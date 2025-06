Quem é Marisa Maiô, ‘apresentadora de TV’ que está bombando nas redes sociais? Produção humorística criada com inteligência artificial surpreende usuários com realismo visual Famosos e TV|Do R7 05/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h47 ) twitter

Marisa Maiô parece real, mas foi gerado por inteligência artificial Reprodução/X/RaonyPhillips

A apresentadora de programa de auditório mais falada nas redes sociais nos últimos dias não tem contrato com nenhum canal de TV. Nem com nenhuma empresa de internet. Aliás, ela nem existe de verdade. Marisa Maiô foi gerada por inteligência artificial e arrancou risadas de quem se deparou com o programa fictício nas redes sociais.

A criação é do roteirista e influenciador Raony Phillips, que utilizou a plataforma Veo, do Google, para desenvolver a atração. A ferramenta permite gerar vídeos ultrarrealistas com base em descrições de texto, incluindo diálogos sincronizados, trilhas sonoras e movimentos naturais. Mesmo com limitações técnicas, o projeto viralizou e já ultrapassou 1 milhão de visualizações.

No programa, Marisa interage com convidados que relatam situações dramáticas, enquanto ela responde com frases sarcásticas e absurdas. Em um dos trechos mais comentados, uma médica responde que, para não ter espinhas, basta “parar de ter”. Em seguida, a apresentadora ironiza: “Essa foi a inútil da médica!”

Outro momento marcante é quando Marisa conversa com a repórter Juliana, que entra ao vivo “das ruas” apenas para dizer “Oi, e aí? Eu estou aqui nas ruas, gente!”, encerrando a transmissão sem dar qualquer informação relevante. A estética do vídeo simula com precisão programas populares da TV brasileira, com direito a plateia animada.

O tom crítico e debochado da sátira também está presente em quadros exagerados, como o que apresenta três mães para uma dinâmica onde uma delas terá de entregar o bebê para adoção. “Bom dia, gente! Hoje uma dessas lindas mamães vai entregar o bebê”, anuncia Marisa, entre aplausos da plateia.

Nenhum personagem que aparece nos vídeos existe de verdade. Foram todos criados por IA. Apenas o roteiro foi minuciosamente escrito por Phillips.

Mesmo com alguns erros visuais clássicos da IA — como um bebê com uma perna só e personagens com seis dedos — a qualidade geral impressiona. Para muitos internautas, o programa poderia facilmente ser confundido com um conteúdo real. “Pior que ela tem muito carisma”, comentou um usuário no X. Outros chegaram a se indignar sem perceber que se tratava de uma sátira: “Como podem brincar com algo tão sério quanto a adoção?”, escreveu outro.

