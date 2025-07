Mãe de Marília Mendonça teria ficado com parte do seguro das vítimas de acidente aéreo da cantora

O pai do produtor Henrique Bahia, que estava com Marília Mendonça no acidente aéreo de 2021, acusou Dona Ruth, mãe da cantora, de exigir 50% do valor do seguro das vítimas. Ele afirma que ela teria solicitado 100 mil dólares de cada uma das famílias das vítimas para não judicializar o processo. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin. O advogado de Ruth negou as acusações e defendeu que todo o valor foi destinado para os cuidados de Léo, filho de Marília.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!