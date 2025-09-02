Retorno de Fifth Harmony? Entenda possível volta do grupo após hiato de 7 anos Cantoras se reuniram em show surpresa no domingo (31), mas sem Camila Cabello; redes sociais também voltaram à ativa Famosos e TV|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fifth Harmony se reuniu em apresentação surpresa após 7 anos de hiato, mas sem Camila Cabello.

As integrantes Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani se apresentaram durante o show dos Jonas Brothers em Dallas.

O grupo usou as redes sociais para interagir com os fãs, aumentando rumores sobre um possível retorno e novos lançamentos.

Fifth Harmony, formado em 2012, alcançou grande sucesso antes de entrar em hiato em 2018 para projetos solos das integrantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Grupo se reuniu em show surpresa com Jonas Brothers nos EUA, no domingo (31) Reprodução/X/@FifthHarmony

O grupo Fifth Harmony, famoso por hits como “Work From Home” e “Worth It”, surpreendeu os fãs ao se reunir novamente em uma apresentação neste domingo (31), após sete anos de hiato.

Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani subiram ao palco durante a turnê “Jonas20: Greetings from Your Hometown” dos Jonas Brothers, no Dos Equis Pavilion, em Dallas, nos Estados Unidos.

A apresentação incluiu performances das músicas mais conhecidas do grupo, reacendendo esperança nos fãs por um retorno oficial. “É uma sensação incrível estar de volta”, publicou o grupo no Instagram, acompanhado de um vídeo de um trecho da apresentação.

Ally Brooke também compartilhou a emoção: “Que noite! Jonas Brothers e Fifth Harmony! Foi tão especial”. “Sentiram nossa falta?”, disse Dinah Jane na legenda de uma foto do grupo publicada por ela no Instagram pessoal.

Where were you on August 31, 2025?



Thank you @jonasbrothers for having us. Felt amazing to be back 💖 pic.twitter.com/nNsY3lmJ8u — Fifth Harmony (@FifthHarmony) September 1, 2025

Ainda no domingo, a conta oficial do Fifth Harmony no X realizou um “follow spree”, uma interação com fãs para gerar engajamento. O grupo também anunciou a entrada no aplicativo Weverse, plataforma voltada para a interação entre artistas e fãs, além de venda de produtos.

As movimentações nas redes sociais, as primeiras desde 2018, alimentaram especulações sobre possíveis lançamentos de novas músicas, embora nada tenha sido confirmado oficialmente pelo grupo.

Formado em 2012 durante a segunda temporada do reality “X Factor” norte-americano, o Fifth Harmony alcançou sucesso global com vídeos que ultrapassam 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normani Kordei e Camila Cabello foram reunidas pelo produtor Simon Cowell após audições individuais, ficando em terceiro lugar na competição.

Fora do programa, o grupo se consolidou como um dos mais bem-sucedidos comercialmente entre os girl groups.

Por que Camila Cabello não participou?

Camila Cabello, que deixou o grupo em dezembro de 2016 para seguir carreira solo, não esteve presente na reunião. Na época da saída, as demais integrantes divulgaram um comunicado dizendo que foram informadas da decisão por representantes da cantora.

“Nós desejamos tudo de bom a ela”, escreveram na ocasião. Camila, por sua vez, afirmou: “Por mais triste que seja ver esse capítulo terminando dessa forma, continuarei torcendo por todas elas como indivíduos e como grupo”.

Houve especulações de tensões na época, confirmadas parcialmente por Camila em 2024, no podcast “Call Her Daddy”. Ela revelou que se sentia desalinhada com a visão do grupo. Apesar disso, as cantoras afirmam hoje manter uma relação amigável.

Após a saída de Camila, o Fifth Harmony continuou como quarteto até 2018, quando anunciou um hiato para que as integrantes buscassem projetos solo.

