticulite aguda, com febre, perda de apetite, vômitos, alteração do hábito intestinal, gases, distensão abdominal e dor persistente no lado inferior esquerdo do abdome.

‌



O diagnóstico é feito a partir da história clínica e do exame físico, sendo confirmado por exames de imagem como ultrassonografia e tomografia. A colonoscopia é recomendada apenas após o controle da inflamação.

O tratamento varia conforme a gravidade. Nos casos mais leves, a conduta é conservadora, com mudanças na dieta, prática de atividade física e uso de medicações específicas. Quando a doença se torna crônica, recomenda-se perda de peso, suplementos de fibras e suspensão de anti-inflamatórios. Essa estratégia, segundo médicos, apresenta baixas taxas de recaídas.

‌



As informações sobre tratamentos e sintomas da diverticulite são do Ministério da Saúde. Acesse o link e saiba mais sobre a doença.

Perguntas e Respostas Qual é a condição de saúde do apresentador Raul Gil? Raul Gil, de 87 anos, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, com abdome agudo inflamatório provocado por diverticulite aguda e desidratação. Segundo boletim médico, seu quadro é estável e a previsão é de alta nos próximos dias. O que é diverticulite? A diverticulite ocorre quando há inflamação ou infecção de pequenas bolsas formadas na parede do intestino grosso, chamadas divertículos. A presença dessas bolsas é conhecida como diverticulose. Quais são as causas da diverticulite? Embora não haja consenso sobre as causas exatas, especialistas apontam fatores como motilidade intestinal, alterações na flora bacteriana, dieta e genética. Estudos indicam que a predisposição genética pode responder por 40% a 50% dos casos. Quais fatores de estilo de vida podem contribuir para a diverticulite? Fatores como baixo consumo de fibras, alto consumo de gorduras e carne vermelha, deficiência de vitamina D, obesidade, tabagismo, sedentarismo, constipação e uso frequente de anti-inflamatórios podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Qual é a prevalência da diverticulose e diverticulite entre a população? Estima-se que 60% das pessoas acima de 60 anos tenham diverticulose, e de 10% a 25% dessas podem evoluir para diverticulite. A doença afeta homens e mulheres, sendo mais comum em homens antes dos 50 anos e em mulheres entre 50 e 70 anos. Após os 70 anos, a incidência é maior entre mulheres. Quais são os sintomas da diverticulite? A maioria das pessoas com diverticulose não apresenta sintomas. Quando a doença se manifesta, pode ocorrer de forma não-complicada, com dor abdominal recorrente, ou na forma de diverticulite aguda, com febre, perda de apetite, vômitos, alteração do hábito intestinal, gases, distensão abdominal e dor persistente no lado inferior esquerdo do abdome. Como é feito o diagnóstico da diverticulite? O diagnóstico é realizado a partir da história clínica e do exame físico, sendo confirmado por exames de imagem como ultrassonografia e tomografia. A colonoscopia é recomendada apenas após o controle da inflamação. Qual é o tratamento para a diverticulite? O tratamento varia conforme a gravidade. Nos casos mais leves, a conduta é conservadora, com mudanças na dieta, prática de atividade física e uso de medicamentos específicos. Quando a doença se torna crônica, recomenda-se perda de peso, suplementos de fibras e suspensão de anti-inflamatórios, o que apresenta baixas taxas de recaídas.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp