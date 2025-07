Quem é Wander Oliveira, descobridor de Marília Mendonça e dono de 50% das músicas da artista Além da função profissional, Wander também exerceu um papel afetivo importante na vida de Marília Famosos e TV|Do R7 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Wander Oliveira foi empresário e é sócio de Marília Mendonça Reprodução/Instagram

Em meio à disputa judicial pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, entre a avó Ruth Moreira e o pai Murilo Huff, uma figura central na trajetória profissional da cantora, falecida em 2021, segue pouco conhecida do grande público. Trata-se de Wander Oliveira, empresário que descobriu Marília aos 13 anos e que hoje detém 50% dos direitos de tudo o que foi escrito e gravado pela artista enquanto ela esteve vinculada ao seu escritório.

Wander foi sócio de Marília na primeira empresa aberta pela cantora. À frente do escritório Workshow, com sede em Goiânia, ele atuava como agente, empresário e mentor artístico.

Marília começou a compor aos 12 anos e, pouco tempo depois, foi levada por Wander para integrar o elenco da produtora, conhecida por revelar novos nomes do sertanejo.

Além da função profissional, Wander também exerceu um papel afetivo importante na vida de Marília. A cantora, que perdeu o pai ainda jovem, se referia a ele como “Wandão” e o tratava como figura paterna. Um dia antes de sua morte, em novembro de 2021, Marília havia pedido a ele que providenciasse um jatinho particular, pois não queria mais voar em aviões bimotores.

Mesmo após a morte da cantora, Wander continuou gerenciando a obra de Marília. Ele afirma que mantém contato frequente com Dona Ruth, mãe da artista, para decisões sobre o lançamento de músicas póstumas.

Duas canções inéditas são lançadas por ano e, segundo ele, o trabalho segue ativo nas rádios, redes sociais e plataformas digitais. Marília permanece entre os nomes que mais geram receita no meio digital no país.

Em entrevista ao canal do jornalista André Piunti, Wander relatou o impacto emocional da perda no ambiente profissional. Segundo ele, o luto ainda persiste no dia a dia do escritório. Os projetos continuam sendo pensados com base na figura e na memória da cantora. Wander afirmou que o convívio com Marília era diário e que, por meses, teve dificuldade em aceitar sua morte.

