Quem é a ex-noiva de Zé Felipe apontada como novo affair de Gabriel Medina Isabella Arantes é modelo e assistente de palco, além de acumular mais de um milhão de seguidores nas redes Famosos e TV|Do R7 30/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isabella Arantes e Gabriel Medina Reprodução/Instagram

A modelo e assistente de palco Isabella Arantes voltou aos holofotes após ser vista em clima de intimidade com o surfista Gabriel Medina. Os dois foram flagrados juntos na comemoração dos 28 anos da influenciadora, no último fim de semana, em São Paulo.

Medina esteve presente no jantar de aniversário realizado em um restaurante da capital paulista e também acompanhou Isabella no show do rapper Veigh.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os dois lado a lado no camarote do evento. Ela aparece com o cabelo preso em um coque, visual semelhante ao de outras imagens registradas durante a noite. O surfista também foi identificado pelo boné virado para trás, seu estilo habitual.

Isabella Arantes ficou conhecida nacionalmente como bailarina de diversos programas da televisão brasileira. Além do trabalho nas telinhas, é modelo, empresária no ramo de moda praia e acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. Nos últimos carnavais, desfilou como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro.

‌



Ela foi noiva do cantor Zé Felipe em 2019, antes de ele iniciar o relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. O noivado chegou ao fim no mesmo ano. Isabella também já foi apontada como affair do jogador Neymar.

Recentemente, voltou a ser mencionada na imprensa e nas redes sociais após publicar uma foto logo depois do anúncio da separação de Zé Felipe e Virginia. Um comentário irônico feito por uma seguidora na postagem recebeu um like da modelo, o que gerou novas especulações sobre a relação dos dois.

‌



Até o momento, nem Isabella nem Medina comentaram publicamente sobre um possível envolvimento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp