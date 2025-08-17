Quem é a influencer indicada ao Emmy condenada por fraudar auxílio da pandemia nos EUA Stephanie Hockridge-Reis e o marido, Nathan Reis, admitiram culpa em fraude de US$ 12,5 milhões contra programa federal Famosos e TV|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A influenciadora Stephanie Hockridge-Reis e seu marido foram condenados por fraudar US$ 12,5 milhões do auxílio federal nos EUA.

O casal confessou um esquema de solicitação irregular ao Payment Protection Program (PPP) durante a pandemia de Covid-19.

As investigações mostraram que mentiram sobre o histórico militar do marido e sobre sua qualificação para receber o auxílio.

A pena de prisão pode chegar a 20 anos, com o anúncio da sentença programado para o dia 10 de outubro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Stephanie Hockridge-Reis e o marido, Nathan Reis Reprodução/X/@Evoclique_

A ex-apresentadora de TV e influenciadora digital Stephanie Hockridge-Reis pode ser condenada a até 20 anos de prisão por envolvimento em uma fraude milionária contra o governo dos Estados Unidos.

Segundo o jornal New York Post, ela e o marido, o empresário Nathan Reis, confessaram culpa em um esquema para obter cerca de US$ 12,5 milhões (cerca de R$ 67 milhões) do Payment Protection Program (PPP), um programa federal de auxílio financeiro criado para apoiar empresários durante a pandemia de Covid-19.

O casal já foi condenado pela fraude, e a pena será anunciada no dia 10 de outubro, segundo o Post.

As investigações revelaram irregularidades no processo de solicitação do auxílio. Entre as mentiras, o casal afirmou que Nathan Reis era veterano do exército norte-americano e afro-americano, o que não era verdade.

‌



Além disso, uma mensagem enviada por Stephanie ao marido expôs a intenção fraudulenta: “Aqui estamos nós aplicando por dinheiro de graça quando nem mesmo nos qualificamos RISOS”, dizia o texto, segundo o New York Post.

Stephanie Hockridge-Reis ganhou notoriedade como apresentadora de TV em uma emissora de Phoenix, no Arizona, onde chegou a ser indicada ao Prêmio Emmy por seu trabalho como âncora.

‌



Mais tarde, ela deixou a televisão e passou a atuar como influenciadora digital e sócia de Nathan em uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro.

