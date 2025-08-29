Quem é Duda Bertelli, apontada como novo affair de Zé Felipe Cantor apareceu dando uma volta na garupa de Duda, levantando suspeitas de que ex de Virgínia está em romance Famosos e TV|Do R7 29/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duda Bertelli, cantora sertaneja, é apontada como novo affair de Zé Felipe após serem vistos juntos na Festa do Peão de Barretos.

Com apenas 19 anos, Duda já tem uma carreira consolidada, colaborando com artistas conhecidos e possui grande audiência no Spotify.

Internautas especulam sobre o relacionamento entre Duda e Zé Felipe, que brincou sobre a situação alegando que foi só um passeio de moto.

Zé Felipe se separou de Virgínia Fonseca em maio e ambos negam novos relacionamentos, apesar dos rumores envolvendo Ana Castela. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zé Felipe e Duda Bertelli foram vistos juntos em Barretos Reprodução/Instagram

Duda Bertelli, cantora sertaneja paranaense, foi apontada nas redes sociais como possível novo affair do cantor Zé Felipe após os dois serem vistos andando de moto elétrica juntos na Festa do Peão de Barretos na quinta-feira (28). O registro viralizou rapidamente e gerou especulações entre fãs, mesmo com a artista mantendo amizade com Ana Castela, também ligada a boatos de romance com o sertanejo.

Com 19 anos, Duda começou a carreira aos 10 anos e já dividiu palcos e projetos com nomes como Fernando & Sorocaba, Marília Mendonça e Henrique & Juliano.

Atualmente, é agenciada pela mesma empresa de Ana Castela, a AgroPlay, o que aproximou as duas artistas. Duda também compôs músicas para Ana Castela, Ícaro e Gilmar, Guilherme e Benutto, e manteve parceria com Zezé Di Camargo.

No Spotify, a cantora possui mais de 800 mil ouvintes mensais, sendo a música mais ouvida “Ficou no Quase”, parceria com Ana Castela, com mais de nove milhões de plays. Recentemente, lançou o EP “Som de Arena”.

‌



Nas redes sociais, fãs reagiram ao flagra entre Duda e Zé Felipe. “De uns tempos para cá, ele anda curtindo tudo que essa moça posta. Estão juntos, sim, e pronto. Vida que segue”, comentou uma internauta.

O cantor brincou sobre a situação ao podcast CapiTalks, dizendo que o passeio de moto foi apenas um momento de descontração.

‌



Zé Felipe se separou em maio deste ano de Virgínia Fonseca, com quem teve três filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. A influenciadora declarou estar focada no trabalho e negou qualquer novo relacionamento, enquanto o cantor também negou os boatos envolvendo Ana Castela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Quem é Duda Bertelli? Duda Bertelli é uma cantora sertaneja paranaense que começou sua carreira aos 10 anos. Ela já se apresentou ao lado de artistas renomados como Fernando & Sorocaba, Marília Mendonça e Henrique & Juliano. Atualmente, Duda é agenciada pela AgroPlay, a mesma empresa de Ana Castela, e tem colaborado com diversos artistas, incluindo composições para Ana Castela, Ícaro e Gilmar, e Guilherme e Benutto. Qual a relação entre Duda Bertelli e Zé Felipe? Duda Bertelli foi apontada como possível novo affair do cantor Zé Felipe após serem vistos juntos em uma moto elétrica durante a Festa do Peão de Barretos. O registro gerou especulações nas redes sociais, especialmente entre os fãs do cantor. O que os fãs estão dizendo sobre o possível romance? Os fãs reagiram ao flagra entre Duda e Zé Felipe nas redes sociais, com alguns comentando que o cantor tem curtido as postagens de Duda e sugerindo que eles estão juntos. O que Zé Felipe disse sobre a situação? Em um podcast chamado CapiTalks, Zé Felipe comentou que o passeio de moto foi apenas um momento de descontração e não confirmou um relacionamento com Duda. Qual a situação atual de Zé Felipe em relação a relacionamentos? Zé Felipe se separou de Virgínia Fonseca em maio deste ano, com quem teve três filhos. Virgínia declarou estar focada no trabalho e negou qualquer novo relacionamento, assim como Zé Felipe negou boatos envolvendo Ana Castela. Qual é a popularidade de Duda Bertelli nas plataformas de música? No Spotify, Duda Bertelli possui mais de 800 mil ouvintes mensais, e sua música mais ouvida é "Ficou no Quase", uma parceria com Ana Castela, que já acumulou mais de nove milhões de plays. Recentemente, ela lançou o EP "Som de Arena".

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp